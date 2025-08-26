РУС
Готовили теракты против военных на Хмельнитчине и Днепропетровщине: разоблачены российские агенты 16 и 19 лет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны еще два агента РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Враг порознь завербовал обеих фигуранток, когда они искали "легких заработков" на телеграм-каналах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для совершения терактов фигурантки получили от российских "заказчиков" геолокации тайников, из которых забрали заранее подготовленные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Так, на Днепропетровщине задержана 19-летняя жительница Павлограда, пытавшаяся подорвать служебный внедорожник украинского воина.

Для совершения теракта агент спрятала СВУ под колесо запаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

Разоблачены агентки РФ

В Хмельницком разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, готовившую подрыв пути, по которому должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

Установлено, что девушка должна была заложить возле железнодорожного пути взрывчатку, которую рашисты планировали дистанционно активировать во время приближения подвижного состава. Чтобы следить за перемещением военного эшелона, девушка оборудовала на "локации" видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов.

Сообщается, что обе фигурантки были задержаны "на горячем", когда они готовили теракты. На месте событий изъяты взрывные устройства и смартфоны агентов с доказательствами контактов с представителями российских спецслужб.

Разоблачены агентки РФ

Обеим задержанным агенткам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачены агентки РФ
Разоблачены агентки РФ

+8
питання легалізації проституції вже давно назріло та перезріло!!!
26.08.2025 13:28 Ответить
+3
у дупу запхати їм ту вибухівку і підірвати..
26.08.2025 13:29 Ответить
+3
на гіляку запроданок кацапських !!!
26.08.2025 13:53 Ответить
питання легалізації проституції вже давно назріло та перезріло!!!
26.08.2025 13:28 Ответить
у дупу запхати їм ту вибухівку і підірвати..
26.08.2025 13:29 Ответить
Хай летять на парашу.
26.08.2025 13:58 Ответить
на рудникі...
26.08.2025 13:35 Ответить
Кастрация
26.08.2025 13:44 Ответить
знищили своє життя за якісь 300 чи 600 баксів максимум. І таких випадків уже десятки і сотні....що за кретини
26.08.2025 13:53 Ответить
на гіляку запроданок кацапських !!!
26.08.2025 13:53 Ответить
Епштейну треба було легалізувати свою діяльність. Він був би найбільш популярний працьодавець у молоді. Це краще, ніж міжнародний тероризм
26.08.2025 13:56 Ответить
Продажним курвам потрібно дати пожиттєве 😠
26.08.2025 13:56 Ответить
Характер дитини формується до 5 років. Світогляд до 10. Будь який злочин після 10 років є результатом довгого процесу мислення сформованого батьками та вчителями. Після 10 років дитина тільки пристосовується. Тобто вчиться приховувати свої справжні мотиви і ставлення демонструючи формальну згоду з соціальними нормами. А в голові вже добряче "насрано і дзижчить муха". Вербувати занедбаних батьками дітей дуже просто, чим кацапи і користуються. Ми теж можемо використовувати таких самих дітей ********** проти **********. Вони настільки примітивні що навіть куратор не потрібний. Достатньо якоїсь програмки з ШІ... Наша трагедія це "педагогічні університети" наповнені паразитами з докторськими ступенями в педагогіці. Для вступу в педагогічний університет імені Драгоманов достатньо набрати 103 бали ЗНО. Це рівень дебіла. І потім ці дебіли з дипломами про вищу освіту вчать дітей і займаються політикою бо "вчителям мало платять"... "Всьо чьто нє додєлал русскій штик додєлают русскій поп і русскій учітєль"...
26.08.2025 14:11 Ответить
Коли вже колоборанське бидло виздихає ?,ось результат політики "какая разница"
26.08.2025 14:33 Ответить
курви мeрзeннi....😧
якби вони заробляли легкi гроші, продаючи свої піхви, і то б менше огиди дo циx істот булo б.....
26.08.2025 14:37 Ответить
 
 