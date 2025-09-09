РУС
1 341 10

МИД отреагировал на заявления Навроцкого о членстве Украины в НАТО и ЕС: Это необходимо для безопасности всей Европы

МИД призывает мир отреагировать на нарушение религиозной свободы Россией

Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание слова президента Польши Кароля Навроцкого относительно перспектив евроатлантической и европейской интеграции Украины.

Об этом говорится в комментарии ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что будущее безопасности Украины неразрывно связано с НАТО, а политическое и экономическое - с Европейским Союзом. Членство в этих структурах, по позиции дипломатов, является гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества.

Также ведомство отметило, что это подтверждается в решениях НАТО и ЕС, а также в многочисленных заявлениях партнеров, в частности - Польши. "Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в условиях российской агрессии", - говорится в комментарии.

В МИД высоко оценили поддержку Польши с 2022 года, в частности предоставление оружия, функционирование логистического хаба для международной помощи и прием миллионов украинских граждан. Там подчеркнули, что эта солидарность формирует основу общего европейского будущего двух государств.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий, который находился с визитом в Вильнюсе, заявил, что он и лидер Литвы Гитанас Науседа расходятся во мнениях по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Также читайте: Россия считает "неприемлемым" членство Украины в НАТО, - Путин

Автор: 

Топ комментарии
+2
Навроцький- звичайний некрофіл.Тільки про розкопки могил фантазує.
09.09.2025 11:27 Ответить
09.09.2025 11:27 Ответить
+1
Можете брати в НАТО вже завтра, бо післязавтра безпекова ситуація в світі, через війну росії проти України, ще більше погіршиться. В тому числі стане більше бажаючих отримати ядерну зброю. Японія і Бразилія вже думають над цим. А це призведе, самі знаєте до чого врешті-решт.
09.09.2025 11:12 Ответить
09.09.2025 11:12 Ответить
+1
Данцинг, Бреслау і т.д. поляків не жмуть ?

.
09.09.2025 11:53 Ответить
09.09.2025 11:53 Ответить
Можете брати в НАТО вже завтра, бо післязавтра безпекова ситуація в світі, через війну росії проти України, ще більше погіршиться. В тому числі стане більше бажаючих отримати ядерну зброю. Японія і Бразилія вже думають над цим. А це призведе, самі знаєте до чого врешті-решт.
09.09.2025 11:12 Ответить
09.09.2025 11:12 Ответить
у світі побагацькало наврочених президентів:
Україна,
США,
Польща....

.
09.09.2025 11:50 Ответить
09.09.2025 11:50 Ответить
Угорщина, Словаччина, Польща - три перепони до вступу України у ЄС, про НАТО годі й мріяти поки що, там ще й Німеччина буде проти , як мінімум.
Треба обирати Патріотів України до влади а не сподіватись на "чарівне ЄС".
09.09.2025 11:14 Ответить
09.09.2025 11:14 Ответить
А де вони є - ті "Патріоти"? Або "Тягнибоки", які невідомо, куди тягнуть Україну... Або "бажаючі прибарахлиться" - як Лєщенко з Найємом... Або просто "корисні ідіоти" - типу Парасюка...

"Он набрал номер.

Один голос, без изображения, сказал:

- Отдел седьмой.

- Скованный Прометей, - ответил Торби. - И девять - шестнадцать.

- Отделение слушает.

- Принято, - согласился Торби.

Лицо маршала «Смита» появилось на экране:

- А-а, Торби.

- Джейк, придется опять отложить эту месячную конференцию. Мне очень жаль, но видели бы вы мой стол.

- Никто не ждет от вас, что вы все свое время будете посвящать делам корпуса.

- Черт, это как раз то, что я планировал: расчистить быстренько это место, посадить вместо себя хороших людей, распрощаться и записаться в корпус. Но это так непросто.

- Тор, ни один имеющий совесть офицер не может позволить себе уйти, пока на его щитке не загорится зеленый свет. Мы оба знаем, что у вас еще масса красных сигналов..."

"... - Все еще спешишь, как под ударами хлыста? К чему такая спешка, мальчик?

- Джим, где мне взять десяток честных людей?

- Как? Диоген искал хотя бы одного. На большее он и не надеялся.

- Вы знаете, о чем я - десять честных людей, чтоб каждый имел достаточную квалификацию, чтобы работать межпланетным управляющим Радбека.

Про себя Торби добавил: «и приемлемых для Корпуса «Икс».

- Назову одного.

- Вы знаете другое решение? Каждого я назначу управляющим в зараженный сектор, а того, кого он заменит - верну: мы не можем их увольнять, разве что перевести на другое место. Потому что мы не знаем ничего определенного. А новым людям мы можем доверять и обучим каждого, как действуют рабомаркетеры и за чем нужно особенно внимательно смотреть.

Гарш пожал плечами:

- Это лучшее, что мы можем сделать. Но сразу ничего не получится: нам не найти столько квалифицированных людей. Слушай, мальчик, ты хочешь решить все навсегда и разом, тебе неважно, сколько времени ты на это потратишь. Когда ты достигнешь моего возраста, ты поймешь, что нельзя сделать все за один раз - или ты убьешь себя. Все равно, в один прекрасный день вы умрете, и вашу работу придется делать кому-то другому. Ты напоминаешь мне человека, который принялся считать звезды. Так, что он бросил это дело и пошел удить рыбу. Что и ты должен сделать, рано или поздно.

- Джим, почему вы согласились работать здесь? Что-то я не вижу, чтобы вы уходили с работы вместе с другими.

- Потому что я старый дурак. Кто-то же должен тебя поддерживать. Может быть, мне доставляет удовольствие пробить брешь в таком грязном деле, как работорговля, и это мой способ - я слишком стар и толст, чтобы сделать это другим путем...".
(Хайнлайн. "Гражданин Галактики"...
09.09.2025 11:38 Ответить
09.09.2025 11:38 Ответить
Байден, де наші Петріоти ?

.
09.09.2025 11:52 Ответить
09.09.2025 11:52 Ответить
Навроцький- звичайний некрофіл.Тільки про розкопки могил фантазує.
09.09.2025 11:27 Ответить
09.09.2025 11:27 Ответить
Навроцький - звичайний польський націоналіст... А так, як у Польщі, до цих пір, підтримуються "фантомні болі" стосовно "Єдной Польськи, од можа, до можа...", і інших "войовничих коників" у "пана гоноровего", немає, саме на нього він і усівся... Колись читав вислів: "Державотворець думає про майбутню розбудову держави, а політик - про майбутні вибори..."
Навроцький - не "державотворець".... І думає лише про майбутні вибори... Тому і "колупається в рані", яка іменується "Волинською різнею" - замість того, щоб дать їй "затягнуться"... Якби це було не так - він-би вже давно підняв питання розстрілу десятків тисяч поляків, у Катині та загибелі польського уряду, під Смоленськом...
09.09.2025 11:49 Ответить
09.09.2025 11:49 Ответить
Данцинг, Бреслау і т.д. поляків не жмуть ?

.
09.09.2025 11:53 Ответить
09.09.2025 11:53 Ответить
Ми, з тобою, начебто, вже "порозумілися"... Я тебе, з твоїми коментарями, га "Цензорі", "в упор не бачу...". Питання - а чого ТИ до мене прешся?
09.09.2025 12:33 Ответить
09.09.2025 12:33 Ответить
значить скоро до орбана поїде.
09.09.2025 11:38 Ответить
09.09.2025 11:38 Ответить
 
 