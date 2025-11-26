Військовим на фронт передали понад півтисячі генераторів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко купив для підрозділів ЗСУ понад півтисячі генераторів.

П’ятий президент також повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення для потреб ЗСУ було куплено понад 5 тисяч генераторів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Загальна потужність обладнання - 30 Мегават на суму 120 млн грн, від велетенських для водоканалу, до невеликих для кожного бліндажа.

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"Крім загрози капітуляції, жахливої ситуації на фронті та корупційного скандалу, який рве країну й дискредитує нас у світі, українців в першу чергу турбує відсутність світла. Насамперед у цьому винен Путін, який атакує Україну ракетами і дронами. Але й гроші, сотні мільярдів гривень, які були передбачені для захисту і диверсифікації енергосистеми, були просто розкрадені. Кожен крок супроводжувався корупцією", - нагадав Порошенко.







"Нам важко, нам перешкоджають санкціями, нам перешкоджають арештами рахунків, нам перешкоджають атаками на наших активістів. Попри це сьогодні тут 520 генераторів. Це зараз вся країна сидить без світла - а на фронті вони без світла завжди. Кожен генератор - це електричне забезпечення діяльності прально-душового комплексу, майстерні, шиномонтажу, бліндажів і всього-всього необхідного. Зарядка джерела безперебійного струму, комп’ютера, сервера, електрочайника. 520 точок будуть забезпечені цими генераторами", - пояснює Порошенко.

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"І це ще не все. За моєю спиною стоїть 4 набагато більш потужних генераторів, все німецьке, все унікальної якості. І все йде вже з цією великою потужністю у вигляді причепів на Збройні Сили. Ми просто робимо свою роботу, і нічого важливішого за це не існує", - наголошує Порошенко.