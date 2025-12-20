24 українські бригади отримали півтори тисячі шин і мобільні шиномонтажі. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав 1500 шин і два шиномонтажні комплекси для 24 бригад Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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"Сьогодні ми приїхали до воїнів із черговим вантажем. Привезли те, без чого неможлива логістика і будь-який рух військ: контейнер із надійною гумою для вантажівок КрАЗ, УРАЛ та HMMWV - вистачить усім. Також передаємо незамінних помічників - два мобільні шиномонтажні комплекси з RunFlat на базі двох причепів", - показав Порошенко.









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Під час зустрічі з військовими п’ятий президент також привітав рішення європейських партнерів про фінансування для України.

"Ще вчора фінансування України перебувало під великим питанням - через те, що окремі країни заблокували доступ до заарештованих російських активів на суму 320 млрд доларів. Сьогодні два єврокомісари повідомили мені підсумки Саміту ЄС: для України окремо передбачено 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Це означає, що в найближчі два роки Україна має гарантовані джерела фінансування, зокрема й для сектору оборони", - написав Порошенко у соцмережах.

"Водночас партнери чітко окреслили три умови: незалежність антикорупційних органів і реальну боротьбу з корупцією; верховенство права, захист прав опозиції та громадянського суспільства; продовження реформ. Ніхто більше не готовий заплющувати очі на корупційні дії української влади, як-от "Міндічгейт", і на тих, хто до них причетний. Саме ці скандали підірвали довіру наших партнерів. Відтепер використання коштів ЄС перебуватиме під жорстким і постійним аудитом", - наголосив лідер "Євросолідарності".

"Але перш ніж просити гроші у партнерів, Україна має довести здатність ефективно управляти власними фінансами. Саме тому я вніс до парламенту зміни до ухваленого Бюджету-2026. 100 млрд гривень ми зобов’язані забрати у пропагандистського телемарафону, брехливих телеграм-каналів, завищених зарплат прокурорів і ДБР, так званих "кешбеків" та іншої бюджетної маячні. Ці кошти мають піти на Збройні Сили України: збільшення ПДФО для бригад, індексацію грошового забезпечення військовослужбовців і пряме посилення армії", - пише Порошенко.

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"Ми повинні відновити довіру суспільства до влади, довіру фронту до тилу й довіру партнерів до України. Мирні переговори має вести професійна команда, а не корупційні єрмаки. Ми хочемо миру, але не капітуляції. У Конституції України закріплений курс на вступ до Європейського Союзу - і це гарантія того, що ми більше ніколи не повернемося в російську імперію. Вступ до НАТО - це єдина реальна гарантія нашої безпеки. Першим і беззаперечним пріоритетом держави має залишатися Армія", - переконаний лідер партії.

"Я пишаюся тим, що наша команда не зупиняє роботу, яку ми ведемо вже 12 років. Продовжуємо допомагати війську, хоч і вдається робити це менше лише в звʼязку з тим, що проти мене запроваджені незаконні санкції. Я є єдиною людиною в світі, проти якої одночасно запроваджені і санкції Зеленського, і санкції путіна. Басманний суд оголосив мене в розшук за "геноцид російського народу". Зокрема мене звинуватили у загибелі захарченка, гіві, моторолли, дрьомова", - нагадав пʼятий президент.

"Ми знаємо, що потрібно армії. Робили, робимо і будемо робити все для неї стільки, скільки буде потрібно", - резюмує Порошенко.

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