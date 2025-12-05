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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Воїнам передали партію допомоги на 40 млн грн: вантажівку, РЕБи, сотні FPV та генератори

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав чергову партію допомоги військовослужбовцям на суму 40 млн грн.

Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

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Допомогу отримають 20 бригад та батальйонів.

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Захисникам передали партію допомоги на 40 млн грн

Що передають військовим?

Захисникам передали вантажівку DAF YA, броньований евакуаційний Land Rover, 4 мобільні пилорами, 6 прально-душових комплексів, 9 комплексів купольного РЕБу.

Також воїни отримали 725 FPV-дронів різних модифікацій, 88 зарядних станцій, 71 інверторний генератор, 25 детекторів дронів "Аспірин 2.0", 108 шин на пікапи, 18 Starlink та вантаж електроніки

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Захисникам передали партію допомоги на 40 млн грн
Захисникам передали партію допомоги на 40 млн грн
Захисникам передали партію допомоги на 40 млн грн

Автор: 

допомога (9216) Порошенко Петро (14971)
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Топ коментарі
+12
Порошенко і не тільки він не міг подумати,що країна настільки багата дебілами
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05.12.2025 15:03 Відповісти
+10
Було б таких Порошенків хоч кілька на всю країну, то вже війну виграли б!
Але й одного Порошенка для цього вистачило б, якби не було зеленського!
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05.12.2025 15:20 Відповісти
+9
Вот всем был хорош Порошенко. Единственное -он ни при каких условиях не мог так изящно, так изысканно, так натхненно лупити ******* по роялю. Тому і програв..(
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05.12.2025 14:58 Відповісти
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Вот всем был хорош Порошенко. Единственное -он ни при каких условиях не мог так изящно, так изысканно, так натхненно лупити ******* по роялю. Тому і програв..(
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05.12.2025 14:58 Відповісти
Порошенко і не тільки він не міг подумати,що країна настільки багата дебілами
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05.12.2025 15:03 Відповісти
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05.12.2025 15:10 Відповісти
Респект Петрові Порошенку!
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05.12.2025 15:15 Відповісти
Було б таких Порошенків хоч кілька на всю країну, то вже війну виграли б!
Але й одного Порошенка для цього вистачило б, якби не було зеленського!
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05.12.2025 15:20 Відповісти
Агов, блаЗЄнські, ваш вихід. Давайте про "...трактори_в_цукрі..."
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05.12.2025 15:20 Відповісти
болить мені ...упустили українці можливість жити добре в 19р...не знаю чи дасть Господь ще шанс 😤 ...Велика повага Вам , Петро Олексійовичу ❤️ ...
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05.12.2025 15:39 Відповісти
і як завжди в заголовку відсутнє слово "Порошенко" так, Цензор?
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05.12.2025 15:55 Відповісти
ДЯКУЄМО, ГЕТЬМАНЕ!! БОЖОЇ ДОПОМОГИ!! СИЛ ТА НАСНАГИ!! А МИ, СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ - ПІДТРИМАЄМО!!
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05.12.2025 15:57 Відповісти
Щиро дякуємо Вам за допомогу ЗСУ.!!!
Божого благословення, сили і витримки!
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05.12.2025 16:07 Відповісти
 
 