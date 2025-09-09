Для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против представителей оппозиции и сохранять плюрализм в Раде, - евродепутат Галер

Депутат Европейского парламента Михаэль Галер заявил, что Украина для вступления в Евросоюз должна отменить санкции против политических оппонентов, а также запрет на зарубежные поездки нардепов.

Об этом докладчик по Украине сказал во время выступления в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна продолжать использовать свой импульс реформ: укреплять свои демократические институты, согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, а также бороться с коррупцией и недостатками судебной системы. Эти шаги не только являются решающими для вступления в ЕС. Они являются основой доверия населения к государству и правовой системе", - подчеркнул Галер.

Он отметил, что Европарламент требует защиты и укрепления политического разнообразия, независимой судебной власти и прозрачных процедур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евродепутат Галер о запрете выезда Порошенко: Это не улучшает имидж Украины и может помешать получить статус кандидата в члены ЕС

"Мы призываем прекратить несвоевременные и политически мотивированные судебные процессы и санкций против представителей оппозиции, сохранять парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими группами в Верховной Раде", - заявил евродепутат.

Галер добавил, что также должны быть отменены ограничения на политические поездки за границу для народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выходит на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка