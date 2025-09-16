Власть игнорирует призывы Европарламента закрыть "кэшбэки" и телемарафоны, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть не игнорировать требования европейских партнеров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эта неделя является очень важной для работы нашего парламента и для всей Украины. Именно в эту неделю в соответствии с Конституцией правительство подает в Верховную Раду бюджет. Именно в эту неделю нам предлагается Программа действий правительства. И именно сейчас мы должны проанализировать очень важный документ, который был принят Европейским парламентом - Резолюцию по Украине, которая базируется на докладе за 2023-24 год", - подчеркнул он.

Читайте также: Для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против представителей оппозиции и сохранять плюрализм в Раде, - евродепутат Галер

По словам Порошенко, Резолюция базируется на двух базовых позициях поддержки Украины: безопасность и свобода - и демократия.

"К сожалению, ни в Программе действий правительства, ни в бюджете, ни в сегодняшней повестке дня Верховной Рады ни одного вопроса, который требует от нас Европа, не отражено. О чем там говорится? Первый приоритет - финансирование Вооруженных Сил. А это означает - закрыть кэшбэки и телемарафоны.

Также читайте: Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины, его стоит запретить, - Порошенко

"Вторая позиция: свобода и демократия. А это означает парламентский плюрализм, парламентскую дипломатию и отмену запрета на международную деятельность. Это означает невозможность использования правоохранительных органов для преследования оппозиции. Это означает реализацию взятых на себя обязательств по перезагрузке Государственного бюро расследований, которая является инструментом давления на оппозицию. Это означает перезагрузку Финмониторинга, коррупционного механизма его руководства, которое ворует деньги на строительстве фортификационных сооружений", - подчеркнул пятый президент.

Напомним, Европарламент в Резолюции по Украине, в частности, призвал украинскую власть воздерживаться от несвоевременных и политически мотивированных судебных производств и санкций против представителей оппозиции, а также поддерживать парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими фракциями в Верховной Раде; отменить все ограничения на поездки за границу для членов Верховной Рады; призвал Украину рассмотреть структурную реформу Государственного бюро расследований с целью укрепления его независимости и эффективности, чтобы предотвратить злоупотребления.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию по Украине: ключевые месседжи