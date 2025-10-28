УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
2 687 33

Порошенко закликав зупинити нафтопровід "Дружба": Україна не може ігнорувати вимогу США

порошенко

Петро Порошенко закликав владу України зупинити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який забезпечує державі-агресору фінансові надходження для війни. Політик наголосив, що в умовах, коли західні партнери запроваджують санкції проти російського енергетичного сектора, Україна не може продовжувати качати російську нафту всупереч союзникам і на користь Москві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" зареєструвала проєкт постанови ВР, де передбачається зупинка транзиту російської нафти територією України. Сьогодні ця ініціатива набула додаткових чинників. Ми маємо перевірити, чому не дотримуються санкції, ухвалені Україною проти компаній "Лукойл" і "Роснєфть", а левова частина нафти, яка перекачується нафтопроводом "Дружба", це саме нафта, яка належить цим двом компаніям", – зазначив Порошенко.

"Ми не можемо ігнорувати вимогу США, які публічно звернулися до Угорщини щодо припинення закупівлі російської нафти. І третє: кожен день продовження функціонування нафтопроводу "Дружба" — це майже 25 млн доларів європейських грошей, що надходять до державної скарбниці РФ і йдуть безпосередньо на фінансування війни. За більш як півтора року Росія отримала 10 мільярдів доларів. Це не сто тисяч і навіть не мільйон – це ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ дронів, якими вбивають українське військо та український народ. Це – ціна відкладання цього надзвичайно важливого рішення", – пояснив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" подала правки до проєкту бюджету-2026: 200 млрд грн - на потреби ЗСУ, а не кешбеки та дороги

"Тому ми в парламенті повинні почати з ухвалення рішення зупинити "Дружбу". Ми вимагаємо поставити це на голосування, щоб український народ побачив, хто чим живе", – зазначив Порошенко.

Порошенко Петро (15245) нафтопровід (388) Європейська Солідарність (1111)
чого ж сам не зупинив коли міг це зробити?
28.10.2025 21:12 Відповісти
А що, коли Порошенко був президентом США вводили такі санкції? Я щось такого не пам'ятаю.
28.10.2025 21:18 Відповісти
У Боневтіка було 6 років щоб це зробити. Чому він це не зробив, якщо Порошенко був такий поганий, а Бубочка класний?
28.10.2025 21:30 Відповісти
А з чого ж оп харчуватися буде?
28.10.2025 21:12 Відповісти
Так. Порошенко не зупинив.
А чому Лідар не зупиняє?
показати весь коментар
28.10.2025 21:34 Відповісти
Ти може, покажеш письмовий дозвіл на це перекриття хоча би від Обами, Меркель і Олланда?
показати весь коментар
28.10.2025 21:44 Відповісти
Москале,іди до біса
показати весь коментар
28.10.2025 21:53 Відповісти
подивися, скільки їх тут дохкя: аж 14 з лайками і він 15-тий
показати весь коментар
28.10.2025 21:55 Відповісти
Почекайте єс закуповує найбільше російського газу та нафти в світі. Крім того нафтопродукти закуповують через індію і україна теж. Трамп правильно казав що як вводити санкції то всім разом. В орбана моря немає чого він має дорожче через німеччину купляти чи італію. Все рівно хтось купить ту нафту і переправить в європу. Хоча криголам то все прекрасно розуміє а тексти швидше за все його дорожезні політологи вкидають.
показати весь коментар
28.10.2025 22:22 Відповісти
Розкажи краще що робив Шмаркля з підарами в Омані і звідки возив бітум для великого крадівництва.
показати весь коментар
28.10.2025 21:33 Відповісти
Ета другое(
показати весь коментар
28.10.2025 21:41 Відповісти
цікаво, що подляківським ботам сьогодні видали старі методички з давно спростованою брехнею.
показати весь коментар
28.10.2025 21:37 Відповісти
Нова відмазка перд ЦКунами: "руки геть, я піду, коли <дружбу> зупинять"
показати весь коментар
28.10.2025 21:15 Відповісти
Може, і не простіше, але ефекктивніше припинити постачання касапської нафти та нафтопродуктів через цю трубу якщо розбомбити перекачувальну станцію в Унечі (і Мадяр своїми силами це вже раз робив). Тоді буде перекрито продукти не лише на Чоп, а на Лугу (під пітером) і на Польщу.
показати весь коментар
28.10.2025 21:17 Відповісти
і, я!
я, закликаю зупинити нафтопровід "Дружба": Україна не може ігнорувати вимогу США.
показати весь коментар
28.10.2025 21:22 Відповісти
Пишуть, що в Кумертау (Башкортостан, рф) горить, осяяючи нічне небо, Канчуринське підземне сховище газу - об'єкт, який відповідає за постачання всього регіону.
Є https://t.me/supernova_plus/44904?single відео.
показати весь коментар
28.10.2025 21:25 Відповісти
Мадяр три рази зупиняв - кацапи відновлюють
показати весь коментар
28.10.2025 21:28 Відповісти
28.10.2025 21:30 Відповісти
де фламінго зелені шмарлі? Стугна є з заводів Порошенка
показати весь коментар
28.10.2025 21:40 Відповісти
заради правди: Стугну виготовляють на підприємстві Пашинського; а підприємства, афільовані з Порошенком, спеціалізуються на виготовлені РЕБів різних модифікацій та стрілецької зброї
показати весь коментар
28.10.2025 21:54 Відповісти
Стугна з заводів Порошенка , вона безкоштовна ??? як завжди .... безплатно, безоплатно, да́ром, да́ремно чи задарма́ ...
або ні ?
показати весь коментар
28.10.2025 22:05 Відповісти
Ти обравши блазня вимагаєш від інших самопожертви?Стугни не з повітря вишотовляються.
показати весь коментар
28.10.2025 22:46 Відповісти
Популізм,не популізм,а конкретно виходячи з усіх ситуацій ,та фактів трубу треба заткнути.А,хто хоче побалакати,чи позмагатися хто,де,та,як,та при якому цареві краще-то ще і писок потрібно закрити.
показати весь коментар
28.10.2025 21:41 Відповісти
Цареві?Це хіба що в тебе цар є.
показати весь коментар
28.10.2025 21:55 Відповісти
А чому він не зупинив нафтопровід під час свого президентства ?
показати весь коментар
28.10.2025 22:13 Відповісти
Ви не розумієте, це інше!
показати весь коментар
28.10.2025 22:28 Відповісти
Бо ти "Владімєр" жолбайоб
показати весь коментар
28.10.2025 22:47 Відповісти
 
 