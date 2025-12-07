Військовим на фронт передали чотири комплекси "Ай-Петрі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав військовим чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Допомога фронту

"Зараз завдання українського народу, нашого суспільства - захистити кожного воїна так само, як вони захищають нашу державу на лінії фронту. Наша команда сьогодні передає чергові чотири комплекси "Ай-Петрі". Їх отримують 225-й штурмовий полк та 21 окрема механізована бригада", - написав Порошенко в соцмережах.

Характеристика комплексів "Ай-Петрі"

"Розмови про те, що комплекси "Ай-Петрі" служать якісно, вже давно розлетілися серед українських воїнів. Комплекси ПДТР відпрацьовують по керованих авіаційних бомбах та "крилах" ворога, серед яких набридливі та небезпечні "Ланцети", "Зала", "Орлани" і "Суперками", - пише Порошенко.

"Виробництво "Ай-Петрі" працює 24/7 та продовжує нарощувати потужності. Це все для того, щоб виготовити максимальну кількість комплексів, які берегтимуть життя воїнів. Поки влада краде в армії, ми продовжуємо посилювати українську оборону. Підтримувати армію не лише словами, а й діями - це орієнтир нашої команди. Дякуємо кожному військовому, який б’є ворога, і тим, хто допомагає армії", - написав пʼятий президент.

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Починаючи з осені 2023 року, Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

Кожна така установка ПДТР рятує на передовій життя українських воїнів, техніку та зброю. Комплекси "Ай-Петрі" також прикривають обʼєкти критичної інфраструктури.