Воїнам передали партію допомоги на 40 млн грн: вантажівку, РЕБи, сотні FPV та генератори
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав чергову партію допомоги військовослужбовцям на суму 40 млн грн.
Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.
Допомогу отримають 20 бригад та батальйонів.
Що передають військовим?
Захисникам передали вантажівку DAF YA, броньований евакуаційний Land Rover, 4 мобільні пилорами, 6 прально-душових комплексів, 9 комплексів купольного РЕБу.
Також воїни отримали 725 FPV-дронів різних модифікацій, 88 зарядних станцій, 71 інверторний генератор, 25 детекторів дронів "Аспірин 2.0", 108 шин на пікапи, 18 Starlink та вантаж електроніки
Топ коментарі
+12 Charik
показати весь коментар05.12.2025 15:03 Відповісти Посилання
+10 Погрібний Олександр
показати весь коментар05.12.2025 15:20 Відповісти Посилання
+9 фома фоммич #577697
показати весь коментар05.12.2025 14:58 Відповісти Посилання
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Але й одного Порошенка для цього вистачило б, якби не було зеленського!
Божого благословення, сили і витримки!