Росія вважає "неприйнятним" членство України в НАТО, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "ніколи не заперечувала" проти членства України в Європейський Союз, однак вступ держави до НАТО є "неприйнятним" для Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву 2 вересня цитують росЗМІ.

"Що стосується членства України в ЄС –– ми ніколи проти цього не заперечували. Що стосується НАТО –– це інше питання", - сказав Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Диктатор зазначив, що тут йдеться про забезпечення безпеки Росії.

"Причому, не тільки сьогодні, не в середньостроковій, а в довгостроковій перспективі. Наша позиція тут відома, ми вважаємо для себе неприйнятним", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: "РФ серйозно відповідає Україні на удари по енергоінфраструктурі. Нас до цього змусили"

Нагадаємо, раніше Путін запевнив, що у Росії начебто немає та ніколи не було бажання на когось нападати.