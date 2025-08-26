Готували теракти проти військових на Хмельниччині та Дніпропетровщині: Викрито російських агенток 16 та 19 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще двох агенток РФ, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Ворог порізно завербував обох фігуранток, коли вони шукали "легких заробітків" на телеграм-каналах.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для вчинення терактів фігурантки отримали від російських "замовників" геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені саморобні вибухові пристрої (СВП).

Так, на Дніпропетровщині затримано 19-річну жительку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна.

Для здійснення теракту агентка заховала СВП під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру.

У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ.

Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти планували дистанційно активувати під час наближення рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, дівчина обладнала на "локації" відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів.

Повідомляється, що обох фігуранток було затримано "на гарячому", коли вони готували теракти. На місці подій вилучено вибухові пристрої і смартфони агенток із доказами контактів з представниками російських спецслужб.

Обом затриманим агенткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.



