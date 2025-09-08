УКР
Новини Теракт в Єрусалимі
МЗС України про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним

Теракт в Єрусалимі 8 вересня
Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України висловило співчуття родинам загиблих через теракт у Єрусалимі в Ізраїлі 8 вересня.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Засмучені трагічною новиною з Єрусалиму. Жорстока атака на ізраїльських цивільних громадян призвела до загибелі шести осіб і поранення понад двадцяти інших.

Висловлюємо співчуття родинам жертв і бажаємо швидкого одужання пораненим. Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним. У сучасному світі не повинно бути місця для такого варварства", - наголосило МЗС.

Як повідомляє The Times of Israel, зранку 8 вересня двоє чоловіків влаштували смертельну стрілянину на перехресті Рамот у Єрусалимі. Терористи відкрили вогонь по переповненому цивільному автобусу;

Ізраїльські силовики кажуть, що нападники були палестинцями із сіл поблизу Рамалли на Західному березі річки Йордан. Під час нападу вони використали саморобний пістолет-кулемет "Карло", також відомий як "Карл Густав".

Обох нападників застрелили солдат та озброєний цивільний, які в цей момент перебували на місці трагедії.

Єрусалим (58) Ізраїль (1822) МЗС (4269) теракт (1064)
+10
Вибачаюсь, а влада Ізраілю хоч раз висловила співчуття Україні та українцям...!? Чи то друге?
показати весь коментар
08.09.2025 18:20 Відповісти
+4
...а про ізраїльських ідейних терористів типу Я.Кедмі тощо,які з 2013 закликають русню знищувати українців...МЗС вперто мовчить...
показати весь коментар
08.09.2025 18:21 Відповісти
+3
влада Ізраїлю винувата в цьому, якщо народ хоче спокою, то влада не повинна його втягувати в війну, Ізраїль вже давно перейшов межу
показати весь коментар
08.09.2025 18:24 Відповісти
тільки життя яхудів має цінність! тому ми,під обстрілами,під завалами,до останнього подиху повинні жаліти ізраїльтян і проклинати Бандеру,Хамас,Хезболлу,Іран і далі за списком!
показати весь коментар
08.09.2025 18:23 Відповісти
Де тебе вродили і не втопили?
показати весь коментар
08.09.2025 18:26 Відповісти
Що таке "яхуд? Це на арабському. Та й правильно не яхуд, а ягуд.
Юра, ты араб?
показати весь коментар
08.09.2025 18:28 Відповісти
у нас у колонії,навіть за нейтральні інші назви яхудів....негайно банять! просто лише за політкоректну назву цього племені...тому приходиться використовувати езопову мову. куди тій Газі!!
показати весь коментар
08.09.2025 18:44 Відповісти
Раз ГПУ пришло к Эзопу
И взяло старика за жопу
Мораль сей басни прост и ясен
Не надо басен...
Юра, вдруге. Не яХуд, яГуд.
У ********* українському правописі г=h, тому ягуд
показати весь коментар
08.09.2025 18:52 Відповісти
ні,дружок! для мене авторитетом є сайт КавказЦентр,там використовується термін яхуд
показати весь коментар
08.09.2025 19:18 Відповісти
На жаль, дружок, ти трохи тупуватий. На Кавказ Центр пишуть російською, а у них є буква g, а букви h немає. Тому й замінюють її на х. Дуже грубо та дуже неправильно.
А в українській є г і є ґ.
Тому писати треба yahood - ягуд, а не на російський манер - яхуд
Так само - Нетаньягу, а не Нетаньяху.
Зрозумієш це - добре, не зрозумієш - проблема твоя
показати весь коментар
08.09.2025 19:40 Відповісти
Зараз тобі пришиють антисемітизм і за новим "Законом про антисемітизм" посадять в тюрму.
показати весь коментар
08.09.2025 18:24 Відповісти
Уряд Радянської Росії, який очолювали більшовики, прийняв декрет "Про боротьбу з антисемітизмом і єврейськими погромами" 25 липня 1918 року.

Цей декрет був підписаний Володимиром Леніним і опублікований у газеті "Правда" 27 липня того ж року. Він засуджував антисемітизм як "контрреволюційне явище" і закликав до боротьби з ним.
показати весь коментар
08.09.2025 19:01 Відповісти
Цікаво, а на Рош Га-шан до нас приїдуть? До Умані, на могилу Цадіка?
показати весь коментар
08.09.2025 18:38 Відповісти
Тепер їм буде соромно.
показати весь коментар
08.09.2025 18:49 Відповісти
На моей памяти - ни разу.
показати весь коментар
08.09.2025 18:59 Відповісти
Не смерди, кацап
показати весь коментар
08.09.2025 18:29 Відповісти
Капець перепейсь дебілів в каментах. Якісь тварини повбивали мирних жителів, а ви обговорюєте свої антисемітьські комплекси. І ще хочете шоб вам співчували...
показати весь коментар
08.09.2025 18:28 Відповісти
ШІ:

Використання терміна «мирні жителі» в контексті конфлікту може бути складним, оскільки різні джерела по-різному класифікують загиблих. Однак, згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров'я Гази та іншими міжнародними організаціями та виданнями, можна навести такі цифри, що стосуються загиблих палестинців.

Дані про загиблих палестинців у Секторі Гази

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази станом на 8 вересня 2025 року, щонайменше 64 522 палестинці загинули внаслідок ізраїльських атак з жовтня 2023 року.

Звіт, опублікований у травні 2025 року виданням The Guardian у співпраці з іншими медіа, ґрунтується на секретній ізраїльській військовій базі даних. Згідно з цими даними, з 53 000 загиблих палестинців, що були на той момент, 8 900 були ідентифіковані як бойовики, що означає, що 83% жертв були цивільними.

