МЗС України про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним

Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України висловило співчуття родинам загиблих через теракт у Єрусалимі в Ізраїлі 8 вересня.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Засмучені трагічною новиною з Єрусалиму. Жорстока атака на ізраїльських цивільних громадян призвела до загибелі шести осіб і поранення понад двадцяти інших.

Висловлюємо співчуття родинам жертв і бажаємо швидкого одужання пораненим. Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним. У сучасному світі не повинно бути місця для такого варварства", - наголосило МЗС.

Як повідомляє The Times of Israel, зранку 8 вересня двоє чоловіків влаштували смертельну стрілянину на перехресті Рамот у Єрусалимі. Терористи відкрили вогонь по переповненому цивільному автобусу;

Ізраїльські силовики кажуть, що нападники були палестинцями із сіл поблизу Рамалли на Західному березі річки Йордан. Під час нападу вони використали саморобний пістолет-кулемет "Карло", також відомий як "Карл Густав".

Обох нападників застрелили солдат та озброєний цивільний, які в цей момент перебували на місці трагедії.

