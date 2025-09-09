УКР
Для вступу до ЄС Україна повинна скасувати санкції проти представників опозиції та зберігати плюралізм у Раді, - євродепутат Ґалер

Доповідач Європарламенту по Україні Міхаель Ґалер

Депутат Європейського парламенту Міхаель Ґалер заявив, що Україна для вступу до Євросоюзу повинна скасувати санкції проти політичних опонентів, а також заборону на закордонні поїздки нардепів.

Про це доповідач по Україні сказав під час виступу в Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повинна продовжувати використовувати свій імпульс реформ: зміцнювати свої демократичні інституції, узгоджувати свої дії зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, а також боротися з корупцією та недоліками судової системи. Ці кроки не лише є вирішальними для вступу до ЄС. Вони є основою довіри населення до держави та правової системи", - наголосив Ґалер.

Він зауважив, що Європарламент вимагає захисту та зміцнення політичної різноманітності, незалежної судової влади та прозорих процедур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС відреагувало на заяви Навроцького про членство України в НАТО та ЄС: Це необхідно для безпеки всієї Європи

"Ми закликаємо припинити несвоєчасні та політично мотивовані судові процеси та санкцій проти представників опозиції, зберігати парламентський плюралізм і сприяти конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді", - заявив євродепутат.

Ґалер додав, що також мають бути скасовані обмеження на політичні поїздки за кордон для народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутат Галер у Європарламенті закликав припинити тиск на Порошенка: Закликаю ОП та владу України утриматися від підкилимних ігор

Топ коментарі
+4
українській владі не потрібен вступ до ЄС. Їх і поточна ситуація повністю влаштовує - неконтрольовані гроші течуть золотим дощем.
09.09.2025 16:03 Відповісти
+3
зелень скорше собі серпом по яйках зробить, ніж таке от...
09.09.2025 16:01 Відповісти
+3
Зняти санкції проти опозиції? Та це вже перебор.
Скажіть комусь в Європі, що в європейській країні, проти опозиції можна ввести санкції, і ви почуєте самий сильний і протяжний регіт у вашому житті
09.09.2025 16:03 Відповісти
09.09.2025 16:01 Відповісти
А це нормальні вимоги? Може,ще опзж відновити?
09.09.2025 16:02 Відповісти
хіба зажопа в опозиції?
09.09.2025 16:04 Відповісти
А ці з жопи коли встигли в опозицію попасти?
Ви чудово розумієте про які санкції і про кого йде мова.
09.09.2025 16:05 Відповісти
Ригалєти і ОПЗЖ і так нормально почувають себе при зєрмаках.
09.09.2025 16:07 Відповісти
Як саме нормально ?
09.09.2025 16:12 Відповісти
Сидять в Раді, а не в тюрмі...
09.09.2025 16:14 Відповісти
https://bihus.info/nardep-vid-opzzh-yakyj-deklaruvav-land-cruisery-po-20-tysyach-gryven-pereyihav-v-mayetok-za-kilka-miljoniv-dolariv/
09.09.2025 16:16 Відповісти
Наприклад із недавнього: СБУ дістало з ОАЕ звинуваченого у держзраді Христенка, щоб той свідчив проти НАБУ.
Єрмак - помічник ригалєта Тадеєва.
Татаров - працював у МВС при Януковичу, виправдовував побиття майданівців.
95 квартал - рекламував Партію Ригоаналів.
Насмішки 95 кварталу над Україною та українцями шукайте самостійно.
09.09.2025 16:24 Відповісти
ти про друга та бізнеспартнера сивочолого хетьмана - Медведчука ?
09.09.2025 16:20 Відповісти
Так, це нормальні вимоги.
09.09.2025 16:19 Відповісти
Це буде розказувати той півень що дітей гвалтує і з людоїдами в засос цілується? Да ПНХ зі своїм ЄС
09.09.2025 16:02 Відповісти
Алєксєй, тебе продало твоє "Да". Льоха, прокол...
09.09.2025 16:17 Відповісти
09.09.2025 16:03 Відповісти
09.09.2025 16:03 Відповісти
Це добре, що ЄС розуміє, що в Україні диктатура на чолі з курдуплем.
09.09.2025 16:04 Відповісти
Тоді треба ермака принести в жертву і після цього звільнити жертв політрепресій-іншого не дано.
Байден недаром обмовився,назвавши його путіним.
09.09.2025 16:07 Відповісти
Ну нарешті хоч хтось звернув увагу на політичні репресії в Україні. М'яч на боці влади.
09.09.2025 16:10 Відповісти
09.09.2025 16:17 Відповісти
..а нічого, що опозиція. це майже усі рашисти?
09.09.2025 16:21 Відповісти
 
 