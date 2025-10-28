Порошенко призвал остановить нефтепровод "Дружба": Украина не может игнорировать требование США

Петр Порошенко призвал власти Украины остановить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который обеспечивает государству-агрессору финансовые поступления для войны. Политик подчеркнул, что в условиях, когда западные партнеры вводят санкции против российского энергетического сектора, Украина не может продолжать качать российскую нефть вопреки союзникам и в пользу Москвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" зарегистрировала проект постановления ВР, где предусматривается остановка транзита российской нефти по территории Украины. Сегодня эта инициатива приобрела дополнительные факторы. Мы должны проверить, почему не соблюдаются санкции, принятые Украиной против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а львиная доля нефти, которая перекачивается по нефтепроводу "Дружба", это именно нефть, которая принадлежит этим двум компаниям", - отметил Порошенко.

"Мы не можем игнорировать требование США, которые публично обратились к Венгрии о прекращении закупки российской нефти. И третье: каждый день продолжения функционирования нефтепровода "Дружба" - это почти 25 млн долларов европейских денег, поступающих в государственную казну РФ, и идут они непосредственно на финансирование войны. За более чем полтора года Россия получила 10 миллиардов долларов. Это не сто тысяч и даже не миллион - это ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ дронов, которыми убивают украинское войско и украинский народ. Это - цена откладывания этого чрезвычайно важного решения", - пояснил лидер "ЕС".

"Поэтому мы в парламенте должны начать с принятия решения остановить "Дружбу". Мы требуем поставить это на голосование, чтобы украинский народ увидел, кто чем живет", - отметил Порошенко.

