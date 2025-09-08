РУС
МИД Украины о теракте в Иерусалиме: Террор никогда не является решением и не может быть приемлемым

Теракт в Иерусалиме 8 сентября
Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования семьям погибших из-за теракта в Иерусалиме в Израиле 8 сентября.

Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Расстроены трагической новостью из Иерусалима. Жестокая атака на израильских гражданских лиц привела к гибели шести человек и ранению более двадцати других.

Выражаем соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым. Террор никогда не является решением и не может быть приемлемым. В современном мире не должно быть места для такого варварства", - подчеркнул МИД.

Как сообщает The Times of Israel, утром 8 сентября двое мужчин устроили смертельную стрельбу на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Террористы открыли огонь по переполненному гражданскому автобусу;

Израильские силовики говорят, что нападавшие были палестинцами из сел вблизи Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Во время нападения они использовали самодельный пистолет-пулемет "Карло", также известный как "Карл Густав".

Обоих нападавших застрелили солдат и вооруженный гражданский, которые в этот момент находились на месте трагедии.

Вибачаюсь, а влада Ізраілю хоч раз висловила співчуття Україні та українцям...!? Чи то друге?
08.09.2025 18:20
Це хвороба.
За інших не скажу, не знаю, а два персонажі, Юра Малко та Ореста Бартка, на єврейській темі повністю поїхали мізками. Про що б не говорили, а вони про своє.
Це як в молодості, період гіперсексуальності, були такі типи, які будь-яку тему примудрялися переводити на цицьки, а якщо доводилося цицьки побачити в реальності, то це був привід для нескінченного обговорення на тиждень.
08.09.2025 18:39
влада Ізраїлю винувата в цьому, якщо народ хоче спокою, то влада не повинна його втягувати в війну, Ізраїль вже давно перейшов межу
08.09.2025 18:24
Вибачаюсь, а влада Ізраілю хоч раз висловила співчуття Україні та українцям...!? Чи то друге?
08.09.2025 18:20
Де тебе вродили і не втопили?
08.09.2025 18:26
Зараз тобі пришиють антисемітизм і за новим "Законом про антисемітизм" посадять в тюрму.
Уряд Радянської Росії, який очолювали більшовики, прийняв декрет "Про боротьбу з антисемітизмом і єврейськими погромами" 25 липня 1918 року.

Цей декрет був підписаний Володимиром Леніним і опублікований у газеті "Правда" 27 липня того ж року. Він засуджував антисемітизм як "контрреволюційне явище" і закликав до боротьби з ним.
08.09.2025 19:01
Цікаво, а на Рош Га-шан до нас приїдуть? До Умані, на могилу Цадіка?
08.09.2025 18:38
Тепер їм буде соромно.
08.09.2025 18:49
На моей памяти - ни разу.
08.09.2025 18:59
влада Ізраїлю винувата в цьому, якщо народ хоче спокою, то влада не повинна його втягувати в війну, Ізраїль вже давно перейшов межу
08.09.2025 18:24
Не смерди, кацап
08.09.2025 18:29
Капець перепейсь дебілів в каментах. Якісь тварини повбивали мирних жителів, а ви обговорюєте свої антисемітьські комплекси. І ще хочете шоб вам співчували...
ШІ:

Використання терміна «мирні жителі» в контексті конфлікту може бути складним, оскільки різні джерела по-різному класифікують загиблих. Однак, згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров'я Гази та іншими міжнародними організаціями та виданнями, можна навести такі цифри, що стосуються загиблих палестинців.

Дані про загиблих палестинців у Секторі Гази

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази станом на 8 вересня 2025 року, щонайменше 64 522 палестинці загинули внаслідок ізраїльських атак з жовтня 2023 року.

Звіт, опублікований у травні 2025 року виданням The Guardian у співпраці з іншими медіа, ґрунтується на секретній ізраїльській військовій базі даних. Згідно з цими даними, з 53 000 загиблих палестинців, що були на той момент, 8 900 були ідентифіковані як бойовики, що означає, що 83% жертв були цивільними.

