Теракт в райуправлении полиции в Беляевке: дело передано в суд, обвиняемый будет ждать приговора под стражей. ФОТО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал взрыв в помещении полиции в Беляевке Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, мужчина был завербован представителем разведывательного органа государства-агрессора. По заданию куратора он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для реализации терактов на территории региона.

"Для этого приобрел химические реагенты, электронику и другие составляющие, после чего в собственной квартире собрал взрывчатку и подготовил ее для использования", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изготавливал взрывчатку для терактов в Украине: СБУ задержала агента РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Утром, 23 марта этого года, злоумышленник организовал перевозку взрывного устройства на такси в Беляевку, замаскировав под обычный подарок.

Далее по его же инструкции "подарок" передали женщине, которая, не зная содержимого, занесла пакет в помещение районного управления полиции.

"Через несколько минут устройство дистанционно активировали телефонным звонком с территории РФ", - напомнили в Офисе генпрокурора.

В результате взрыва погиб один человек, еще три человека - полицейские получили телесные повреждения средней тяжести. Частично разрушено административное здание органа полиции, нанесен материальный ущерб государству на сумму более 220 тыс. грн.

Теракт в Беляевке
Фото: Источник
Теракт в Беляевке
Фото: Источник
Теракт в Беляевке
Фото: Источник

Обвиняемому инкриминируется совершение террористического акта, приведшего к гибели человека, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств, хранение оружия, а также сотрудничество с представителями спецслужб государства-агрессора (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Также читайте: Готовили теракты против военных в Хмельницкой и Днепропетровской областях: Разоблачены российских агенток 16 и 19 лет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Одесской области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за взрыва в здании полиции в Одесской области погибла женщина, инцидент квалифицирован как теракт.

да хоть раз дайте предателям рострел, а то им пофиг, , что эти убийцы получают один срок, вот и получается лучше идти в сзч
02.09.2025 10:53 Ответить
Один раз не можна. Для цього треба прийняти закон про введення смертної кари у військовій час за держзраду. Тоді хоч всіх шукачів легких грошей.
02.09.2025 11:22 Ответить
Півня кинуть на загальному положенні на ходу а родину позбавить всіх прав і на болота пішки
02.09.2025 10:59 Ответить
Давно потрібно змінити КК.Іде війна,то потрібно зміни в карному кодексі--внести ,тимчасово,смертний вирок і збільшення термінів посадки Ніякі помякшувани міри Україну заповнює хаос і вседозволеність.та безкарність.
02.09.2025 11:12 Ответить
 
 