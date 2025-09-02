Россия считает "неприемлемым" членство Украины в НАТО, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы "никогда не возражала" против членства Украины в Европейский Союз, однако вступление государства в НАТО является "неприемлемым" для Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление 2 сентября цитируют росСМИ.
"Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Диктатор отметил, что здесь речь идет об обеспечении безопасности России.
"Причем, не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна, мы считаем для себя неприемлемым", - добавил Путин.
Напомним, ранее Путин заверил, что у России якобы нет и никогда не было желания на кого-то нападать.
нє тєбє, вован, нас в НАТО приймати !
.
Цей кусок💩 рано чи пізно все одно здохне.
Звичайно, хотілося б щоб чим скоріше.