Підрозділи на фронті отримають шість прально-душових комплексів. ФОТО

Петро Порошенко відправляє на фронт шість нових прально-душових комплексів. Загалом у рамках спільного проєкту Фонду Порошенка і волонтерів ГО "Справа громад" військові вже отримали три сотні мобільних лазень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Влада спалює гроші на купівлю голосів на виборах, у той час як держава має фінансувати армію. На відміну від них, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" продовжують опікуватись воїнами — підготували шість нових прально-душових комплексів для Сил Оборони. На цей проєкт уже витрачено понад 220 мільйонів гривень. Одна з цих лазень відкриває четверту сотню комплексів — а це означає, що близько 200 тис. воїнів мають змогу ними користуватися", – зазначає політик.

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"Ця програма — про людське ставлення до військовослужбовців. Після пекельних боїв чи служби в холодних окопах мати можливість прийняти душ або попрати речі — це те, що піднімає настрій і мотивацію. Вже завтра нові комплекси поїдуть до Сил спеціальних операцій, інженерів та десантників. А ми продовжимо працювати над підсиленням армії", – розповів Порошенко.





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Фонд Порошенка спільно з волонтерами від початку повномасштабного вторгнення виготовляє і передає на фронт прально-душові комплекси, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також дві пральні та дві сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий "вагончик" можна підвезти у зручне для військових місце.