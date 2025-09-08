МЗС України про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним
Міністерство закордонних справ України висловило співчуття родинам загиблих через теракт у Єрусалимі в Ізраїлі 8 вересня.
Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Засмучені трагічною новиною з Єрусалиму. Жорстока атака на ізраїльських цивільних громадян призвела до загибелі шести осіб і поранення понад двадцяти інших.
Висловлюємо співчуття родинам жертв і бажаємо швидкого одужання пораненим. Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним. У сучасному світі не повинно бути місця для такого варварства", - наголосило МЗС.
Як повідомляє The Times of Israel, зранку 8 вересня двоє чоловіків влаштували смертельну стрілянину на перехресті Рамот у Єрусалимі. Терористи відкрили вогонь по переповненому цивільному автобусу;
Ізраїльські силовики кажуть, що нападники були палестинцями із сіл поблизу Рамалли на Західному березі річки Йордан. Під час нападу вони використали саморобний пістолет-кулемет "Карло", також відомий як "Карл Густав".
Обох нападників застрелили солдат та озброєний цивільний, які в цей момент перебували на місці трагедії.
Юра, ты араб?
И взяло старика за жопу
Мораль сей басни прост и ясен
Не надо басен...
Юра, вдруге. Не яХуд, яГуд.
У ********* українському правописі г=h, тому ягуд
А в українській є г і є ґ.
Тому писати треба yahood - ягуд, а не на російський манер - яхуд
Так само - Нетаньягу, а не Нетаньяху.
Зрозумієш це - добре, не зрозумієш - проблема твоя
Цей декрет був підписаний Володимиром Леніним і опублікований у газеті "Правда" 27 липня того ж року. Він засуджував антисемітизм як "контрреволюційне явище" і закликав до боротьби з ним.
Використання терміна «мирні жителі» в контексті конфлікту може бути складним, оскільки різні джерела по-різному класифікують загиблих. Однак, згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров'я Гази та іншими міжнародними організаціями та виданнями, можна навести такі цифри, що стосуються загиблих палестинців.
Дані про загиблих палестинців у Секторі Гази
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази станом на 8 вересня 2025 року, щонайменше 64 522 палестинці загинули внаслідок ізраїльських атак з жовтня 2023 року.
Звіт, опублікований у травні 2025 року виданням The Guardian у співпраці з іншими медіа, ґрунтується на секретній ізраїльській військовій базі даних. Згідно з цими даними, з 53 000 загиблих палестинців, що були на той момент, 8 900 були ідентифіковані як бойовики, що означає, що 83% жертв були цивільними.
Станом на травень 2024 року, за даними ООН, серед загиблих з підтвердженою особою було 7 797 неповнолітніх, 4 959 жінок та 1 924 літніх людей. Загалом, за оцінками, жінки та діти становлять близько 60% загиблих.
Крім безпосередньо загиблих, тисячі людей вважаються зниклими безвісти, їхні тіла можуть знаходитися під завалами.
Важливо зазначити, що у своїх звітах Міністерство охорони здоров'я Гази, яке підпорядковується ХАМАС, не завжди робить чітке розмежування між бойовиками та цивільними. Водночас, розслідування медіа та аналіз даних показують, що кількість цивільних жертв є надзвичайно високою.
кому належить ші gemeni
Я велика мовна модель, навчена Google. Ти вважаєш, що у Гуглі сидять ідіоти
Ларрі Пейдж та
Сергій Брін?
За інших не скажу, не знаю, а два персонажі, Юра Малко та Ореста Бартка, на єврейській темі повністю поїхали мізками. Про що б не говорили, а вони про своє.
Це як в молодості, період гіперсексуальності, були такі типи, які будь-яку тему примудрялися переводити на цицьки, а якщо доводилося цицьки побачити в реальності, то це був привід для нескінченного обговорення на тиждень.
А хто я проти ШІ...???
🤪
Про євреїв вони майже нічого не пишуть. Здебільшого про своє. Як заведуть срач між собою, аж не зрозумієш це ізраїльський російськомовний майданчик чи якийсь ЦН або RT
Коротше, ловля на живця...
Зєлю геть. Вибори. Зєля боїться? Нехай призначає вибори. Залужний боятись не буде