Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал подразделениям Сил обороны 6 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Подробности

Три из комплексов будут работать в составе 12-го армейского корпуса, который защищает небо Киева и отражает российские атаки.

Два "Ай-Петри" передали 241-й бригаде ТРО. Еще один отправится в 59-ю бригаду.

