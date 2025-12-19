РУС
Новости Помощь ВСУ от Порошенко
Подразделениям Сил обороны передали 100 дронов-камикадзе "Молния"

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал защитникам партию дронов-камикадзе "Молния".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Что известно

Эти дроны демонстрируют высокую эффективность и имеют положительные отзывы с фронта, говорит Порошенко.

"100 самолетов мы передаем различным родам войск накануне Рождества. Дроны развивают крейсерскую скорость до 110 километров в час, преодолевают расстояние до 60-70 км за линию боестолкновения. Они могут перерезать логистику, атаковать штабы и устраивать диверсии в тылу врага. Легкие, быстрые и очень взрывные", - отметил он.

Кто получил помощь?

Дроны передали подразделениям Сил специальных операций, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, а также ТрО.

Порошенко передал сотню дронов-камикадзе защитникам на фронт
у заголовку новини заборонено згадувати. Шоб нарід не дратувати.
19.12.2025 10:44 Ответить
Інакше віряни ... не відкриють в жодному разі цю новину. А так може і відкриють, зіпсують собі настрій, прошиплять, що знову барига накрав ))
19.12.2025 10:51 Ответить
новинний редактор просто падлюка - зранку зіпсував настрій мільйонам.
19.12.2025 10:55 Ответить
Петро Порошенко ще той троляка,- бумеранг кацапам їхніми ж палицями. Не розумію чому у промислових маштабах невиробляють ц ідешевіі ефективні БПЛА. ЗЕМіндічу не цікаво, бабла не напиляєш?
19.12.2025 10:51 Ответить
дешево і красиво
19.12.2025 10:58 Ответить
 
 