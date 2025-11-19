Військові отримали 15 комплексів "Ай-Петрі". ФОТО
Петро Порошенко передав військовим 15 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Десять із них йдуть до центру ПДТР, на плечі якого лягає левова частка навантаження з прикриття українського неба.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
На прохання керівника центру ПДТР кожен комплекс, що йде у військову частину, буде обладнаний за рахунок Фонду Порошенка комплексом Starlink для забезпечення ефективної роботи.
Ще п’ять комплексів — державне замовлення.
"У цьому контракті умови були змінені, і додатково до того, що виробник мав поставити Агентству оборонних закупівель, йдуть генератори та зарядні станції, комплекси РЕБ від ворожих дронів. І все це — без додаткової оплати. Це справжня відповідальна поведінка виробника щодо виконання державного контракту", – пояснив Порошенко.
Комплекс "Ай-Петрі СВ"
Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.
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як завжди Порошенку П.О. велика вдячність за його патриотизм до України.
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"Легко любити Україну до глибини душі. А ви полюбіть її до глибини власної кишені», - казав український громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист , один із ініціаторів скликання Центральної Ради Євген Чикаленко (1861-1929)