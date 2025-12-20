24 українські бригади отримали півтори тисячі шин і мобільні шиномонтажі. ФОТОрепортаж
Петро Порошенко передав 1500 шин і два шиномонтажні комплекси для 24 бригад Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
"Сьогодні ми приїхали до воїнів із черговим вантажем. Привезли те, без чого неможлива логістика і будь-який рух військ: контейнер із надійною гумою для вантажівок КрАЗ, УРАЛ та HMMWV - вистачить усім. Також передаємо незамінних помічників - два мобільні шиномонтажні комплекси з RunFlat на базі двох причепів", - показав Порошенко.
Під час зустрічі з військовими п’ятий президент також привітав рішення європейських партнерів про фінансування для України.
"Ще вчора фінансування України перебувало під великим питанням - через те, що окремі країни заблокували доступ до заарештованих російських активів на суму 320 млрд доларів. Сьогодні два єврокомісари повідомили мені підсумки Саміту ЄС: для України окремо передбачено 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Це означає, що в найближчі два роки Україна має гарантовані джерела фінансування, зокрема й для сектору оборони", - написав Порошенко у соцмережах.
"Водночас партнери чітко окреслили три умови: незалежність антикорупційних органів і реальну боротьбу з корупцією; верховенство права, захист прав опозиції та громадянського суспільства; продовження реформ. Ніхто більше не готовий заплющувати очі на корупційні дії української влади, як-от "Міндічгейт", і на тих, хто до них причетний. Саме ці скандали підірвали довіру наших партнерів. Відтепер використання коштів ЄС перебуватиме під жорстким і постійним аудитом", - наголосив лідер "Євросолідарності".
"Але перш ніж просити гроші у партнерів, Україна має довести здатність ефективно управляти власними фінансами. Саме тому я вніс до парламенту зміни до ухваленого Бюджету-2026. 100 млрд гривень ми зобов’язані забрати у пропагандистського телемарафону, брехливих телеграм-каналів, завищених зарплат прокурорів і ДБР, так званих "кешбеків" та іншої бюджетної маячні. Ці кошти мають піти на Збройні Сили України: збільшення ПДФО для бригад, індексацію грошового забезпечення військовослужбовців і пряме посилення армії", - пише Порошенко.
"Ми повинні відновити довіру суспільства до влади, довіру фронту до тилу й довіру партнерів до України. Мирні переговори має вести професійна команда, а не корупційні єрмаки. Ми хочемо миру, але не капітуляції. У Конституції України закріплений курс на вступ до Європейського Союзу - і це гарантія того, що ми більше ніколи не повернемося в російську імперію. Вступ до НАТО - це єдина реальна гарантія нашої безпеки. Першим і беззаперечним пріоритетом держави має залишатися Армія", - переконаний лідер партії.
"Я пишаюся тим, що наша команда не зупиняє роботу, яку ми ведемо вже 12 років. Продовжуємо допомагати війську, хоч і вдається робити це менше лише в звʼязку з тим, що проти мене запроваджені незаконні санкції. Я є єдиною людиною в світі, проти якої одночасно запроваджені і санкції Зеленського, і санкції путіна. Басманний суд оголосив мене в розшук за "геноцид російського народу". Зокрема мене звинуватили у загибелі захарченка, гіві, моторолли, дрьомова", - нагадав пʼятий президент.
"Ми знаємо, що потрібно армії. Робили, робимо і будемо робити все для неї стільки, скільки буде потрібно", - резюмує Порошенко.
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Якщо воювати та допомагати, то цо це "Європейська Солідарність" та "Свобода", а зраджувати, переходити на бік ворога, мародерити і потім тікати за кордон - "Слуги народу" та ОПЗЖ.
Цікава статистика, чи не так?