МИД Украины о теракте в Иерусалиме: Террор никогда не является решением и не может быть приемлемым
Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования семьям погибших из-за теракта в Иерусалиме в Израиле 8 сентября.
Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Расстроены трагической новостью из Иерусалима. Жестокая атака на израильских гражданских лиц привела к гибели шести человек и ранению более двадцати других.
Выражаем соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым. Террор никогда не является решением и не может быть приемлемым. В современном мире не должно быть места для такого варварства", - подчеркнул МИД.
Как сообщает The Times of Israel, утром 8 сентября двое мужчин устроили смертельную стрельбу на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Террористы открыли огонь по переполненному гражданскому автобусу;
Израильские силовики говорят, что нападавшие были палестинцами из сел вблизи Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Во время нападения они использовали самодельный пистолет-пулемет "Карло", также известный как "Карл Густав".
Обоих нападавших застрелили солдат и вооруженный гражданский, которые в этот момент находились на месте трагедии.
