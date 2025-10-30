15 підрозділів Сил оборони на Сумщині отримали дрони та техніку. ФОТО
Петро Порошенко сьогодні на Сумщині передав велику партію дронів і техніки у 15 бригад та підрозділів Сил оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Для 15 підрозділів, які тримають оборону, привезли дрони, багато оптоволокна, квадроцикли, РЕБи для захисту та багато важливих позицій. Для будівництва фортифікацій — мобільні пилорами. Маніпулятор, ремонтні майстерні, прально-душові комплекси — за цими позиціями у нас стоять черги", – розповів Порошенко.
Загалом на Сумщині сьогодні Порошенко передав бригадам та підрозділам:
- 500 FPV-дронів, зокрема оптоволокно на 10, 15 і 20 км
- мобільні пилорами
- контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу
- мобільний шиномонтажний комплекс RunFlat на базі двох причепів
- вантажівку DAF Layland (маніпулятор)
- прально-душові комплекси
- квадроцикли
- комплекси купольного РЕБ "Шатро"
- зарядні станції
- тепловізори
- "Старлінки"
- 579 шин для вантажівок KрАЗ, УРАЛ, HMMWV
- 156 шин для пікапів R16 та R17
- комп’ютерну техніку та іншу електроніку
"Ми взялися перевзути підрозділи відповідно до погоди, тому привезли декілька контейнерів болотних шин. А з ними й мобільний шиномонтаж RunFlat, який може перевзути броньовані автівки", – зазначив лідер "ЄС".
другеперше міністерство оборони України
бо в тому що офіційне МО тільки крадуть ЗЄміндичі
Владислав Шеїн, який був Добровольцем.
Він загинув 8 листопада 2022 року в Луганській області, захищаючи Україну.
перед тим як патякати, варто думати
Там і моя крихта є. З кожної пенсії донатю на "Справу громад".
А хто конкретно буде на чолі - це справа важлива, але за великим рахунком другорядна.
