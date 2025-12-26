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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Силам оборони передали 6 комплексів "Ай-Петрі" для захисту критичної інфраструктури

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони 6 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

Три із комплексів працюватимуть у складі 12 армійського корпусу, який захищає небо Києва та відбиває російські атаки.

Два "Ай-Петрі" передали 241-й бригаді ТРО. Ще один вирушить до 59-ї бригади.

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Порошенко передав 6 комплексів Ай-Петрі захисникам
Порошенко передав 6 комплексів Ай-Петрі захисникам

Автор: 

допомога (9311) Порошенко Петро (14982)
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Топ коментарі
+23
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26.12.2025 11:39 Відповісти
+18
ПЕТРО ПОРОШЕНКО мій Президент ❤️ !!! ...а 73% зрадили та зробили самі себе ...на радість міндічам ...
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26.12.2025 11:36 Відповісти
+18
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14592 Петро Порошенко:
За давньою традицією, на Різдво не можна працювати. Але кремлівський чорт не знає ні свят, ні пауз, тож і ми не маємо права на відпочинок.
Навіть у ці світлі дні російські ракети й «Шахеди» продовжують летіти на українські міста. Вони цілять у житлові багатоповерхівки, б'ють по об'єктах критичної інфраструктури з єдиною метою: вбивати й нищити українців.
Щоб зірвати ці плани, ми зобов'язані посилювати протиповітряну оборону. Наша команда працює день і ніч, не втрачаючи жодної години. Ми робимо все можливе, щоб лінію фронту і наші міста прикривало якомога більше комплексів «Ай-Петрі».
Сьогодні передаємо шість таких комплексів. Три з них працюватимуть у складі 12 армійського корпусу, який захищає небо Києва та відбиває російські атаки. Два «Ай-Петрі» отримує 241 бригада ТрО. І ще один комплекс, виробництво якого профінансувала громада Гайсина, вирушає до нашої рідної 59-ї бригади.
Маю надію, що ці комплекси допоможуть уберегти критичну інфраструктуру від ворожих ударів, а головне - зберегти життя українців. Саме тому сьогодні, у це важливе для вірян свято, ми працюємо.

Христос народився! Славімо Його!
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26.12.2025 11:49 Відповісти

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