РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10383 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в НАТО Заявления Путина об Украине
1 163 35

Россия считает "неприемлемым" членство Украины в НАТО, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы "никогда не возражала" против членства Украины в Европейский Союз, однако вступление государства в НАТО является "неприемлемым" для Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление 2 сентября цитируют росСМИ.

"Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Диктатор отметил, что здесь речь идет об обеспечении безопасности России.

"Причем, не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна, мы считаем для себя неприемлемым", - добавил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: "РФ серьезно отвечает Украине на удары по энергоинфраструктуре. Нас к этому вынудили"

Напомним, ранее Путин заверил, что у России якобы нет и никогда не было желания на кого-то нападать.

Автор: 

путин владимир (32119) россия (97035) членство в НАТО (1557) членство в ЕС (1129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
нам ***** так ***** на тебе та твоє бекання що аж невдобно
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
+6
Не твоє собаче діло
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
+5
Та яка тобі різниця? Пухлина ти землі яка ніяк не здохне
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нам ***** так ***** на тебе та твоє бекання що аж невдобно
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
100!

нє тєбє, вован, нас в НАТО приймати !

.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:37 Ответить
100% !
показать весь комментарий
02.09.2025 18:59 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 18:52 Ответить
Та яка тобі різниця? Пухлина ти землі яка ніяк не здохне
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
Якщо своєю смертю то чекати довго, родичі його живуть більше 80-ти
показать весь комментарий
02.09.2025 19:07 Ответить
Не твоє собаче діло
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
*****, за курсом хрейсера мацква
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
Клали ми велику Булаву на тих, хто так вважає.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:34 Ответить
знает п.дор кацапский что своим рабам нечего предложить, кроме войны ничего не может
показать весь комментарий
02.09.2025 18:35 Ответить
***** ми згідні не іти в НАТО , але є умова ! Потрібно тсар бомбу в"***** на червоній площі брудної річки
показать весь комментарий
02.09.2025 18:35 Ответить
А яке твоє сране діло карлику?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:36 Ответить
Що ця рашиська мерзота може нового сказати ? на жаль Зеля не спроможний дати відповідь цьому кривавому терористу убивці сотень тисяч українців.Коли воно вже здохне мільйони благають.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:36 Ответить
Був варіант , що ще вбье його на перемовинах .
показать весь комментарий
02.09.2025 18:38 Ответить
Ти чого , дурік, голуба миру зжер ?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:37 Ответить
Робить виглядає , що забув про членство фінів в НАТО))
показать весь комментарий
02.09.2025 18:37 Ответить
ще б пак не помічати фінів в НАТО...
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который предусматривает значительное увеличение военного резерва страны - на 125 тысяч человек. Если инициатива будет одобрена, к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.

Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:56 Ответить
там все населення 5 мільйонів, немає ну звичайно можна назбирати 1 мільйон чоловічої статі. реальна цифра, як тут і написано - 125 тисяч. вони не становлять загрози просто ніякої.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:03 Ответить
Отакий рішала - а чого ж - Трамп підтримує
показать весь комментарий
02.09.2025 18:37 Ответить
а членство фінів і шведів прийнятним?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:40 Ответить
к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих
показать весь комментарий
02.09.2025 18:58 Ответить
Отже, ******* сам придумав не підписувати асоціацію? І гроші за це не отримував?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:40 Ответить
А украинцы считают что расея вообще не имеет право на существование
показать весь комментарий
02.09.2025 18:41 Ответить
А я вважаю неприйнятним те що ***** вже забагато довго живе на цьому світі.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:43 Ответить
Україні пох🤬й, що там на болотах квакнули.
Цей кусок💩 рано чи пізно все одно здохне.
Звичайно, хотілося б щоб чим скоріше.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:43 Ответить
Чого це ***** вирішив, що в Україні, когось хвилює, що для нього прийнятно чи неприйнятно.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:44 Ответить
Украина с пониманием относится к требованию не вступать в НАТО, и готова при подписании перемирия отдельно это закрепить в меморандуме... можно для экономии бумаги на Будапештском
показать весь комментарий
02.09.2025 18:44 Ответить
На думку цього кремлівського засранця всім глибоко наплювати. По факту ми вже в НАТО. Залишилось оформити лише деякі формальності.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:48 Ответить
***** слова не давали.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:52 Ответить
Та вважай шо хочеш в своїй хворій голові, підАр кончений!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:54 Ответить
То ж мені новина. Саме НАТО так вважає.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:57 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 19:03 Ответить
То зрозуміло, що Україна має бути там і тоді х..ло заспокоїться, як з Фінляндією... Всі тихо і мирно живуть далі.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:04 Ответить
Падаль.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:11 Ответить
 
 