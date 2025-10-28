Порошенко закликав зупинити нафтопровід "Дружба": Україна не може ігнорувати вимогу США

Петро Порошенко закликав владу України зупинити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який забезпечує державі-агресору фінансові надходження для війни. Політик наголосив, що в умовах, коли західні партнери запроваджують санкції проти російського енергетичного сектора, Україна не може продовжувати качати російську нафту всупереч союзникам і на користь Москві.

"Європейська Солідарність" зареєструвала проєкт постанови ВР, де передбачається зупинка транзиту російської нафти територією України. Сьогодні ця ініціатива набула додаткових чинників. Ми маємо перевірити, чому не дотримуються санкції, ухвалені Україною проти компаній "Лукойл" і "Роснєфть", а левова частина нафти, яка перекачується нафтопроводом "Дружба", це саме нафта, яка належить цим двом компаніям", – зазначив Порошенко.

"Ми не можемо ігнорувати вимогу США, які публічно звернулися до Угорщини щодо припинення закупівлі російської нафти. І третє: кожен день продовження функціонування нафтопроводу "Дружба" — це майже 25 млн доларів європейських грошей, що надходять до державної скарбниці РФ і йдуть безпосередньо на фінансування війни. За більш як півтора року Росія отримала 10 мільярдів доларів. Це не сто тисяч і навіть не мільйон – це ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ дронів, якими вбивають українське військо та український народ. Це – ціна відкладання цього надзвичайно важливого рішення", – пояснив лідер "ЄС".

"Тому ми в парламенті повинні почати з ухвалення рішення зупинити "Дружбу". Ми вимагаємо поставити це на голосування, щоб український народ побачив, хто чим живе", – зазначив Порошенко.

