Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
Порошенко призвал остановить нефтепровод "Дружба": Украина не может игнорировать требование США

Петр Порошенко призвал власти Украины остановить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который обеспечивает государству-агрессору финансовые поступления для войны. Политик подчеркнул, что в условиях, когда западные партнеры вводят санкции против российского энергетического сектора, Украина не может продолжать качать российскую нефть вопреки союзникам и в пользу Москвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект постановления ВР, где предусматривается остановка транзита российской нефти по территории Украины. Сегодня эта инициатива приобрела дополнительные факторы. Мы должны проверить, почему не соблюдаются санкции, принятые Украиной против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а львиная доля нефти, которая перекачивается по нефтепроводу "Дружба", это именно нефть, которая принадлежит этим двум компаниям", - отметил Порошенко.

"Мы не можем игнорировать требование США, которые публично обратились к Венгрии о прекращении закупки российской нефти. И третье: каждый день продолжения функционирования нефтепровода "Дружба" - это почти 25 млн долларов европейских денег, поступающих в государственную казну РФ, и идут они непосредственно на финансирование войны. За более чем полтора года Россия получила 10 миллиардов долларов. Это не сто тысяч и даже не миллион - это ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ дронов, которыми убивают украинское войско и украинский народ. Это - цена откладывания этого чрезвычайно важного решения", - пояснил лидер "ЕС".

"Поэтому мы в парламенте должны начать с принятия решения остановить "Дружбу". Мы требуем поставить это на голосование, чтобы украинский народ увидел, кто чем живет", - отметил Порошенко.

Порошенко Петр (19668) нефтепровод (119) Европейская Солидарность (1081)
Топ комментарии
+19
чого ж сам не зупинив коли міг це зробити?
28.10.2025 21:12 Ответить
+13
А що, коли Порошенко був президентом США вводили такі санкції? Я щось такого не пам'ятаю.
28.10.2025 21:18 Ответить
+8
А з чого ж оп харчуватися буде?
28.10.2025 21:12 Ответить
28.10.2025 21:12 Ответить
28.10.2025 21:12 Ответить
28.10.2025 21:18 Ответить
У Боневтіка було 6 років щоб це зробити. Чому він це не зробив, якщо Порошенко був такий поганий, а Бубочка класний?
28.10.2025 21:30 Ответить
Так. Порошенко не зупинив.
А чому Лідар не зупиняє?
28.10.2025 21:34 Ответить
Ти може, покажеш письмовий дозвіл на це перекриття хоча би від Обами, Меркель і Олланда?
28.10.2025 21:44 Ответить
Москале,іди до біса
28.10.2025 21:53 Ответить
подивися, скільки їх тут дохкя: аж 14 з лайками і він 15-тий
28.10.2025 21:55 Ответить
Почекайте єс закуповує найбільше російського газу та нафти в світі. Крім того нафтопродукти закуповують через індію і україна теж. Трамп правильно казав що як вводити санкції то всім разом. В орбана моря немає чого він має дорожче через німеччину купляти чи італію. Все рівно хтось купить ту нафту і переправить в європу. Хоча криголам то все прекрасно розуміє а тексти швидше за все його дорожезні політологи вкидають.
28.10.2025 22:22 Ответить
Розкажи краще що робив Шмаркля з підарами в Омані і звідки возив бітум для великого крадівництва.
28.10.2025 21:33 Ответить
Ета другое(
28.10.2025 21:41 Ответить
цікаво, що подляківським ботам сьогодні видали старі методички з давно спростованою брехнею.
28.10.2025 21:37 Ответить
Нова відмазка перд ЦКунами: "руки геть, я піду, коли <дружбу> зупинять"
28.10.2025 21:15 Ответить
Може, і не простіше, але ефекктивніше припинити постачання касапської нафти та нафтопродуктів через цю трубу якщо розбомбити перекачувальну станцію в Унечі (і Мадяр своїми силами це вже раз робив). Тоді буде перекрито продукти не лише на Чоп, а на Лугу (під пітером) і на Польщу.
28.10.2025 21:17 Ответить
і, я!
я, закликаю зупинити нафтопровід "Дружба": Україна не може ігнорувати вимогу США.
28.10.2025 21:22 Ответить
Пишуть, що в Кумертау (Башкортостан, рф) горить, осяяючи нічне небо, Канчуринське підземне сховище газу - об'єкт, який відповідає за постачання всього регіону.
Є https://t.me/supernova_plus/44904?single відео.
28.10.2025 21:25 Ответить
Мадяр три рази зупиняв - кацапи відновлюють
28.10.2025 21:28 Ответить
28.10.2025 21:30 Ответить
де фламінго зелені шмарлі? Стугна є з заводів Порошенка
28.10.2025 21:40 Ответить
заради правди: Стугну виготовляють на підприємстві Пашинського; а підприємства, афільовані з Порошенком, спеціалізуються на виготовлені РЕБів різних модифікацій та стрілецької зброї
28.10.2025 21:54 Ответить
Стугна з заводів Порошенка , вона безкоштовна ??? як завжди .... безплатно, безоплатно, да́ром, да́ремно чи задарма́ ...
або ні ?
28.10.2025 22:05 Ответить
Популізм,не популізм,а конкретно виходячи з усіх ситуацій ,та фактів трубу треба заткнути.А,хто хоче побалакати,чи позмагатися хто,де,та,як,та при якому цареві краще-то ще і писок потрібно закрити.
28.10.2025 21:41 Ответить
Цареві?Це хіба що в тебе цар є.
28.10.2025 21:55 Ответить
А чому він не зупинив нафтопровід під час свого президентства ?
28.10.2025 22:13 Ответить
Ви не розумієте, це інше!
28.10.2025 22:28 Ответить
 
 