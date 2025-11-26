УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
1 891 23

Військовим на фронт передали понад півтисячі генераторів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко купив для підрозділів ЗСУ понад півтисячі генераторів.

П’ятий президент також повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення для потреб ЗСУ було куплено понад 5 тисяч генераторів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загальна потужність обладнання - 30 Мегават на суму 120 млн грн, від велетенських для водоканалу, до невеликих для кожного бліндажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові отримали 15 комплексів "Ай-Петрі". ФОТО

"Крім загрози капітуляції, жахливої ситуації на фронті та корупційного скандалу, який рве країну й дискредитує нас у світі, українців в першу чергу турбує відсутність світла. Насамперед у цьому винен Путін, який атакує Україну ракетами і дронами. Але й гроші, сотні мільярдів гривень, які були передбачені для захисту і диверсифікації енергосистеми, були просто розкрадені. Кожен крок супроводжувався корупцією", - нагадав Порошенко.

Порошенко передав допомогу фронту
Порошенко передав допомогу фронту
Порошенко передав допомогу фронту

"Нам важко, нам перешкоджають санкціями, нам перешкоджають арештами рахунків, нам перешкоджають атаками на наших активістів. Попри це сьогодні тут 520 генераторів. Це зараз вся країна сидить без світла - а на фронті вони без світла завжди. Кожен генератор - це електричне забезпечення діяльності прально-душового комплексу, майстерні, шиномонтажу, бліндажів і всього-всього необхідного. Зарядка джерела безперебійного струму, комп’ютера, сервера, електрочайника. 520 точок будуть забезпечені цими генераторами", - пояснює Порошенко.

Також дивіться: Фронтові бригади отримали дев’ять сотень зимових шин для важкої техніки. ФОТО

"І це ще не все. За моєю спиною стоїть 4 набагато більш потужних генераторів, все німецьке, все унікальної якості. І все йде вже з цією великою потужністю у вигляді причепів на Збройні Сили. Ми просто робимо свою роботу, і нічого важливішого за це не існує", - наголошує Порошенко.

Автор: 

допомога (9193) Порошенко Петро (14969) генератор (284)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Тільки прочитав, що передали військовим на фронт - відразу зрозумів, що це зробив Порошенко. Бо Зеленський може передати тільки "двушку" на росію.
показати весь коментар
26.11.2025 11:05 Відповісти
+22
И еще видя только заглавие новости, уже будешь уверен о ком она будет.
показати весь коментар
26.11.2025 11:03 Відповісти
+17
Боневтік теж передає, тільки двушки в москву, ну... передає же!
показати весь коментар
26.11.2025 11:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И еще видя только заглавие новости, уже будешь уверен о ком она будет.
показати весь коментар
26.11.2025 11:03 Відповісти
а якщо прохання зібрати кошти, то буде юсупова...
попри значну різницю величини внесків кожного з них, ці прізвища одинаково на слуху...то ж і згадуватимуться одинаково позитивно
показати весь коментар
26.11.2025 11:44 Відповісти
Тільки прочитав, що передали військовим на фронт - відразу зрозумів, що це зробив Порошенко. Бо Зеленський може передати тільки "двушку" на росію.
показати весь коментар
26.11.2025 11:05 Відповісти
Боневтік теж передає, тільки двушки в москву, ну... передає же!
показати весь коментар
26.11.2025 11:06 Відповісти
шо за "двушка" ??
показати весь коментар
26.11.2025 12:17 Відповісти
два лимони для Деркача. Прослухай плівки НАБУ по міндічгейту
показати весь коментар
26.11.2025 13:04 Відповісти
Ти з дуба впав ?
показати весь коментар
26.11.2025 15:39 Відповісти
Просто патріот і хороша людина.👍
показати весь коментар
26.11.2025 11:07 Відповісти
Діяльність "Фонду Порошенка", "Братів по зброї" та ГО "Справа Громад" не дає згаснути надії на Перемогу!
Мене це трішки заспокоює, тим паче, що в цих поставках для ЗСУ є і моя частка.
показати весь коментар
26.11.2025 11:09 Відповісти
Тю! Я думав це "Квартал" відправив!
показати весь коментар
26.11.2025 11:19 Відповісти
О "шакаладний барига" накрав - допомагає армії і допомагає. І що дивує - у нього антирейтинги вищі за зєгівно. Як так може бути?
показати весь коментар
26.11.2025 11:22 Відповісти
йому треба команду піарників, які зі всіма прийомчиками доноситимуть інформацію до слухача....а просто хорошими ділами прославитись ніззя...
вище привів приклад про нього і волонтерку юсупову...вони згадуютьс одинаково часто...і для пересічних читачів цензора це фігури одинакові за величиною, якщо люди не читають чи не дивляться інших джерел
показати весь коментар
26.11.2025 11:51 Відповісти
В потужній скільки накрав? В порівнянні з ними овоч з його батоном і хонкою бомжара
показати весь коментар
26.11.2025 11:53 Відповісти
Сорі, язика
показати весь коментар
26.11.2025 11:26 Відповісти
Дякую єдиному патріотичному олігарху!
показати весь коментар
26.11.2025 11:39 Відповісти
Дякуємо Петро Олексійовичу ❤️ !!!
показати весь коментар
26.11.2025 11:44 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14422 Петро Порошенко:
30 МЕГАВАТІВ. Саме такою є загальна потужність генераторів, які ми передали військовим за останні 3,5 роки.

Сьогодні закупили ще 520 одиниць, щоб воїни в бліндажах мали тепло та світло!
показати весь коментар
26.11.2025 12:07 Відповісти
Це як газова турбіна GE PGT25+BASE DLE. Потужний агрегат)
показати весь коментар
26.11.2025 12:17 Відповісти
https://t.me/spravagromad/50108 ГО Справа Громад:
Петро ПОРОШЕНКО показав, що ще ми підготували для фронту.
⚡️ 520 маленьких генераторів. Один такий агрегат забезпечує зарядку джерела безперебійного живлення для комп'ютера, сервера, електрочайника, батарей для FPV та великих БПЛА, дає зв'язок і дозволяє навіть у бліндажі відчути себе людиною.
Уявіть-но: більш як пів тисячі точок на фронті будуть забезпечені енергією.
⚡️⚡️ А ще передаємо чотири великі генератори: двигун Deutz, систему Siemens, електроніку від Bosch. Усе німецьке, унікальної якості. І це все у вигляді причепів іде на Збройні Сили.
Бо ті, хто воює на боці світла, мають бути зі світлом.
Реквізити Справи Громад:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
показати весь коментар
26.11.2025 14:30 Відповісти
О! До речі. Вчора отримав пенсію, треба задонатити на "Справу громад". Роблю це кожного місяця.
показати весь коментар
26.11.2025 12:18 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14430 Петро Порошенко сьогодні вчергове передав двадцяти підрозділам Сил оборони техніку і дрони (фото, відео):
Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.
показати весь коментар
27.11.2025 17:49 Відповісти
 
 