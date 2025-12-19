Подразделениям Сил обороны передали 100 дронов-камикадзе "Молния"

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал защитникам партию дронов-камикадзе "Молния".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Эти дроны демонстрируют высокую эффективность и имеют положительные отзывы с фронта, говорит Порошенко.

Читайте также: Воинам передали партию помощи на 40 млн грн: грузовик, РЭБы, сотни FPV и генераторы

"100 самолетов мы передаем различным родам войск накануне Рождества. Дроны развивают крейсерскую скорость до 110 километров в час, преодолевают расстояние до 60-70 км за линию боестолкновения. Они могут перерезать логистику, атаковать штабы и устраивать диверсии в тылу врага. Легкие, быстрые и очень взрывные", - отметил он.

Кто получил помощь?

Дроны передали подразделениям Сил специальных операций, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, а также ТрО.

Смотрите также: Военным на фронт передали четыре комплекса "Ай-Петри". ВИДЕО+ФОТОрепортаж



