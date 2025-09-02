УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10142 відвідувача онлайн
Новини Членство України в НАТО Заяви Путіна про Україну
2 025 45

Росія вважає "неприйнятним" членство України в НАТО, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "ніколи не заперечувала" проти членства України в Європейський Союз, однак вступ держави до НАТО є "неприйнятним" для Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву 2 вересня цитують росЗМІ.

"Що стосується членства України в ЄС –– ми ніколи проти цього не заперечували. Що стосується НАТО –– це інше питання", - сказав Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Диктатор зазначив, що тут йдеться про забезпечення безпеки Росії.

"Причому, не тільки сьогодні, не в середньостроковій, а в довгостроковій перспективі. Наша позиція тут відома, ми вважаємо для себе неприйнятним", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: "РФ серйозно відповідає Україні на удари по енергоінфраструктурі. Нас до цього змусили"

Нагадаємо, раніше Путін запевнив, що у Росії начебто немає та ніколи не було бажання на когось нападати.

Автор: 

путін володимир (24728) росія (67469) членство в НАТО (1767) членство в ЄС (1368)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
нам ***** так ***** на тебе та твоє бекання що аж невдобно
показати весь коментар
02.09.2025 18:33 Відповісти
+10
Не твоє собаче діло
показати весь коментар
02.09.2025 18:33 Відповісти
+8
Робить виглядає , що забув про членство фінів в НАТО))
показати весь коментар
02.09.2025 18:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нам ***** так ***** на тебе та твоє бекання що аж невдобно
показати весь коментар
02.09.2025 18:33 Відповісти
100!

нє тєбє, вован, нас в НАТО приймати !

.
показати весь коментар
02.09.2025 18:37 Відповісти
100% !
показати весь коментар
02.09.2025 18:59 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 18:52 Відповісти
Щоб ти здох тварюка.Пекло чекає на тебе☹️
показати весь коментар
02.09.2025 19:31 Відповісти
Та яка тобі різниця? Пухлина ти землі яка ніяк не здохне
показати весь коментар
02.09.2025 18:33 Відповісти
Якщо своєю смертю то чекати довго, родичі його живуть більше 80-ти
показати весь коментар
02.09.2025 19:07 Відповісти
Не твоє собаче діло
показати весь коментар
02.09.2025 18:33 Відповісти
*****, за курсом хрейсера мацква
показати весь коментар
02.09.2025 18:33 Відповісти
Клали ми велику Булаву на тих, хто так вважає.
показати весь коментар
02.09.2025 18:34 Відповісти
знает п.дор кацапский что своим рабам нечего предложить, кроме войны ничего не может
показати весь коментар
02.09.2025 18:35 Відповісти
***** ми згідні не іти в НАТО , але є умова ! Потрібно тсар бомбу в"***** на червоній площі брудної річки
показати весь коментар
02.09.2025 18:35 Відповісти
А яке твоє сране діло карлику?
показати весь коментар
02.09.2025 18:36 Відповісти
Що ця рашиська мерзота може нового сказати ? на жаль Зеля не спроможний дати відповідь цьому кривавому терористу убивці сотень тисяч українців.Коли воно вже здохне мільйони благають.
показати весь коментар
02.09.2025 18:36 Відповісти
Був варіант , що ще вбье його на перемовинах .
показати весь коментар
02.09.2025 18:38 Відповісти
Ти чого , дурік, голуба миру зжер ?
показати весь коментар
02.09.2025 18:37 Відповісти
Робить виглядає , що забув про членство фінів в НАТО))
показати весь коментар
02.09.2025 18:37 Відповісти
ще б пак не помічати фінів в НАТО...
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который предусматривает значительное увеличение военного резерва страны - на 125 тысяч человек. Если инициатива будет одобрена, к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.

Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
показати весь коментар
02.09.2025 18:56 Відповісти
там все населення 5 мільйонів, немає ну звичайно можна назбирати 1 мільйон чоловічої статі. реальна цифра, як тут і написано - 125 тисяч. вони не становлять загрози просто ніякої.
показати весь коментар
02.09.2025 19:03 Відповісти
Отакий рішала - а чого ж - Трамп підтримує
показати весь коментар
02.09.2025 18:37 Відповісти
а членство фінів і шведів прийнятним?
показати весь коментар
02.09.2025 18:40 Відповісти
к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих
показати весь коментар
02.09.2025 18:58 Відповісти
Отже, ******* сам придумав не підписувати асоціацію? І гроші за це не отримував?
показати весь коментар
02.09.2025 18:40 Відповісти
А украинцы считают что расея вообще не имеет право на существование
показати весь коментар
02.09.2025 18:41 Відповісти
А я вважаю неприйнятним те що ***** вже забагато довго живе на цьому світі.
показати весь коментар
02.09.2025 18:43 Відповісти
Україні пох🤬й, що там на болотах квакнули.
Цей кусок💩 рано чи пізно все одно здохне.
Звичайно, хотілося б щоб чим скоріше.
показати весь коментар
02.09.2025 18:43 Відповісти
Чого це ***** вирішив, що в Україні, когось хвилює, що для нього прийнятно чи неприйнятно.
показати весь коментар
02.09.2025 18:44 Відповісти
Украина с пониманием относится к требованию не вступать в НАТО, и готова при подписании перемирия отдельно это закрепить в меморандуме... можно для экономии бумаги на Будапештском
показати весь коментар
02.09.2025 18:44 Відповісти
На думку цього кремлівського засранця всім глибоко наплювати. По факту ми вже в НАТО. Залишилось оформити лише деякі формальності.
показати весь коментар
02.09.2025 18:48 Відповісти
***** слова не давали.
показати весь коментар
02.09.2025 18:52 Відповісти
Та вважай шо хочеш в своїй хворій голові, підАр кончений!
показати весь коментар
02.09.2025 18:54 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 19:03 Відповісти
То зрозуміло, що Україна має бути там і тоді х..ло заспокоїться, як з Фінляндією... Всі тихо і мирно живуть далі.
показати весь коментар
02.09.2025 19:04 Відповісти
Падаль.
показати весь коментар
02.09.2025 19:11 Відповісти
(Д)ержавне (Б)юро (р)асії вже займається цим питанням:
показати весь коментар
02.09.2025 19:13 Відповісти
Що касається Євросоюзу,то в 2013 році бункерний ботекс відмовив ЗеКа підписувати асоціацію з ЄС.В 2014 році па-раша напала на Україну,анексував Крим і захватив,створивши линири і динири.В 2019 Україна взяла курс на членство в НАТО,прийнявши конституційною більшістю зміни в Конституцію України.Не пуйлу рішати де буде Україна і с ким їй дружити, а с ким ні.Україна буде в НАТО.А кремлівському мудаку пора задуматись чому країни які входили в па -рашинську імперію та совок хочуть туди або вже там.А відповідь буде така що всі наїлися рашинського "братства"
показати весь коментар
02.09.2025 19:19 Відповісти
Упорно косит под дурака. А что ему ещё остаётся?
показати весь коментар
02.09.2025 19:23 Відповісти
А ми вважаємо нейприйнятним твоє членство в Кабаєвій )
Хоча там ніякого членства уже немає)
показати весь коментар
02.09.2025 19:32 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 19:34 Відповісти
Чомусь всі згадують фінів-шведів, але ж Словаччина - колишня країна соцтабору та Варшавського договору - зрадницькі вступила до НАТО, як не помиляюся, у дев'яності роки, підступно розширивши НАТО на схід - ще ближче до срасіюшкі. Про це Ху?ло з Фіцою не хоче побалакати?
показати весь коментар
02.09.2025 19:43 Відповісти
А хто тебе **** підорська питати буде. Україна теж проти вступу Сосії в ОДКБ і союзи з північнокорейськими і китайськими людоїдами
показати весь коментар
02.09.2025 19:51 Відповісти
Pihuj na twoe mnionie zaba bolotnaj
показати весь коментар
02.09.2025 19:59 Відповісти
Трусливий й продажний Захід: прийняли б Україну в своє НАТО і щоб воно зробило? А нічого!!! Стурбувалося б і "глубоко озаботилось". Як із фінами і шведами.
показати весь коментар
02.09.2025 19:59 Відповісти
 
 