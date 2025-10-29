Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав фронтовим бригадам партію допомоги - шини, зарядні станції та пилорами.

Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Яку допомогу передають?

Партія допомоги вартістю понад 2 млн євро допоможе Силам підтримки у будівництві фортифікацій.

"Зараз інженерні підрозділи активно займаються будівництвом фортифікаційних споруд. На жаль, їм немає від кого чекати на допомогу. Крім екскаваторів, які ми передаємо, військовим потрібна дошка, якою обшивають окопи та капоніри. Нібито дрібниця, а скільки навколо цих дощок мороки і витраченого часу", - зазначив лідер "ЄС".

Також захисникам передали партію шин для пікапів, джипів, військових автівок.

"У цьому вантажі й наша відповідь на блекаут - два контейнери зарядних станцій", - додав Порошенко.

