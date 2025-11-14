Фронтові бригади отримали дев’ять сотень зимових шин для важкої техніки. ФОТО

Петро Порошенко відправив у фронтові бригади девʼять сотень зимових шин для техніки HMMWV, УРАЛ та КрАЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Наша команда продовжує передавати у військо колеса не десятками, а сотнями і тисячами. Цього разу передали дев’ять сотень коліс для вантажівок HMMWV, УРАЛ, КрАЗ, якими найбільше користуються військові на передку. Цього вистачить для 11 підрозділів, які виконують завдання в найзапекліших точках фронту", – пояснює політик.

"Логістика для нашого війська — як повітря: без неї ніяк. Від її ефективності залежить, чи буде озброєння, чи підвезуть вчасно боєприпаси та харчі. Логістика, зі свого боку, неможлива без коліс. Здавалося б, дрібниця, але знехтувати нею означає позбавити бригади можливості виконувати бойові завдання", – зазначив Порошенко.

Так і знав, що це привіз Порошенко, бо шобла зелених все вивозить до Ізраїлю та росії. Не забувайте 73% Зе ''патріот'', в Порошенко ''барига''.
14.11.2025 19:38 Відповісти
Який же "зрадник" цей Порошенко - за влвсні кошти доставив якісні шини! Зовсім не по зеленшую! У гадючу голівку "найвеличнішого" у власній хворобливій уяві це просто не вкладається! Ось міндічі - це опора нації!
Сподіваюсь, що ця гнида горітиме в пеклі за антиконституційні санкції проти Порошенка!
14.11.2025 19:55 Відповісти
Дякую Президенти!
14.11.2025 19:44 Відповісти
А я ще сумнівався - Міндіч чи Чернишов передав допомогу.
14.11.2025 21:40 Відповісти
Дякую Президенти!
Дуже потрібні зимові шини для вантажівок на фронті! Шиномонтажну техніку Петро Порошенко
теж доставляє. Респект!
14.11.2025 19:47 Відповісти
шину і зелю десь хто поряд бачив?
15.11.2025 05:10 Відповісти
Якої?
15.11.2025 06:17 Відповісти
Не Міндич?..І чого друзяки Шашличного нічого в ЗСУ не передають?
14.11.2025 19:58 Відповісти
Як було сказано на плівках: "да, жалка"
14.11.2025 20:20 Відповісти
Чого потужний так не піариться? Мені дуже цікаво, нічого ж не заважає, але я думаю це частина договору в омані , путя йому каже "ти балодю можеш просити техніку в інших країнах, закликати через Інтернет скинутися всім на зсу, відкрити якийсь завод по виробництву довгих чи середніх фламінго, але ні в якому разі особисто від себе не можеш надсилати чи передавати військовим обладнання!" І я думаю чю частину договору він чудово виконує, ідеальний агент!
14.11.2025 19:59 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !

досить вже ЗЄ..рьма !

.
14.11.2025 20:19 Відповісти
Петро Порошенко ❤️той хто захищає ті 73% які зрадили самі сабе ...Господи дай йому сили та свій Захисть !!!..
14.11.2025 20:23 Відповісти
Порошенко П.О. велика подяка за турботу для ЗСУ.
14.11.2025 20:25 Відповісти
Повага Гетьману, який попри свавіля зе банди, находить сили боротися за Україну. СБУ! Справа честі знайти і покарати мігдічбанду.Чекаємо...
14.11.2025 20:35 Відповісти
От же барига! Опять украл из бюджета и отправил на фронт!
И так 11 лет..Что делать?
14.11.2025 21:15 Відповісти
Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки «Ай-Петрі СВ», які успішно пройшли випробування та вже використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення.

Понад 6 мільярдів 247 мільйонів гривень спрямувала команда Порошенка на допомогу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

Підприємства Порошенка за цей час сплатили до бюджету 20 млрд грн податків.

"Легко любити Україну до глибини душі. А ви полюбіть її до глибини власної кишені», - казав український громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист , один із ініціаторів скликання Центральної Ради Євген Чикаленко (1861-1929)
14.11.2025 21:20 Відповісти
саме цікаво зараз спостерігати за тими, хто взимку у 2019 році топив за голобородька, а влітку у ВР обрав квартальний кагал. Ходять з невинним виглядом, наче це не вони обісрались, тому хвилююсь за майбутні вибори.
14.11.2025 21:33 Відповісти
Ну любители Зелёного вора!прикольно!
15.11.2025 00:13 Відповісти
віднімить в ідіота роялю - не тим органом воно на тій роялі грає
15.11.2025 05:06 Відповісти
А ЗЕзедент як завжди, привіз потужне та незламне ніх@я!
15.11.2025 08:23 Відповісти
А зелена гнида зранку колеса приймає всередину. Ефект неповторний, ширить весь день.
15.11.2025 09:15 Відповісти
Ворог моніторить інформ простір України й наносить потім удари.
19.11.2025 13:07 Відповісти
 
 