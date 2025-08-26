Готовили теракты против военных на Хмельнитчине и Днепропетровщине: разоблачены российские агенты 16 и 19 лет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны еще два агента РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Враг порознь завербовал обеих фигуранток, когда они искали "легких заработков" на телеграм-каналах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Как отмечается, для совершения терактов фигурантки получили от российских "заказчиков" геолокации тайников, из которых забрали заранее подготовленные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Так, на Днепропетровщине задержана 19-летняя жительница Павлограда, пытавшаяся подорвать служебный внедорожник украинского воина.

Для совершения теракта агент спрятала СВУ под колесо запаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

В Хмельницком разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, готовившую подрыв пути, по которому должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

Установлено, что девушка должна была заложить возле железнодорожного пути взрывчатку, которую рашисты планировали дистанционно активировать во время приближения подвижного состава. Чтобы следить за перемещением военного эшелона, девушка оборудовала на "локации" видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов.

Сообщается, что обе фигурантки были задержаны "на горячем", когда они готовили теракты. На месте событий изъяты взрывные устройства и смартфоны агентов с доказательствами контактов с представителями российских спецслужб.

Обеим задержанным агенткам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



