МЗС відреагувало на заяви Навроцького про членство України в НАТО та ЄС: Це необхідно для безпеки всієї Європи
Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги слова президента Польщі Кароля Навроцького щодо перспектив євроатлантичної та європейської інтеграції України.
Про це йдеться у коментарі відомства, передає Цензор.НЕТ.
У МЗС наголосили, що безпекове майбутнє України нерозривно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне - з Європейським Союзом. Членство у цих структурах, за позицією дипломатів, є гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи та євроатлантичної спільноти.
Також відомство відзначило, що це підтверджується у рішеннях НАТО і ЄС, а також у численних заявах партнерів, зокрема Польщі. "Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне в умовах російської агресії", - йдеться в коментарі.
У МЗС високо оцінили підтримку Польщі від 2022 року, зокрема надання зброї, функціонування логістичного хабу для міжнародної допомоги та прийом мільйонів українських громадян. Там підкреслили, що ця солідарність формує основу спільного європейського майбутнього двох держав.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький, який перебував з візитом у Вільнюсі, заявив, що він і лідер Литви Гітанас Науседа розходяться в думках щодо питання вступу України до Європейського союзу.
Треба обирати Патріотів України до влади а не сподіватись на "чарівне ЄС".
Навроцький - не "державотворець".... І думає лише про майбутні вибори... Тому і "колупається в рані", яка іменується "Волинською різнею" - замість того, щоб дать їй "затягнуться"... Якби це було не так - він-би вже давно підняв питання розстрілу десятків тисяч поляків, у Катині та загибелі польського уряду, під Смоленськом...
