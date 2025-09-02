Теракт у райуправлінні поліції в Біляївці: справу передали до суду, обвинувачений чекатиме вироку під вартою. ФОТО

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який організував вибух у приміщенні поліції в Біляївці на Одещині.

Що встановило слідство?

Як зазначається, чоловік був завербований представником розвідувального органу держави-агресора. За завданням куратора він погодився виготовляти саморобні вибухові пристрої та передавати їх для реалізації терактів на території регіону.

"Для цього придбав хімічні реагенти, електроніку та інші складові, після чого у власній квартирі зібрав вибухівку та підготував її для використання", - йдеться у повідомленні.

Вранці, 23 березня цього року, зловмисник організував перевезення вибухового пристрою на таксі до Біляївки, замаскувавши під звичайний подарунок.

Далі за його ж інструкцією "подарунок" передали жінці, яка, не знаючи вмісту, занесла пакунок до приміщення районного управління поліції.

"Через кілька хвилин пристрій дистанційно активували телефонним дзвінком з території РФ", - нагадали в Офісі генпрокурора.

Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще троє людей - поліцейські отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Частково зруйновано адміністративну будівлю органу поліції, завдано матеріальних збитків державі на суму понад 220 тис. грн.

Обвинуваченому інкриміновано вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, незаконне виготовлення вибухових речовин та пристроїв, зберігання зброї, а також співпрацю з представниками спецслужб держави-агресора (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Наразі за клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало УСБУ в Одеській області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт.