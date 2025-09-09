МИД отреагировал на заявления Навроцкого о членстве Украины в НАТО и ЕС: Это необходимо для безопасности всей Европы

Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание слова президента Польши Кароля Навроцкого относительно перспектив евроатлантической и европейской интеграции Украины.

Об этом говорится в комментарии ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что будущее безопасности Украины неразрывно связано с НАТО, а политическое и экономическое - с Европейским Союзом. Членство в этих структурах, по позиции дипломатов, является гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества.

Также ведомство отметило, что это подтверждается в решениях НАТО и ЕС, а также в многочисленных заявлениях партнеров, в частности - Польши. "Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в условиях российской агрессии", - говорится в комментарии.

В МИД высоко оценили поддержку Польши с 2022 года, в частности предоставление оружия, функционирование логистического хаба для международной помощи и прием миллионов украинских граждан. Там подчеркнули, что эта солидарность формирует основу общего европейского будущего двух государств.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий, который находился с визитом в Вильнюсе, заявил, что он и лидер Литвы Гитанас Науседа расходятся во мнениях по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

