УКР
1 264 48

15 підрозділів Сил оборони на Сумщині отримали дрони та техніку. ФОТО

Петро Порошенко сьогодні на Сумщині передав велику партію дронів і техніки у 15 бригад та підрозділів Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав допомогу ЗСУ

"Для 15 підрозділів, які тримають оборону, привезли дрони, багато оптоволокна, квадроцикли, РЕБи для захисту та багато важливих позицій. Для будівництва фортифікацій — мобільні пилорами. Маніпулятор, ремонтні майстерні, прально-душові комплекси — за цими позиціями у нас стоять черги", – розповів Порошенко.

допомога від Порошенка
допомога від Порошенка

Загалом на Сумщині сьогодні Порошенко передав бригадам та підрозділам:

  • 500 FPV-дронів, зокрема оптоволокно на 10, 15 і 20 км
  • мобільні пилорами
  • контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу
  • мобільний шиномонтажний комплекс RunFlat на базі двох причепів
  • вантажівку DAF Layland (маніпулятор)
  • прально-душові комплекси
  • квадроцикли
  • комплекси купольного РЕБ "Шатро"
  • зарядні станції
  • тепловізори
  • "Старлінки"
  • 579 шин для вантажівок KрАЗ, УРАЛ, HMMWV
  • 156 шин для пікапів R16 та R17
  • комп’ютерну техніку та іншу електроніку

Порошенко передав допомогу ЗСУ

"Ми взялися перевзути підрозділи відповідно до погоди, тому привезли декілька контейнерів болотних шин. А з ними й мобільний шиномонтаж RunFlat, який може перевзути броньовані автівки", – зазначив лідер "ЄС".

Порошенко передав допомогу ЗСУ

Автор: 

допомога (8861) Порошенко Петро (15248) Сумська область (4375)
Топ коментарі
+17
Низький уклін тобі мій Гетьмане
30.10.2025 19:13
+15
Хоч би один із зєльонкінського кодла так попіарився…
30.10.2025 19:14
+14
П'ятий президент працює для фронту й для держави. Дякую, Петре Олексійовичу!
30.10.2025 19:15
Низький уклін тобі мій Гетьмане
30.10.2025 19:13
Дбр та сбу вкурСе?
30.10.2025 19:42
Оце у вас в голові нас... .
30.10.2025 20:42
Та бань його одразу - воно ж ОПешна гнида і тут він "працює". Подивись коли воно зареєструвалось на цьому ресурсі. Якесь прищаве скацапщене "артур пірожков"
30.10.2025 21:02
Вау......
30.10.2025 20:26
ЧМО ти тупориле ти само себе почуло ? А тепер що він повертає кошти на армію ? Якийсь дивний бізнес по твоїй "логіці"
30.10.2025 20:34
Давно відомо що Порошенко не користується пожертвами від народу .
30.10.2025 20:39
друге перше міністерство оборони України

бо в тому що офіційне МО тільки крадуть ЗЄміндичі

.
30.10.2025 19:42
Хоч би один із зєльонкінського кодла так попіарився…
30.10.2025 19:14
10-річна Софійка Нарсесян назбирала і задонатила на ЗСУ 15 мільйонів гривень!!! А що зелена свора? Тільки крадуть
30.10.2025 19:22
На фронті загинув 21-річний єврей з Дніпра

Владислав Шеїн, який був Добровольцем.
Він загинув 8 листопада 2022 року в Луганській області, захищаючи Україну.

перед тим як патякати, варто думати

.
30.10.2025 19:47
це ворог з заболоття. Я адміну вже повідомив.
30.10.2025 19:49
Руській,здєсь водкі нєт,іді нахрен
30.10.2025 20:27
П'ятий президент працює для фронту й для держави. Дякую, Петре Олексійовичу!
30.10.2025 19:15
Щось Шмаркля недопрацювала... Вже і санкції наклала і лайном обливає, а Петро все возить і возить допомогу військовим.
Там і моя крихта є. З кожної пенсії донатю на "Справу громад".
показати весь коментар
30.10.2025 19:17
30.10.2025 19:19 Відповісти
і моя є , хоч і пенсія 3 шт...Дякуємо Петро Олексійовичу !!! ❤️...
30.10.2025 19:20
Честь Пороху
30.10.2025 19:28
Наступний Президент?
30.10.2025 19:28
Ні,нарік пожиттєво або ще якийсь придурок,там подібних багато.Наріт мудрий,****
30.10.2025 19:35
Наст през-зе/єрмак/бойко.Коаліція в вру-жпж+слуги+баба юля
30.10.2025 21:44
Це не важливо, чи буде Порох ще раз президентом, чи ні. Важливо, щоб держава повернулась до цивілізованого проєвропейського пронатівського розвитку! Щоб влада в державі була проукраїнською, консервативно-правоцентриською і була здатною виконувати заявлені нею пріорітети.

А хто конкретно буде на чолі - це справа важлива, але за великим рахунком другорядна.

А хто конкретно буде на чолі - це справа важлива, але за великим рахунком другорядна.
30.10.2025 19:39
Це як?Можна і надалі по-пріколу голосувати?
30.10.2025 21:43
Розраховуєте на мудрість наріТу?
30.10.2025 19:45
Долучайтесь, друзі!

ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169 3305 3948 0845
Для ІНШИХ банків: 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО
https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
Ваші донати на ГО "Справа Громад" П.Порошенко подвоює власними коштами!
30.10.2025 19:31
Семидесятитрёхпроцентный на Рид после такой информации ещё больше ненавидит президента Порошенко.
30.10.2025 19:45
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
30.10.2025 19:46
ворогу запоребриковому випадково лайкнули?
30.10.2025 19:47
Та який же він запоребриковий? Містечковий, Опівський. Хоча, какаяРазніца?
30.10.2025 20:09
Щира подяка, незламний Петро Олексійовичу!!!
30.10.2025 19:54
 
 