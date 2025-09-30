"ЕС" подала правки к проекту бюджета-2026: 200 млрд грн – на нужды ВСУ, а не кэшбэки и дороги

Петр Порошенко, который повез очередную партию помощи на восточное направление, сообщил, что "Европейская Солидарность" подала поправки к проекту Государственного бюджета на 2026 год. По его словам, 200 млрд грн из нецелевых расходов надо направить на нужды ВСУ.

"Европейская Солидарность" требует перераспределения бюджета в пользу ВСУ

"Наши предложения заключаются в следующем. Резко увеличить поступления от "игорки", от "табачки", от алкоголя - это то, на чем власть греет руки. Прекращаем тратить деньги на взятки, всевозможные кэшбеки, дороги, финансирование дополнительных инвестиционных проектов. И все эти деньги, а это 200 миллиардов гривен, направляем на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины. Потому что не будут обеспечены Вооруженные Силы - не будет существовать Украина", - сказал Порошенко. Он добавил, что такова и позиция военных.

"Деньги должны быть возвращены непосредственно на счета бригад. Мы должны увеличить процент НДФЛ, которые платят военные, который должен остаться у них на счетах", - подчеркнул лидер партии.

"Сегодня этот наш пакет поправок зарегистрирован. Мы, конечно, будем поддерживать и увеличение обеспечения наших учителей и врачей. Но первый приоритет - украинский воин. Давайте сделаем подарок накануне Дня Защитников, накануне 1 октября и поддержим предложения "Европейской Солидарности", - призвал пятый Президент.

Помощь на фронт: от дронов до мастерских

Сегодня Петр Порошенко повез очередной груз помощи для 16-ти подразделений, которые воюют на восточном направлении. Военным закрыли запросы на 1500 FPV-дронов, в частности на оптоволоконные, дневные и ночные "Мавики".

Кроме этого, в бригады передали экскаваторы, контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа, передвижную авторемонтную мастерскую; стирально-душевые комплексы; грузовик DAF Layland с манипулятором; штурмовые и эвакуационные квадроциклы; комплексы РЭБ "Шатро" 5Д; детекторы дронов "Аспирин"; генераторы и зарядные станции, "Старлинки", компьютерную технику и другую электронику - всего на сумму один миллион двести тысяч долларов.

