1 836 10

Готували теракти проти військових на Хмельниччині та Дніпропетровщині: Викрито російських агенток 16 та 19 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще двох агенток РФ, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Ворог порізно завербував обох фігуранток, коли вони шукали "легких заробітків" на телеграм-каналах.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для вчинення терактів фігурантки отримали від російських "замовників" геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені саморобні вибухові пристрої (СВП).

Так, на Дніпропетровщині затримано 19-річну жительку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна.

Для здійснення теракту агентка заховала СВП під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру.

У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ.

Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти планували дистанційно активувати під час наближення рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, дівчина обладнала на "локації" відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів.

Повідомляється, що обох фігуранток було затримано "на гарячому", коли вони готували теракти. На місці подій вилучено вибухові пристрої і смартфони агенток із доказами контактів з представниками російських спецслужб.

Обом затриманим агенткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+7
питання легалізації проституції вже давно назріло та перезріло!!!
показати весь коментар
26.08.2025 13:28 Відповісти
+2
у дупу запхати їм ту вибухівку і підірвати..
показати весь коментар
26.08.2025 13:29 Відповісти
+2
на рудникі...
показати весь коментар
26.08.2025 13:35 Відповісти
питання легалізації проституції вже давно назріло та перезріло!!!
показати весь коментар
26.08.2025 13:28 Відповісти
у дупу запхати їм ту вибухівку і підірвати..
показати весь коментар
26.08.2025 13:29 Відповісти
Хай летять на парашу.
показати весь коментар
26.08.2025 13:58 Відповісти
на рудникі...
показати весь коментар
26.08.2025 13:35 Відповісти
Кастрация
показати весь коментар
26.08.2025 13:44 Відповісти
знищили своє життя за якісь 300 чи 600 баксів максимум. І таких випадків уже десятки і сотні....що за кретини
показати весь коментар
26.08.2025 13:53 Відповісти
на гіляку запроданок кацапських !!!
показати весь коментар
26.08.2025 13:53 Відповісти
Епштейну треба було легалізувати свою діяльність. Він був би найбільш популярний працьодавець у молоді. Це краще, ніж міжнародний тероризм
показати весь коментар
26.08.2025 13:56 Відповісти
Продажним курвам потрібно дати пожиттєве 😠
показати весь коментар
26.08.2025 13:56 Відповісти
Характер дитини формується до 5 років. Світогляд до 10. Будь який злочин після 10 років є результатом довгого процесу мислення сформованого батьками та вчителями. Після 10 років дитина тільки пристосовується. Тобто вчиться приховувати свої справжні мотиви і ставлення демонструючи формальну згоду з соціальними нормами. А в голові вже добряче "насрано і дзижчить муха". Вербувати занедбаних батьками дітей дуже просто, чим кацапи і користуються. Ми теж можемо використовувати таких самих дітей ********** проти **********. Вони настільки примітивні що навіть куратор не потрібний. Достатньо якоїсь програмки з ШІ... Наша трагедія це "педагогічні університети" наповнені паразитами з докторськими ступенями в педагогіці. Для вступу в педагогічний університет імені Драгоманов достатньо набрати 103 бали ЗНО. Це рівень дебіла. І потім ці дебіли з дипломами про вищу освіту вчать дітей і займаються політикою бо "вчителям мало платять"... "Всьо чьто нє додєлал русскій штик додєлают русскій поп і русскій учітєль"...
показати весь коментар
26.08.2025 14:11 Відповісти
 
 