Росія вважає "неприйнятним" членство України в НАТО, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "ніколи не заперечувала" проти членства України в Європейський Союз, однак вступ держави до НАТО є "неприйнятним" для Москви.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву 2 вересня цитують росЗМІ.
"Що стосується членства України в ЄС –– ми ніколи проти цього не заперечували. Що стосується НАТО –– це інше питання", - сказав Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Диктатор зазначив, що тут йдеться про забезпечення безпеки Росії.
"Причому, не тільки сьогодні, не в середньостроковій, а в довгостроковій перспективі. Наша позиція тут відома, ми вважаємо для себе неприйнятним", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше Путін запевнив, що у Росії начебто немає та ніколи не було бажання на когось нападати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нє тєбє, вован, нас в НАТО приймати !
.
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который предусматривает значительное увеличение военного резерва страны - на 125 тысяч человек. Если инициатива будет одобрена, к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.
Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
Цей кусок💩 рано чи пізно все одно здохне.
Звичайно, хотілося б щоб чим скоріше.
Хоча там ніякого членства уже немає)