Станом на травень 2024 року, за даними ООН, серед загиблих з підтвердженою особою було 7 797 неповнолітніх, 4 959 жінок та 1 924 літніх людей. Загалом, за оцінками, жінки та діти становлять близько 60% загиблих.

Крім безпосередньо загиблих, тисячі людей вважаються зниклими безвісти, їхні тіла можуть знаходитися під завалами.

Важливо зазначити, що у своїх звітах Міністерство охорони здоров'я Гази, яке підпорядковується ХАМАС, не завжди робить чітке розмежування між бойовиками та цивільними. Водночас, розслідування медіа та аналіз даних показують, що кількість цивільних жертв є надзвичайно високою.
показати весь коментар
08.09.2025 18:35 Відповісти
До чого тут це? Запитай в свого ШІ чи є мирними жителями люди без зброї, які не відносятся до жодного військового формування і просто чекають автобуса. Чи пан вирішив покорчити трохи з себе ідіота? Я тоді не заважатиму.
показати весь коментар
08.09.2025 18:38 Відповісти
Пан Віктор Федорович не вдає із себе ідіота Просто він виглядає і поводиться так, яким його створила природа
показати весь коментар
08.09.2025 18:42 Відповісти
Мій ШІ?? -

кому належить ші gemeni

Я велика мовна модель, навчена Google. Ти вважаєш, що у Гуглі сидять ідіоти

Ларрі Пейдж та

Сергій Брін?
показати весь коментар
08.09.2025 18:53 Відповісти
причому, 90 відсотків з них були співробітниками ООН чи пов'язаних організацій
показати весь коментар
08.09.2025 18:51 Відповісти
Це хвороба.
За інших не скажу, не знаю, а два персонажі, Юра Малко та Ореста Бартка, на єврейській темі повністю поїхали мізками. Про що б не говорили, а вони про своє.
Це як в молодості, період гіперсексуальності, були такі типи, які будь-яку тему примудрялися переводити на цицьки, а якщо доводилося цицьки побачити в реальності, то це був привід для нескінченного обговорення на тиждень.
показати весь коментар
08.09.2025 18:39 Відповісти
Може вони в пубертатному періоді замість цицьок побачили єврея і в них тепер травма на все життя? Хоча я знайомий з декількома - не такі вже євреї і страшні .
показати весь коментар
08.09.2025 18:41 Відповісти
Знаєш, якось видрукували фотку з засідання у Президента України - за столом ні одного українця...
показати весь коментар
08.09.2025 18:44 Відповісти
Ти хоч розумієш, як ти виглядаєш зі сторони зі своїми еротичними фантазіями?
показати весь коментар
08.09.2025 18:58 Відповісти
Мій особистий ШІ підказав мені, що описати твою девіантну поведінку можна виключно такими словами і виразами.
А хто я проти ШІ...???
🤪
показати весь коментар
08.09.2025 19:02 Відповісти
Для тебе користуватися ШІ є девіантною поведінкою...а як називається невміння та небажання вести діалог через відсутність аргументації?
показати весь коментар
08.09.2025 19:10 Відповісти
На ізраїльських сайтах багато українців? що вони пишуть про євреїв?
показати весь коментар
08.09.2025 19:04 Відповісти
Багато. І росіян також багато.
Про євреїв вони майже нічого не пишуть. Здебільшого про своє. Як заведуть срач між собою, аж не зрозумієш це ізраїльський російськомовний майданчик чи якийсь ЦН або RT
показати весь коментар
08.09.2025 19:15 Відповісти
Спецслужби Ізраїлю знали про майбутній напад. І дівчата-солдати з біноклями попереджали, що там, у арабів, діється щось не таке.
Коротше, ловля на живця...
показати весь коментар
08.09.2025 18:41 Відповісти
Дівчата з біноклями попереджали про двох арабів з пєстіками? Чи ви вважаєте, що можна виправдовувати терористичні атаки?
показати весь коментар
08.09.2025 18:43 Відповісти
Йоську, не роби з ізраїльських дівчат ідіоток. І не роби ідіотів з всесвітньовідомих ЗМІ.
показати весь коментар
08.09.2025 18:54 Відповісти
спецслужби Ізраїля і напад на кібуци 07.10. організували,щоб отримати т.з. казус беллі...
показати весь коментар
08.09.2025 18:46 Відповісти
Це є таємницею, про це писали усі тверезі аналітики.
показати весь коментар
08.09.2025 18:49 Відповісти
В 1917-му лідери революції дали команду різати російську еліту. Росія залишилась обезголовлена. Прізвища лідерів нагадати? Те саме сталося і в Україні. Звідси і наші нинішні проблеми. Убили усіх розумних.
показати весь коментар
08.09.2025 19:32 Відповісти
"Озброєний цивільний вбив терориста". Наша влада не дозволяє українцям мати вогнепальну зброю. Тобто з атаками озброєних до зубів терористів громадяни мусять битись лопатами???

Зєлю геть. Вибори. Зєля боїться? Нехай призначає вибори. Залужний боятись не буде
показати весь коментар
08.09.2025 18:34 Відповісти
В Україні кожен день рашиські виродки убивають десятки мирних жителів серед них і діти, дуже багато висловлюють співчуття ? я вже не кажу що щоденно гинуть сотні наших військових.
показати весь коментар
08.09.2025 19:12 Відповісти
Выразить озабоченность. Наблюдать со стороны, занимаясь своими делами. Надо учиться делать как Израиль.
показати весь коментар
08.09.2025 19:40 Відповісти
 
 