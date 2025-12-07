РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16147 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
2 699 33

Военным на фронт передали четыре комплекса "Ай-Петри".. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал военным четыре комплекса противодействия технической разведке "Ай-Петри".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Помощь фронту

"Сейчас задача украинского народа, нашего общества - защитить каждого воина так же, как они защищают наше государство на линии фронта. Наша команда сегодня передает очередные четыре комплекса "Ай-Петри". Их получают 225-й штурмовой полк и 21 отдельная механизированная бригада", - написал Порошенко в соцсетях.

Характеристика комплексов "Ай-Петри"

"Разговоры о том, что комплексы "Ай-Петри" служат качественно, уже давно разлетелись среди украинских воинов. Комплексы ПДТР отрабатывают по управляемым авиационным бомбам и "крыльям" врага, среди которых надоевшие и опасные "Ланцеты", "Зала", "Орланы" и "Суперкамы", - пишет Порошенко.

"Производство "Ай-Петри" работает 24/7 и продолжает наращивать мощности. Это все для того, чтобы изготовить максимальное количество комплексов, которые будут беречь жизни воинов. Пока власть ворует в армии, мы продолжаем усиливать украинскую оборону. Поддерживать армию не только словами, но и делами - это ориентир нашей команды. Спасибо каждому военному, который бьет врага, и тем, кто помогает армии", - написал пятый президент.

Читайте также: Воинам передали партию помощи на 40 млн грн: грузовик, РЭБы, сотни FPV и генераторы

Порошенко передал помощь фронту
Порошенко передал помощь фронту
Порошенко передал помощь фронту
Порошенко передал помощь фронту

Начиная с осени 2023 года, Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боевого столкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

Каждая такая установка ПДТР спасает на передовой жизни украинских воинов, технику и оружие. Комплексы "Ай-Петри" также прикрывают объекты критической инфраструктуры.

Автор: 

помощь (8370) Порошенко Петр (19295)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
15 0 уголовных дел возбудили кошерные зелёные против Порошенко.. 150.. о*****еть. А он здесь. Поддерживает армия как может. Хотя давно мог забить х** на этот ******* нарид. Который вопил"лишь бы не Порошенко". И не ****** при первом шухере как миндичи цукровичи шиферовичи. Спасибо Пётр Алексеевич. Дай Бог Вам здоровья. Может, как-то выстоим..
показать весь комментарий
07.12.2025 11:52 Ответить
+32
Щиро дякую за все, Петре Олексійовичу.
показать весь комментарий
07.12.2025 11:52 Ответить
+24
Порошенко інвестує в РЕБ Ай-Петрі

Оманська Гнида інвестує в міндічей
показать весь комментарий
07.12.2025 11:54 Ответить

Загрузка...

 
 