Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони 6 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

Три із комплексів працюватимуть у складі 12 армійського корпусу, який захищає небо Києва та відбиває російські атаки.

Два "Ай-Петрі" передали 241-й бригаді ТРО. Ще один вирушить до 59-ї бригади.

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