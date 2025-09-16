РУС
Власть игнорирует призывы Европарламента закрыть "кэшбэки" и телемарафоны, - Порошенко

Порошенко выступил в Раде. Призвал выполнить требования европартнеров

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть не игнорировать требования европейских партнеров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эта неделя является очень важной для работы нашего парламента и для всей Украины. Именно в эту неделю в соответствии с Конституцией правительство подает в Верховную Раду бюджет. Именно в эту неделю нам предлагается Программа действий правительства. И именно сейчас мы должны проанализировать очень важный документ, который был принят Европейским парламентом - Резолюцию по Украине, которая базируется на докладе за 2023-24 год", - подчеркнул он.

Читайте также: Для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против представителей оппозиции и сохранять плюрализм в Раде, - евродепутат Галер

По словам Порошенко, Резолюция базируется на двух базовых позициях поддержки Украины: безопасность и свобода - и демократия.

"К сожалению, ни в Программе действий правительства, ни в бюджете, ни в сегодняшней повестке дня Верховной Рады ни одного вопроса, который требует от нас Европа, не отражено. О чем там говорится? Первый приоритет - финансирование Вооруженных Сил. А это означает - закрыть кэшбэки и телемарафоны.

Также читайте: Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины, его стоит запретить, - Порошенко

"Вторая позиция: свобода и демократия. А это означает парламентский плюрализм, парламентскую дипломатию и отмену запрета на международную деятельность. Это означает невозможность использования правоохранительных органов для преследования оппозиции. Это означает реализацию взятых на себя обязательств по перезагрузке Государственного бюро расследований, которая является инструментом давления на оппозицию. Это означает перезагрузку Финмониторинга, коррупционного механизма его руководства, которое ворует деньги на строительстве фортификационных сооружений", - подчеркнул пятый президент.

Напомним, Европарламент в Резолюции по Украине, в частности, призвал украинскую власть воздерживаться от несвоевременных и политически мотивированных судебных производств и санкций против представителей оппозиции, а также поддерживать парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими фракциями в Верховной Раде; отменить все ограничения на поездки за границу для членов Верховной Рады; призвал Украину рассмотреть структурную реформу Государственного бюро расследований с целью укрепления его независимости и эффективности, чтобы предотвратить злоупотребления.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию по Украине: ключевые месседжи

Европарламент (1821) Порошенко Петр (19655) Евросоюз (17570)
Топ комментарии
+23
На цей овномарахфон витрачено купу грошей, наче в Україні нема війни.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:02
+21
ЇХ ПОХ....вони зменшили населення з 44.5 до 28-26 млн більше чим гітлер і сталін разом

ім взагалі все до лампочки

ім взагалі все до лампочки
показать весь комментарий
16.09.2025 13:02
+18
Ти прекрасний представник наріду
показать весь комментарий
16.09.2025 13:07
Ти прекрасний представник наріду
показать весь комментарий
16.09.2025 13:07
А тобі зелений подобається
показать весь комментарий
16.09.2025 13:40
Він що,100баксів щоб подобатися?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:26
На цей овномарахфон витрачено купу грошей, наче в Україні нема війни.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:02
ЇХ ПОХ....вони зменшили населення з 44.5 до 28-26 млн більше чим гітлер і сталін разом

ім взагалі все до лампочки

ім взагалі все до лампочки
показать весь комментарий
16.09.2025 13:02
"І нічого нам не буде", - думають у Зеофісі! А для того, щоб нічого
не було, - треба переобратися!
не було, - треба переобратися!
показать весь комментарий
16.09.2025 13:14
Їм в любому випадку нічого не буде. Якщо побачать що не пере оберуться - просто потікають- добивши, розікравши і зливши країну фуйлу.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:21
Виїзджатимуть організовано, колонами, в супроводі поліції.
З листами від Буданова та Малюка. А на кордоні погранці честь віддаватимуть.
Чудова країна, країна мрій...
показать весь комментарий
16.09.2025 13:40
Як поглянеш на ЗЕлену владу - свині,самі натуральні свині в натуральну величину.Попробуй відгони таких від кормушки.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:18
Влада обрала шлях підкупу своїх виборців, поки решту змушують безкоштовно вмирати, фактично грабуючи військових.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:23
показать весь комментарий
16.09.2025 13:26
👍
показать весь комментарий
16.09.2025 14:11
Про який кешбек справа? Поясніть.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:35
гугли сам. Там дитячий кешбек, там комунальний кешбек, і шкільний і на вітчизняні товари, та інші.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:37
І яким боком до цього європі? Це банки влаштовують. Що не так?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:48
Як, яке діло? та та ж Європа фінрансує держбюджет України! Що, не захотів прочитиати, що сам Гктьманцев визнаЄ , що бюджен України незбалансований на $10лярдів, і їх покриває Європа?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:57
Думаю, країна має право заохочувати купувати вітчизняні товари. Кому яка справа до цього?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:50
Виявляється, в поданому кабміном до ВР проекті бюджету на 2026рік не передбачено зростання грошового утримання військових ЗСУ; зате передбачені додаткові кошти на утримання решти силовиків та гговномарафету... (так заявив Гончаренко, член бюджетного комітету ВР, в прямій трансляції з засідання парламенту)
показать весь комментарий
16.09.2025 13:35
Петро ,тут вже нічого не зробиш , українці готові заради 🤡 та зеленого коммунізму ,жити ,любити та прославляти його...
показать весь комментарий
16.09.2025 14:13
Ці піарщики - популісти школи 95 -го і єрмпудляків вмруть без маратонів і подачок плєбсу у вигляді кешбеків
показать весь комментарий
16.09.2025 15:00
 
 