"ЕС" подала правки к проекту бюджета-2026: 200 млрд грн – на нужды ВСУ, а не кэшбэки и дороги
Петр Порошенко, который повез очередную партию помощи на восточное направление, сообщил, что "Европейская Солидарность" подала поправки к проекту Государственного бюджета на 2026 год. По его словам, 200 млрд грн из нецелевых расходов надо направить на нужды ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Европейская Солидарность" требует перераспределения бюджета в пользу ВСУ
"Наши предложения заключаются в следующем. Резко увеличить поступления от "игорки", от "табачки", от алкоголя - это то, на чем власть греет руки. Прекращаем тратить деньги на взятки, всевозможные кэшбеки, дороги, финансирование дополнительных инвестиционных проектов. И все эти деньги, а это 200 миллиардов гривен, направляем на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины. Потому что не будут обеспечены Вооруженные Силы - не будет существовать Украина", - сказал Порошенко. Он добавил, что такова и позиция военных.
"Деньги должны быть возвращены непосредственно на счета бригад. Мы должны увеличить процент НДФЛ, которые платят военные, который должен остаться у них на счетах", - подчеркнул лидер партии.
"Сегодня этот наш пакет поправок зарегистрирован. Мы, конечно, будем поддерживать и увеличение обеспечения наших учителей и врачей. Но первый приоритет - украинский воин. Давайте сделаем подарок накануне Дня Защитников, накануне 1 октября и поддержим предложения "Европейской Солидарности", - призвал пятый Президент.
Помощь на фронт: от дронов до мастерских
Сегодня Петр Порошенко повез очередной груз помощи для 16-ти подразделений, которые воюют на восточном направлении. Военным закрыли запросы на 1500 FPV-дронов, в частности на оптоволоконные, дневные и ночные "Мавики".
Кроме этого, в бригады передали экскаваторы, контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа, передвижную авторемонтную мастерскую; стирально-душевые комплексы; грузовик DAF Layland с манипулятором; штурмовые и эвакуационные квадроциклы; комплексы РЭБ "Шатро" 5Д; детекторы дронов "Аспирин"; генераторы и зарядные станции, "Старлинки", компьютерную технику и другую электронику - всего на сумму один миллион двести тысяч долларов.
Пів вареника їли, на кілограм цибулі цілий місяць збирали, бо барига ціни то підняв. Сам тим часом заробляв на канфєтах ліпецької хвабрики.
А баржу Гройсмана з кавунами діждатись неможливо було.
@pogrebeckij
·
29 вер.
"Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали" - Олександр Зеленський.
Сьогодні рівно 2 роки, як Володимир Зеленський призначив своєму батькові Олександру Зеленському довічну стипендію у розмірі трьох прожиткових мінімумів за "видатні заслуги у сфері вищої освіти".
Нагадаю: В грудні 2019 батько Володимира Зеленського грубо висловився про українців, які незадоволені його сином, а саме про його зустріч з Путіним та невиконанням передвиборчих обіцянок. 71-річний Олександр Семенович висловив свою критику в інтерв'ю виданню "Страна". Тих людей, які розчарувалися в главі країни, батько президента назвав "біомасою".
Ось такий ви головнокомандувач..." (с)
"Барига" знов дешево піариться! "Збитий льотчик" готується до виборів! "Чоколадний" знову хоче все вкрасти і підставити найвеличнішого лідера всіх Всесвітів (особливо паралельної "мильної бульбашки" імені дєрьмака)! "Вальцман" хоче й далі наживатись на війні, а бубочка зараз потужно застосує всі 3 десятки безпекових угод, підключить всіх учасників саммітів миру, перемоги, запустить усі 100500 тисяч "Тримбіт", "Нептунів", "Вільх", "Громів", "Пекло", "Сапсанів", "Руту" і, звісно, "Фламінго"!
Це (приблизно) те, що я почую завтра від прихильників незламно-потужного боневтіка. (а може ще й сьогодні...)