УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
2 393 14

Військові отримали 15 комплексів "Ай-Петрі". ФОТО

Петро Порошенко передав військовим 15 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Десять із них йдуть до центру ПДТР, на плечі якого лягає левова частка навантаження з прикриття українського неба. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

РЕБ Ай-петрі

На прохання керівника центру ПДТР кожен комплекс, що йде у військову частину, буде обладнаний за рахунок Фонду Порошенка комплексом Starlink для забезпечення ефективної роботи.

Ще п’ять комплексів — державне замовлення.

РЕБ Ай-петрі

"У цьому контракті умови були змінені, і додатково до того, що виробник мав поставити Агентству оборонних закупівель, йдуть генератори та зарядні станції, комплекси РЕБ від ворожих дронів. І все це — без додаткової оплати. Це справжня відповідальна поведінка виробника щодо виконання державного контракту", – пояснив Порошенко.

Читайте також: Фронтові бригади отримали дев’ять сотень зимових шин для важкої техніки. ФОТО

Комплекс "Ай-Петрі СВ"

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

Також дивіться: Рекордні 25 комплексів "Ай-Петрі" передали українським захисникам. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (14968) РЕБ (253)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Дякуємо Петро Порошенко Вам !❤️...
показати весь коментар
19.11.2025 19:23 Відповісти
+16
А тим часом, друзі Зеленого лайна відправили гроши до ......... кацапстана, та собі у кишені.
показати весь коментар
19.11.2025 19:20 Відповісти
+15
Дякуємо шановний Петро Олексійович і Ваші родині?
показати весь коментар
19.11.2025 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тим часом, друзі Зеленого лайна відправили гроши до ......... кацапстана, та собі у кишені.
показати весь коментар
19.11.2025 19:20 Відповісти
Дякуємо Петро Порошенко Вам !❤️...
показати весь коментар
19.11.2025 19:23 Відповісти
Коли ж барига вже нажереться!!!!!
показати весь коментар
19.11.2025 21:56 Відповісти
Вот и сравните как действует настоящий президент и артист, пытающийся играть его роль.
показати весь коментар
19.11.2025 19:24 Відповісти
Дякуємо шановний Петро Олексійович і Ваші родині?
показати весь коментар
19.11.2025 19:25 Відповісти
кожен раз, коли читаю такі новини, то все більше переконуюсь у тому, що 73% виборців зеленої гниди у 19 році не мали мізків від слова "зовсім".
як завжди Порошенку П.О. велика вдячність за його патриотизм до України.
показати весь коментар
19.11.2025 19:29 Відповісти
Понад 6 мільярдів 247 мільйонів гривень спрямувала команда Порошенка на допомогу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

Підприємства Порошенка за цей час сплатили до бюджету 20 млрд грн податків, включно з ПДВ.

"Легко любити Україну до глибини душі. А ви полюбіть її до глибини власної кишені», - казав український громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист , один із ініціаторів скликання Центральної Ради Євген Чикаленко (1861-1929)
показати весь коментар
19.11.2025 19:33 Відповісти
І це команда Порошенко робить під клоунськими санкціями. Можно тільки уявляти, скільки корисного для Армії могли би зробити ці люди, якщо би санкції були зняті, але цього при московських клоунах не буде.
показати весь коментар
19.11.2025 19:43 Відповісти
Знову піар на крові
показати весь коментар
19.11.2025 19:45 Відповісти
В суперечкі з зебанутими дебілами я завжди навожу як приклад, скільки закупив Петро Олексійович Порошенко різної техніки для ЗСУ за свої кошти, а скільки задонатила на ЗСУ ЗЕлена блювотина. Зазвичай зьобнутим нема що сказати і вони мовчки засовують свій язик собі в гузно.
показати весь коментар
19.11.2025 19:49 Відповісти
Чому таких комплексів нема у прифронтових містах? Бо їх виробляє та замовляє Порох, а начальники ОВА , як огня цураються з ним мати справу, бо самі знаєте хто заборонив.
показати весь коментар
19.11.2025 19:58 Відповісти
А скільки РЕБ та необхідної техніки для військових привіз особисто Зеленський, міндіч чи цукерман???
показати весь коментар
19.11.2025 21:19 Відповісти
А на росію 2 штучки????
показати весь коментар
19.11.2025 21:58 Відповісти
на тлі дій зе-влади, важко навіть уявити, якою міцною була б зараз оборона України( у всіх сенсах) при Пороху
показати весь коментар
19.11.2025 21:46 Відповісти
 
 