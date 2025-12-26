Силам обороны передали 6 комплексов "Ай-Петри" для защиты критической инфраструктуры
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал подразделениям Сил обороны 6 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Подробности
Три из комплексов будут работать в составе 12-го армейского корпуса, который защищает небо Киева и отражает российские атаки.
Два "Ай-Петри" передали 241-й бригаде ТРО. Еще один отправится в 59-ю бригаду.
Але навіть втрата здоров'я, будинку, майна і т.д. не гарантує прозріння
За давньою традицією, на Різдво не можна працювати. Але кремлівський чорт не знає ні свят, ні пауз, тож і ми не маємо права на відпочинок.
Навіть у ці світлі дні російські ракети й «Шахеди» продовжують летіти на українські міста. Вони цілять у житлові багатоповерхівки, б'ють по об'єктах критичної інфраструктури з єдиною метою: вбивати й нищити українців.
Щоб зірвати ці плани, ми зобов'язані посилювати протиповітряну оборону. Наша команда працює день і ніч, не втрачаючи жодної години. Ми робимо все можливе, щоб лінію фронту і наші міста прикривало якомога більше комплексів «Ай-Петрі».
Сьогодні передаємо шість таких комплексів. Три з них працюватимуть у складі 12 армійського корпусу, який захищає небо Києва та відбиває російські атаки. Два «Ай-Петрі» отримує 241 бригада ТрО. І ще один комплекс, виробництво якого профінансувала громада Гайсина, вирушає до нашої рідної 59-ї бригади.
Маю надію, що ці комплекси допоможуть уберегти критичну інфраструктуру від ворожих ударів, а головне - зберегти життя українців. Саме тому сьогодні, у це важливе для вірян свято, ми працюємо.
Христос народився! Славімо Його!
