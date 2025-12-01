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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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Підрозділи на фронті отримають шість прально-душових комплексів. ФОТО

Петро Порошенко відправляє на фронт шість нових прально-душових комплексів. Загалом у рамках спільного проєкту Фонду Порошенка і волонтерів ГО "Справа громад" військові вже отримали три сотні мобільних лазень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

пральні для ЗСУ

"Влада спалює гроші на купівлю голосів на виборах, у той час як держава має фінансувати армію. На відміну від них, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" продовжують опікуватись воїнами — підготували шість нових прально-душових комплексів для Сил Оборони. На цей проєкт уже витрачено понад 220 мільйонів гривень. Одна з цих лазень відкриває четверту сотню комплексів — а це означає, що близько 200 тис. воїнів мають змогу ними користуватися", – зазначає політик.

пральні для ЗСУ

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"Ця програма — про людське ставлення до військовослужбовців. Після пекельних боїв чи служби в холодних окопах мати можливість прийняти душ або попрати речі — це те, що піднімає настрій і мотивацію. Вже завтра нові комплекси поїдуть до Сил спеціальних операцій, інженерів та десантників. А ми продовжимо працювати над підсиленням армії", – розповів Порошенко.

прально-душовий комплекс
прально-душовий комплекс

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Фонд Порошенка спільно з волонтерами від початку повномасштабного вторгнення виготовляє і передає на фронт прально-душові комплекси, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також дві пральні та дві сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий "вагончик" можна підвезти у зручне для військових місце.

Автор: 

допомога (9210) Порошенко Петро (14971)
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Топ коментарі
+23
Порох тримає порох сухим...
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01.12.2025 20:21 Відповісти
+23
Дякуємо Вам Петро Олексійовичу !!! Ми сумуємо за тими часами ,коли Ви були нашим президентом ❤️ !!!
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01.12.2025 20:29 Відповісти
+15
Дуже дякуємо, шановний Петро Олексійовичу - наш 7й Президент! Тільки Ви можете врятувати Україну, як це було 10 років тому.
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01.12.2025 20:30 Відповісти
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Порох тримає порох сухим...
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01.12.2025 20:21 Відповісти
Не кажіть про це вавє, він дуже вразливий, може нервовий шок трапитись, обезголовить керування кВ талом
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01.12.2025 20:24 Відповісти
Дякуємо Вам Петро Олексійовичу !!! Ми сумуємо за тими часами ,коли Ви були нашим президентом ❤️ !!!
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01.12.2025 20:29 Відповісти
....коли в нас був Президент...
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02.12.2025 00:18 Відповісти
Дуже дякуємо, шановний Петро Олексійовичу - наш 7й Президент! Тільки Ви можете врятувати Україну, як це було 10 років тому.
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01.12.2025 20:30 Відповісти
Так і на нові санкції можна нарватись!
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01.12.2025 20:31 Відповісти
Фонду Порошенка і волонтерам "Справа громад" - рекспект!
За допомогу воїнам на передку зброєю і необхідними предметами солдатського побуту.
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01.12.2025 20:35 Відповісти
Дякую родині Порошенка і їх команді. Все для ЗСУ, в не ''двушки'' на москву, як це робить оточення Зеленського.
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01.12.2025 20:38 Відповісти
Добре.
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01.12.2025 20:41 Відповісти
Хоч хтось дорослий і адекватний тут ще є
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01.12.2025 20:46 Відповісти
ГО Справа Громад:
Десятки тисяч fpv-дронів Справа громад разом з Фондом Порошенко передали на фронт - завдяки ВАШІЙ допомозі, друзі!

🔷🔶 https://t.me/s/spravagromad?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96 #Проєкти_важливі і https://t.me/s/spravagromad?q=%23%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96 #числа_красиві 🔷🔶
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ℹ️ Більше інформації про проєкт - види фпвішок, кількість, фотографії, звіти, новини проєкту - читайте https://spgr.org.ua/ua/portfolio-items/fpv-drones/ на нашому сайті.
Продовжуймо!

ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
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01.12.2025 21:36 Відповісти
Дякую, Пане Президенте!!!! За Україну! За допомогу ЗСУ!❤️💛💙
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02.12.2025 00:20 Відповісти
Порох справді багато робить для фронту.
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02.12.2025 01:24 Відповісти
подяка пану гетьману Петру Порошенку та команді ЄС! хай Бог помагає!! з нами правда, з нами сила и воля святая!
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02.12.2025 17:31 Відповісти
 
 