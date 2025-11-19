Військові отримали 15 комплексів "Ай-Петрі". ФОТО

Петро Порошенко передав військовим 15 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Десять із них йдуть до центру ПДТР, на плечі якого лягає левова частка навантаження з прикриття українського неба.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На прохання керівника центру ПДТР кожен комплекс, що йде у військову частину, буде обладнаний за рахунок Фонду Порошенка комплексом Starlink для забезпечення ефективної роботи.

Ще п’ять комплексів — державне замовлення.

"У цьому контракті умови були змінені, і додатково до того, що виробник мав поставити Агентству оборонних закупівель, йдуть генератори та зарядні станції, комплекси РЕБ від ворожих дронів. І все це — без додаткової оплати. Це справжня відповідальна поведінка виробника щодо виконання державного контракту", – пояснив Порошенко.

Читайте також: Фронтові бригади отримали дев’ять сотень зимових шин для важкої техніки. ФОТО

Комплекс "Ай-Петрі СВ"

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

Також дивіться: Рекордні 25 комплексів "Ай-Петрі" передали українським захисникам. ФОТОрепортаж