Для вступу до ЄС Україна повинна скасувати санкції проти представників опозиції та зберігати плюралізм у Раді, - євродепутат Ґалер

Депутат Європейського парламенту Міхаель Ґалер заявив, що Україна для вступу до Євросоюзу повинна скасувати санкції проти політичних опонентів, а також заборону на закордонні поїздки нардепів.

Про це доповідач по Україні сказав під час виступу в Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повинна продовжувати використовувати свій імпульс реформ: зміцнювати свої демократичні інституції, узгоджувати свої дії зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, а також боротися з корупцією та недоліками судової системи. Ці кроки не лише є вирішальними для вступу до ЄС. Вони є основою довіри населення до держави та правової системи", - наголосив Ґалер.

Він зауважив, що Європарламент вимагає захисту та зміцнення політичної різноманітності, незалежної судової влади та прозорих процедур.

"Ми закликаємо припинити несвоєчасні та політично мотивовані судові процеси та санкцій проти представників опозиції, зберігати парламентський плюралізм і сприяти конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді", - заявив євродепутат.

Ґалер додав, що також мають бути скасовані обмеження на політичні поїздки за кордон для народних депутатів.

