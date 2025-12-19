Підрозділам Сил оборони передали 100 дронів-камікадзе "Блискавка"
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав захисникам партію дронів-камікадзе "Блискавка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Що відомо?
Ці дрони демонструють високу ефективність і мають позитивні відгуки з фронту, каже Порошенко.
"100 літачків ми передаємо різним родам військ напередодні Різдва. Дрони розвивають крейсерську швидкість до 110 кілометрів за годину, долають відстань до 60-70 км за лінію боєзіткнення. Вони можуть перерізати логістику, атакувати штаби та влаштовувати диверсії в тилу ворога. Легкі, швидкі і дуже вибухові", - зазначив він.
Хто отримав допомогу?
Дрони передали підрозділам Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, а також ТрО.
Топ коментарі
+10 Василь Васько #582549
показати весь коментар19.12.2025 10:51 Відповісти Посилання
+9 Urs
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+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар19.12.2025 10:51 Відповісти Посилання
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