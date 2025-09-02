УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Фото Теракти в Україні
1 033 4

Теракт у райуправлінні поліції в Біляївці: справу передали до суду, обвинувачений чекатиме вироку під вартою. ФОТО

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який організував вибух у приміщенні поліції в Біляївці на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, чоловік був завербований представником розвідувального органу держави-агресора. За завданням куратора він погодився виготовляти саморобні вибухові пристрої та передавати їх для реалізації терактів на території регіону.

"Для цього придбав хімічні реагенти, електроніку та інші складові, після чого у власній квартирі зібрав вибухівку та підготував її для використання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виготовляв вибухівку для терактів в Україні: СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТОрепортаж

Вранці, 23 березня цього року, зловмисник організував перевезення вибухового пристрою на таксі до Біляївки, замаскувавши під звичайний подарунок.

Далі за його ж інструкцією "подарунок" передали жінці, яка, не знаючи вмісту, занесла пакунок до приміщення районного управління поліції.

"Через кілька хвилин пристрій дистанційно активували телефонним дзвінком з території РФ", - нагадали в Офісі генпрокурора.

Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще троє людей - поліцейські отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Частково зруйновано адміністративну будівлю органу поліції, завдано матеріальних збитків державі на суму понад 220 тис. грн.

Теракт у Біляївці
Фото: Джерело
Теракт у Біляївці
Фото: Джерело
Теракт у Біляївці
Фото: Джерело

Обвинуваченому інкриміновано вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, незаконне виготовлення вибухових речовин та пристроїв, зберігання зброї, а також співпрацю з представниками спецслужб держави-агресора (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Також читайте: Готували теракти проти військових на Хмельниччині та Дніпропетровщині: Викрито російських агенток 16 та 19 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі за клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало УСБУ в Одеській області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт.

Автор: 

Одеська область (3465) теракт (1060) Офіс Генпрокурора (3413) Одеський район (284) Біляївка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да хоть раз дайте предателям рострел, а то им пофиг, , что эти убийцы получают один срок, вот и получается лучше идти в сзч
показати весь коментар
02.09.2025 10:53 Відповісти
Один раз не можна. Для цього треба прийняти закон про введення смертної кари у військовій час за держзраду. Тоді хоч всіх шукачів легких грошей.
показати весь коментар
02.09.2025 11:22 Відповісти
Півня кинуть на загальному положенні на ходу а родину позбавить всіх прав і на болота пішки
показати весь коментар
02.09.2025 10:59 Відповісти
Давно потрібно змінити КК.Іде війна,то потрібно зміни в карному кодексі--внести ,тимчасово,смертний вирок і збільшення термінів посадки Ніякі помякшувани міри Україну заповнює хаос і вседозволеність.та безкарність.
показати весь коментар
02.09.2025 11:12 Відповісти
 
 