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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Підрозділам Сил оборони передали 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав захисникам партію дронів-камікадзе "Блискавка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

Ці дрони демонструють високу ефективність і мають позитивні відгуки з фронту, каже Порошенко.

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"100 літачків ми передаємо різним родам військ напередодні Різдва. Дрони розвивають крейсерську швидкість до 110 кілометрів за годину, долають відстань до 60-70 км за лінію боєзіткнення. Вони можуть перерізати логістику, атакувати штаби та влаштовувати диверсії в тилу ворога. Легкі, швидкі і дуже вибухові", - зазначив він.

Хто отримав допомогу?

Дрони передали підрозділам Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, а також ТрО.

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Порошенко передав сотню дронів-камікадзе захисникам на фронт
Порошенко передав сотню дронів-камікадзе захисникам на фронт

Автор: 

допомога (9264) Порошенко Петро (14975)
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Топ коментарі
+10
Петро Порошенко ще той троляка,- бумеранг кацапам їхніми ж палицями. Не розумію чому у промислових маштабах невиробляють ц ідешевіі ефективні БПЛА. ЗЕМіндічу не цікаво, бабла не напиляєш?
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19.12.2025 10:51 Відповісти
+9
у заголовку новини заборонено згадувати. Шоб нарід не дратувати.
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19.12.2025 10:44 Відповісти
+8
Інакше віряни ... не відкриють в жодному разі цю новину. А так може і відкриють, зіпсують собі настрій, прошиплять, що знову барига накрав ))
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19.12.2025 10:51 Відповісти

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