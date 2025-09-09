Для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против представителей оппозиции и сохранять плюрализм в Раде, - евродепутат Галер
Депутат Европейского парламента Михаэль Галер заявил, что Украина для вступления в Евросоюз должна отменить санкции против политических оппонентов, а также запрет на зарубежные поездки нардепов.
Об этом докладчик по Украине сказал во время выступления в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина должна продолжать использовать свой импульс реформ: укреплять свои демократические институты, согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, а также бороться с коррупцией и недостатками судебной системы. Эти шаги не только являются решающими для вступления в ЕС. Они являются основой доверия населения к государству и правовой системе", - подчеркнул Галер.
Он отметил, что Европарламент требует защиты и укрепления политического разнообразия, независимой судебной власти и прозрачных процедур.
"Мы призываем прекратить несвоевременные и политически мотивированные судебные процессы и санкций против представителей оппозиции, сохранять парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими группами в Верховной Раде", - заявил евродепутат.
Галер добавил, что также должны быть отменены ограничения на политические поездки за границу для народных депутатов.
Майбутнє Держави (якшо воно буде) виключно за партіями націоналістського штибу. Якшо якийсь військовий диктатор (на кшталт Білецького) візьме владу у свої руки, то, можливо, таки почнеться очищення Держави від московитської гебні з клептократами. Хто б там шо не казав, а пєца ніякої люстрації не провів; гасла гарні ("Армія, мова, віра")--толку мало; чувак більше працював на власний гаманець (як типовий олігарх), аніж на майбутнє Держави.
Ви чудово розумієте про які санкції і про кого йде мова.
Єрмак - помічник ригалєта Тадеєва.
Татаров - працював у МВС при Януковичу, виправдовував побиття майданівців.
95 квартал - рекламував Партію Ригоаналів.
Насмішки 95 кварталу над Україною та українцями шукайте самостійно.
Петра Порошенка і багато інших депутатів з Європейськоі солідарнсті ,
які заважають спокійно жити ,, слугам уродів"😠
Пана Парубія , на жаль, вже знищили 😪
Скажіть комусь в Європі, що в європейській країні, проти опозиції можна ввести санкції, і ви почуєте самий сильний і протяжний регіт у вашому житті
Байден недаром обмовився,назвавши його путіним.
можете навести прізвища "рашистів" в цих партіях?
залишки опзж не перебувають в опозиції до влади.
за такого, дайте відповідь передусім собі на два питання: чи не є "рашистам" дмитрук, бужанський. шевченко?
представниками якої політичної партії є названі особи?