МИД отреагировал на заявления Навроцкого о членстве Украины в НАТО и ЕС: Это необходимо для безопасности всей Европы
Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание слова президента Польши Кароля Навроцкого относительно перспектив евроатлантической и европейской интеграции Украины.
Об этом говорится в комментарии ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В МИД подчеркнули, что будущее безопасности Украины неразрывно связано с НАТО, а политическое и экономическое - с Европейским Союзом. Членство в этих структурах, по позиции дипломатов, является гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества.
Также ведомство отметило, что это подтверждается в решениях НАТО и ЕС, а также в многочисленных заявлениях партнеров, в частности - Польши. "Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в условиях российской агрессии", - говорится в комментарии.
В МИД высоко оценили поддержку Польши с 2022 года, в частности предоставление оружия, функционирование логистического хаба для международной помощи и прием миллионов украинских граждан. Там подчеркнули, что эта солидарность формирует основу общего европейского будущего двух государств.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий, который находился с визитом в Вильнюсе, заявил, что он и лидер Литвы Гитанас Науседа расходятся во мнениях по вопросу вступления Украины в Европейский союз.
Україна,
США,
Польща....
Треба обирати Патріотів України до влади а не сподіватись на "чарівне ЄС".
Навроцький - не "державотворець".... І думає лише про майбутні вибори... Тому і "колупається в рані", яка іменується "Волинською різнею" - замість того, щоб дать їй "затягнуться"... Якби це було не так - він-би вже давно підняв питання розстрілу десятків тисяч поляків, у Катині та загибелі польського уряду, під Смоленськом...
