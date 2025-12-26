РУС
Новости Помощь ВСУ от Порошенко
Силам обороны передали 6 комплексов "Ай-Петри" для защиты критической инфраструктуры

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал подразделениям Сил обороны 6 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Подробности

Три из комплексов будут работать в составе 12-го армейского корпуса, который защищает небо Киева и отражает российские атаки.

Два "Ай-Петри" передали 241-й бригаде ТРО. Еще один отправится в 59-ю бригаду.

Порошенко передал 6 комплексов Ай-Петри защитникам
Порошенко передал 6 комплексов Ай-Петри защитникам

помощь (8279) Порошенко Петр (19695)
Топ комментарии
+10
ПЕТРО ПОРОШЕНКО мій Президент ❤️ !!! ...а 73% зрадили та зробили самі себе ...на радість міндічам ...
26.12.2025 11:36
+10
26.12.2025 11:39
+6
Зараз, зелені жополізи з "Ісландії", розкажуть що це фейк...
26.12.2025 11:40
ПЕТРО ПОРОШЕНКО мій Президент ❤️ !!! ...а 73% зрадили та зробили самі себе ...на радість міндічам ...
26.12.2025 11:36
26.12.2025 11:39
Лише до деяких лохторатівців щось починає доходити..
Але навіть втрата здоров'я, будинку, майна і т.д. не гарантує прозріння
26.12.2025 11:57
Коли ти дурний,то це НА ВСЕ ЖИТТЯ, Цих людей не "вилікують" ні ракети,ні бомби,ні шахеди яки знищують життя,оселі і цілі міста Вони як були тупі барани,так ними і залишаться Шкода,що через таких .гине України і знищуються наші патріоти,наші герої.
26.12.2025 12:21
Зараз, зелені жополізи з "Ісландії", розкажуть що це фейк...
26.12.2025 11:40
Пишіть в заголовку "Порошенко" - зразу налетять боти подоляки, відвідуваність зростає, реклама читається, гроші заробляються
26.12.2025 11:42
Потужні Умеров чи ЗЄ з Америки передали?

А нє - це знов невгамовний Порошенко сере блазню у героїчне галіхве. 😁
26.12.2025 11:52
🇺🇦👍👍👍💙💛
26.12.2025 11:58
Спасибо, Петр Алексеевич.
26.12.2025 12:11
 
 