1 566 44

Для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против представителей оппозиции и сохранять плюрализм в Раде, - евродепутат Галер

Докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер

Депутат Европейского парламента Михаэль Галер заявил, что Украина для вступления в Евросоюз должна отменить санкции против политических оппонентов, а также запрет на зарубежные поездки нардепов.

Об этом докладчик по Украине сказал во время выступления в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна продолжать использовать свой импульс реформ: укреплять свои демократические институты, согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, а также бороться с коррупцией и недостатками судебной системы. Эти шаги не только являются решающими для вступления в ЕС. Они являются основой доверия населения к государству и правовой системе", - подчеркнул Галер.

Он отметил, что Европарламент требует защиты и укрепления политического разнообразия, независимой судебной власти и прозрачных процедур.

"Мы призываем прекратить несвоевременные и политически мотивированные судебные процессы и санкций против представителей оппозиции, сохранять парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими группами в Верховной Раде", - заявил евродепутат.

Галер добавил, что также должны быть отменены ограничения на политические поездки за границу для народных депутатов.

Европарламент (1818) оппозиция (5336) членство в ЕС (1141) Галер Михаэль (6)
+19
зелень скорше собі серпом по яйках зробить, ніж таке от...
09.09.2025 16:01 Ответить
+17
хіба зажопа в опозиції?
09.09.2025 16:04 Ответить
+15
українській владі не потрібен вступ до ЄС. Їх і поточна ситуація повністю влаштовує - неконтрольовані гроші течуть золотим дощем.
09.09.2025 16:03 Ответить
зелень скорше собі серпом по яйках зробить, ніж таке от...
09.09.2025 16:01 Ответить
А це нормальні вимоги? Може,ще опзж відновити?
09.09.2025 16:02 Ответить
хіба зажопа в опозиції?
09.09.2025 16:04 Ответить
До чого тут зажопа взагалі? Зажопи, майбахи та інша ригівсько-прокацапська наволоч--прямі та безпосередні союзники зеленої плісняви. Йулєботи--просто повії та ловлять вітер у власні вітрила з усіх боків на власну користь (типові популісти як вони є). Досі гадають що з політичного пирога їм шось обломиться.
Майбутнє Держави (якшо воно буде) виключно за партіями націоналістського штибу. Якшо якийсь військовий диктатор (на кшталт Білецького) візьме владу у свої руки, то, можливо, таки почнеться очищення Держави від московитської гебні з клептократами. Хто б там шо не казав, а пєца ніякої люстрації не провів; гасла гарні ("Армія, мова, віра")--толку мало; чувак більше працював на власний гаманець (як типовий олігарх), аніж на майбутнє Держави.
09.09.2025 17:13 Ответить
А ці з жопи коли встигли в опозицію попасти?
Ви чудово розумієте про які санкції і про кого йде мова.
09.09.2025 16:05 Ответить
Ригалєти і ОПЗЖ і так нормально почувають себе при зєрмаках.
09.09.2025 16:07 Ответить
Як саме нормально ?
09.09.2025 16:12 Ответить
Сидять в Раді, а не в тюрмі...
09.09.2025 16:14 Ответить
https://bihus.info/nardep-vid-opzzh-yakyj-deklaruvav-land-cruisery-po-20-tysyach-gryven-pereyihav-v-mayetok-za-kilka-miljoniv-dolariv/
09.09.2025 16:16 Ответить
Наприклад із недавнього: СБУ дістало з ОАЕ звинуваченого у держзраді Христенка, щоб той свідчив проти НАБУ.
Єрмак - помічник ригалєта Тадеєва.
Татаров - працював у МВС при Януковичу, виправдовував побиття майданівців.
95 квартал - рекламував Партію Ригоаналів.
Насмішки 95 кварталу над Україною та українцями шукайте самостійно.
09.09.2025 16:24 Ответить
Нормально--зашибісь! Так зрозуміло? Чи якось ше на пальцях пояснити?
показать весь комментарий
ти про друга та бізнеспартнера сивочолого хетьмана - Медведчука ?
показать весь комментарий
Ні, про Медведчука, який ручкався у ВР з Бакановим. А Баканов, в свою чергу, на 3тій день вторгнення просив Залужного підірвати мости через Дніпро. До речі, де Баканов?
