15 підрозділів Сил оборони на Сумщині отримали дрони та техніку. ФОТО

Петро Порошенко сьогодні на Сумщині передав велику партію дронів і техніки у 15 бригад та підрозділів Сил оборони.

"Для 15 підрозділів, які тримають оборону, привезли дрони, багато оптоволокна, квадроцикли, РЕБи для захисту та багато важливих позицій. Для будівництва фортифікацій — мобільні пилорами. Маніпулятор, ремонтні майстерні, прально-душові комплекси — за цими позиціями у нас стоять черги", – розповів Порошенко.





Загалом на Сумщині сьогодні Порошенко передав бригадам та підрозділам:

500 FPV-дронів, зокрема оптоволокно на 10, 15 і 20 км

мобільні пилорами

контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу

мобільний шиномонтажний комплекс RunFlat на базі двох причепів

вантажівку DAF Layland (маніпулятор)

прально-душові комплекси

квадроцикли

комплекси купольного РЕБ "Шатро"

зарядні станції

тепловізори

"Старлінки"

579 шин для вантажівок KрАЗ, УРАЛ, HMMWV

156 шин для пікапів R16 та R17

комп’ютерну техніку та іншу електроніку

"Ми взялися перевзути підрозділи відповідно до погоди, тому привезли декілька контейнерів болотних шин. А з ними й мобільний шиномонтаж RunFlat, який може перевзути броньовані автівки", – зазначив лідер "ЄС".

