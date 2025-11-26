Військовим на фронт передали понад півтисячі генераторів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко купив для підрозділів ЗСУ понад півтисячі генераторів.
П’ятий президент також повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення для потреб ЗСУ було куплено понад 5 тисяч генераторів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Загальна потужність обладнання - 30 Мегават на суму 120 млн грн, від велетенських для водоканалу, до невеликих для кожного бліндажа.
"Крім загрози капітуляції, жахливої ситуації на фронті та корупційного скандалу, який рве країну й дискредитує нас у світі, українців в першу чергу турбує відсутність світла. Насамперед у цьому винен Путін, який атакує Україну ракетами і дронами. Але й гроші, сотні мільярдів гривень, які були передбачені для захисту і диверсифікації енергосистеми, були просто розкрадені. Кожен крок супроводжувався корупцією", - нагадав Порошенко.
"Нам важко, нам перешкоджають санкціями, нам перешкоджають арештами рахунків, нам перешкоджають атаками на наших активістів. Попри це сьогодні тут 520 генераторів. Це зараз вся країна сидить без світла - а на фронті вони без світла завжди. Кожен генератор - це електричне забезпечення діяльності прально-душового комплексу, майстерні, шиномонтажу, бліндажів і всього-всього необхідного. Зарядка джерела безперебійного струму, комп’ютера, сервера, електрочайника. 520 точок будуть забезпечені цими генераторами", - пояснює Порошенко.
"І це ще не все. За моєю спиною стоїть 4 набагато більш потужних генераторів, все німецьке, все унікальної якості. І все йде вже з цією великою потужністю у вигляді причепів на Збройні Сили. Ми просто робимо свою роботу, і нічого важливішого за це не існує", - наголошує Порошенко.
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попри значну різницю величини внесків кожного з них, ці прізвища одинаково на слуху...то ж і згадуватимуться одинаково позитивно
Мене це трішки заспокоює, тим паче, що в цих поставках для ЗСУ є і моя частка.
вище привів приклад про нього і волонтерку юсупову...вони згадуютьс одинаково часто...і для пересічних читачів цензора це фігури одинакові за величиною, якщо люди не читають чи не дивляться інших джерел
30 МЕГАВАТІВ. Саме такою є загальна потужність генераторів, які ми передали військовим за останні 3,5 роки.
Сьогодні закупили ще 520 одиниць, щоб воїни в бліндажах мали тепло та світло!
Петро ПОРОШЕНКО показав, що ще ми підготували для фронту.
⚡️ 520 маленьких генераторів. Один такий агрегат забезпечує зарядку джерела безперебійного живлення для комп'ютера, сервера, електрочайника, батарей для FPV та великих БПЛА, дає зв'язок і дозволяє навіть у бліндажі відчути себе людиною.
Уявіть-но: більш як пів тисячі точок на фронті будуть забезпечені енергією.
⚡️⚡️ А ще передаємо чотири великі генератори: двигун Deutz, систему Siemens, електроніку від Bosch. Усе німецьке, унікальної якості. І це все у вигляді причепів іде на Збройні Сили.
Бо ті, хто воює на боці світла, мають бути зі світлом.
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Останні одинадцять років ми (Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад") працюємо з найкращою дипломатичною службою, яка готова вести переговори будь-якої складності та на будь-якій території. Звсісно, це - ЗСУ. Тому вкотре зустрілися з представниками двох десятків бригад, корпусів та батальйонів, - вони, як і завжди, отримують від нас всю необхідну допомогу. На цей раз:
▪️2 екскаватори
▪️3 прально-душових комплекси
▪️контейнерна авторемонтна майстерня
▪️тентована вантажівка DAF YA
▪️1045 FPV, як звичайних, так і на оптоволокні
▪️334 шини на різні модифікації вантажівок та пікапів
▪️99 зарядних станцій
▪️8 Starlink
▪️мобільні пилорами
▪️евакуаційні та штурмові квадроцикли
▪️комплекси купольного РЕБу
Такий перелік ми щотижня доставляємо на лінію бойових дій. Цього разу вантаж вийшов вартістю 60 000 000 гривень. Волонтери і благодійники вже четвертий рік продовжують підставляти власне плече армії.
Ми зараз перебуваємо в одній із найкритичніших точок нашої новітньої історії, де за кожний промах чи помилку ми платимо кров'ю наших воїнів та цивільних. Наше головне завдання - забезпечити об'єднання проукраїнських сил. Зробити так, щоб єдність перестала бути ширмою, а стала нашою реальністю. Щоб Україна на міжнародній арені говорила єдиним голосом. Бо перед кожним із нас стоїть велика відповідальність.
А нас поки не зупиняють жодні перепони, бо знаємо, наскільки важко військовим, які тримають оборону. У нашої команди задача одна - залишатися надійним тилом. Бо Збройні Сили України - найкращий перемовник та дипломат.