показать весь комментарий
хто такий баканов?
показать весь комментарий
Якщо в тебе провали в памʼяті чи косиш під дурака, то розмову завершено.
показать весь комментарий
Тут на сайті цих кацапоботів вже розвелося, як шахедів за тиждень на територію України.
показать весь комментарий
Бакланов в шоколаді.
показать весь комментарий
Господи! Та ця "побрехенька" вже затягана, як ганчірка для миття унітазів... Придумай щось "свіжіше"...
показать весь комментарий
побрехенька про що? що до 2019 року офіцер ФСБ медведчук вільно віщав на своїх каналах 112 Украина, NewsOne, ZIK антиукраїнську пропаганду .
показать весь комментарий
Та я про це знаю... А про що "віщав" Порошенко?
показать весь комментарий
Так, це нормальні вимоги.
показать весь комментарий
Мова йде про 5-й , Прямий і Єспресо телевізійні канали +
Петра Порошенка і багато інших депутатів з Європейськоі солідарнсті ,
які заважають спокійно жити ,, слугам уродів"😠
Пана Парубія , на жаль, вже знищили 😪
09.09.2025 17:01 Ответить
Це буде розказувати той півень що дітей гвалтує і з людоїдами в засос цілується? Да ПНХ зі своїм ЄС
показать весь комментарий
Алєксєй, тебе продало твоє "Да". Льоха, прокол...
показать весь комментарий
українській владі не потрібен вступ до ЄС. Їх і поточна ситуація повністю влаштовує - неконтрольовані гроші течуть золотим дощем.
показать весь комментарий
Зняти санкції проти опозиції? Та це вже перебор.
Скажіть комусь в Європі, що в європейській країні, проти опозиції можна ввести санкції, і ви почуєте самий сильний і протяжний регіт у вашому житті
09.09.2025 16:03 Ответить
В якійсь іншій європейскій країні йде війна і обмеження на виїзд має половина населення, а не тільки опозиційні політики? Причому чиновники діючої влади і депутати - мають точно такі самі обмеження, як і опозиція.
показать весь комментарий
Це добре, що ЄС розуміє, що в Україні диктатура на чолі з курдуплем.
показать весь комментарий
Тоді треба ермака принести в жертву і після цього звільнити жертв політрепресій-іншого не дано.
Байден недаром обмовився,назвавши його путіним.
показать весь комментарий
Гадаєте, шо обмовився?
показать весь комментарий
Так є
показать весь комментарий
Ну нарешті хоч хтось звернув увагу на політичні репресії в Україні. М'яч на боці влади.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
..а нічого, що опозиція. це майже усі рашисти?
показать весь комментарий
Це ти про "Євросолідарність"? Цікава сентенція...
показать весь комментарий
опозиційними до сьогоднішньої влади є: Європейська Солідарсність та Голос.
можете навести прізвища "рашистів" в цих партіях?
залишки опзж не перебувають в опозиції до влади.
за такого, дайте відповідь передусім собі на два питання: чи не є "рашистам" дмитрук, бужанський. шевченко?
представниками якої політичної партії є названі особи?
показать весь комментарий
а нічого, що ти брешеш, як кацап? назови хоч одного "рашиста" з партії ЄС? назови хоч одного зрадника, який перейшов на бік ворога з партії ЄС? а потім порахуємо те ж саме з зеленої партії?
показать весь комментарий
Плюрализм это здорово, плюёшь на всех.
показать весь комментарий
В нинішньому українському парламенті "рашизм" - це "позиція" значної кількості "члєнов" і "члєніх" правлячої партії...
показать весь комментарий
Плювали вони на плюралізм.
показать весь комментарий
Як палає у подоляцької ботоферми та ідіотів з гаджетами.Особливо коли згадують "опзж" в якості опозіціі,но чьмусь мовчать що вони разом зі слугами та алігархичними карманними партейками типу "за майбах","батьківщина-родина" та іншими голосують за корупціїні закони і не тіки.Ну звісно-демократія,це щось не зрозуміло,"на хліб не намажеш".О ось "халява" типу "кеш беку",1000 блазня це добре.
показать весь комментарий
т.е ко всем коллаборантам и регионалам
показать весь комментарий
Це вже не смішно, це вже знущання. А завтра буде умовою випустити на волю всіх в'язнів?
показать весь комментарий
порохобот
показать весь комментарий
