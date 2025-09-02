Россия считает "неприемлемым" членство Украины в НАТО, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы "никогда не возражала" против членства Украины в Европейский Союз, однако вступление государства в НАТО является "неприемлемым" для Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление 2 сентября цитируют росСМИ.

"Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Диктатор отметил, что здесь речь идет об обеспечении безопасности России.

"Причем, не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна, мы считаем для себя неприемлемым", - добавил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: "РФ серьезно отвечает Украине на удары по энергоинфраструктуре. Нас к этому вынудили"

Напомним, ранее Путин заверил, что у России якобы нет и никогда не было желания на кого-то нападать.