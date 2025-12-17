Три офіцери УДО, яких 9 місяців тримали у СІЗО за справою "флешок ФСБ", вийшли під заставу

Колишні офіцери Управління державної охорони (УДО) Вадим Чучковський, Руслан Крамаренко та Сергій Волевач, яких 9 місяців тримали в СІЗО за справою "флешок ФСБ" вийшли з-за ґрат після тривалої боротьби в судах. Їм зменшили суму застави, яку вже внесли.

Про це повідомив "5 канал", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Печерський суд початково визначив офіцерам застави сукупно на загальну суму у понад мільярд гривень, що означало фактично безальтернативне тримання під вартою.

Народні депутати від фракції "Європейська Солідарність", які підтримували військових під час засідань, назвали це рішення ознакою початку "де-єрмакізації" та "де-портновізації" української правової системи.

"Люди перебували безпідставно за ґратами майже 9 місяців. Ця справа була сфабрикована і за вуха притягнута. Вважаю, що правова сторона буде доведена в суді і це стане очевидним для всіх", – заявив звільнений офіцер Чучковський.

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Зазначається, що справа проти офіцерів була розпочата на основі матеріалів, переданих оточенням зрадника України Віктора Медведчука. Слідство закидало їм нібито незаконне перевезення готівки сумою близько $40 млн з росії у 2019 році напередодні президентських виборів. Захист наголошував: відеодокази сфабриковані російськими спецслужбами, а основна мета слідства – змусити офіцерів дати свідчення проти п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Нагадуємо, Вадим Чучковський, Руслан Крамаренко та Сергій Волевач були затримані у березні 2025 року. Слідство тримало їх під вартою, встановивши застави по 350 млн грн для кожного.

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