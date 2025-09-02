Теракт в райуправлении полиции в Беляевке: дело передано в суд, обвиняемый будет ждать приговора под стражей. ФОТО
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал взрыв в помещении полиции в Беляевке Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, мужчина был завербован представителем разведывательного органа государства-агрессора. По заданию куратора он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для реализации терактов на территории региона.
"Для этого приобрел химические реагенты, электронику и другие составляющие, после чего в собственной квартире собрал взрывчатку и подготовил ее для использования", - говорится в сообщении.
Утром, 23 марта этого года, злоумышленник организовал перевозку взрывного устройства на такси в Беляевку, замаскировав под обычный подарок.
Далее по его же инструкции "подарок" передали женщине, которая, не зная содержимого, занесла пакет в помещение районного управления полиции.
"Через несколько минут устройство дистанционно активировали телефонным звонком с территории РФ", - напомнили в Офисе генпрокурора.
В результате взрыва погиб один человек, еще три человека - полицейские получили телесные повреждения средней тяжести. Частично разрушено административное здание органа полиции, нанесен материальный ущерб государству на сумму более 220 тыс. грн.
Обвиняемому инкриминируется совершение террористического акта, приведшего к гибели человека, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств, хранение оружия, а также сотрудничество с представителями спецслужб государства-агрессора (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Одесской области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за взрыва в здании полиции в Одесской области погибла женщина, инцидент квалифицирован как теракт.
