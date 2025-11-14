Фронтові бригади отримали дев’ять сотень зимових шин для важкої техніки. ФОТО

Петро Порошенко відправив у фронтові бригади девʼять сотень зимових шин для техніки HMMWV, УРАЛ та КрАЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Наша команда продовжує передавати у військо колеса не десятками, а сотнями і тисячами. Цього разу передали дев’ять сотень коліс для вантажівок HMMWV, УРАЛ, КрАЗ, якими найбільше користуються військові на передку. Цього вистачить для 11 підрозділів, які виконують завдання в найзапекліших точках фронту", – пояснює політик.

"Логістика для нашого війська — як повітря: без неї ніяк. Від її ефективності залежить, чи буде озброєння, чи підвезуть вчасно боєприпаси та харчі. Логістика, зі свого боку, неможлива без коліс. Здавалося б, дрібниця, але знехтувати нею означає позбавити бригади можливості виконувати бойові завдання", – зазначив Порошенко.

