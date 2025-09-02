Теракт в райуправлении полиции в Беляевке: дело передано в суд, обвиняемый будет ждать приговора под стражей. ФОТО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал взрыв в помещении полиции в Беляевке Одесской области.

Что установило следствие?

Как отмечается, мужчина был завербован представителем разведывательного органа государства-агрессора. По заданию куратора он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для реализации терактов на территории региона.

"Для этого приобрел химические реагенты, электронику и другие составляющие, после чего в собственной квартире собрал взрывчатку и подготовил ее для использования", - говорится в сообщении.

Утром, 23 марта этого года, злоумышленник организовал перевозку взрывного устройства на такси в Беляевку, замаскировав под обычный подарок.

Далее по его же инструкции "подарок" передали женщине, которая, не зная содержимого, занесла пакет в помещение районного управления полиции.

"Через несколько минут устройство дистанционно активировали телефонным звонком с территории РФ", - напомнили в Офисе генпрокурора.

В результате взрыва погиб один человек, еще три человека - полицейские получили телесные повреждения средней тяжести. Частично разрушено административное здание органа полиции, нанесен материальный ущерб государству на сумму более 220 тыс. грн.

Обвиняемому инкриминируется совершение террористического акта, приведшего к гибели человека, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств, хранение оружия, а также сотрудничество с представителями спецслужб государства-агрессора (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Одесской области.