Станом на травень 2024 року, за даними ООН, серед загиблих з підтвердженою особою було 7 797 неповнолітніх, 4 959 жінок та 1 924 літніх людей. Загалом, за оцінками, жінки та діти становлять близько 60% загиблих.

Крім безпосередньо загиблих, тисячі людей вважаються зниклими безвісти, їхні тіла можуть знаходитися під завалами.

Важливо зазначити, що у своїх звітах Міністерство охорони здоров'я Гази, яке підпорядковується ХАМАС, не завжди робить чітке розмежування між бойовиками та цивільними. Водночас, розслідування медіа та аналіз даних показують, що кількість цивільних жертв є надзвичайно високою.
До чого тут це? Запитай в свого ШІ чи є мирними жителями люди без зброї, які не відносятся до жодного військового формування і просто чекають автобуса. Чи пан вирішив покорчити трохи з себе ідіота? Я тоді не заважатиму.
08.09.2025 18:38
Пан Віктор Федорович не вдає із себе ідіота Просто він виглядає і поводиться так, яким його створила природа
Мій ШІ?? -

кому належить ші gemeni

Я велика мовна модель, навчена Google. Ти вважаєш, що у Гуглі сидять ідіоти

Ларрі Пейдж та

Сергій Брін?
08.09.2025 18:53
Ну тобто ви вирішили корчити з себе ідіота. Ну добре. Не заважатиму.
08.09.2025 19:57
Цитувати Гугл, це корчити з себе ідіота?
08.09.2025 19:59
нє. корчити ідіота - це корчити ідіота . Гугл тут нідочого.
08.09.2025 20:04
Крім цитування Гуглу я тут нічого не казав.
08.09.2025 20:09
причому, 90 відсотків з них були співробітниками ООН чи пов'язаних організацій
Це хвороба.
За інших не скажу, не знаю, а два персонажі, Юра Малко та Ореста Бартка, на єврейській темі повністю поїхали мізками. Про що б не говорили, а вони про своє.
Це як в молодості, період гіперсексуальності, були такі типи, які будь-яку тему примудрялися переводити на цицьки, а якщо доводилося цицьки побачити в реальності, то це був привід для нескінченного обговорення на тиждень.
08.09.2025 18:39
Може вони в пубертатному періоді замість цицьок побачили єврея і в них тепер травма на все життя? Хоча я знайомий з декількома - не такі вже євреї і страшні .
08.09.2025 18:41
А як ти вважаєш, у Біблії правда написана?
08.09.2025 20:00
Знаєш, якось видрукували фотку з засідання у Президента України - за столом ні одного українця...
08.09.2025 18:44
Ти хоч розумієш, як ти виглядаєш зі сторони зі своїми еротичними фантазіями?
08.09.2025 18:58
Мій особистий ШІ підказав мені, що описати твою девіантну поведінку можна виключно такими словами і виразами.
А хто я проти ШІ...???
🤪
08.09.2025 19:02
Для тебе користуватися ШІ є девіантною поведінкою...а як називається невміння та небажання вести діалог через відсутність аргументації?
08.09.2025 19:10
На ізраїльських сайтах багато українців? що вони пишуть про євреїв?
08.09.2025 19:04
Багато. І росіян також багато.
Про євреїв вони майже нічого не пишуть. Здебільшого про своє. Як заведуть срач між собою, аж не зрозумієш це ізраїльський російськомовний майданчик чи якийсь ЦН або RT
08.09.2025 19:15
Спецслужби Ізраїлю знали про майбутній напад. І дівчата-солдати з біноклями попереджали, що там, у арабів, діється щось не таке.
Коротше, ловля на живця...
08.09.2025 18:41
Дівчата з біноклями попереджали про двох арабів з пєстіками? Чи ви вважаєте, що можна виправдовувати терористичні атаки?
08.09.2025 18:43
Йоську, не роби з ізраїльських дівчат ідіоток. І не роби ідіотів з всесвітньовідомих ЗМІ.
08.09.2025 18:54
Кісо, тобі не знається, що звертатися "Йоську", це не дуже чемно, коли до тебе звертаються на ви? Ти не відповів на питання. Ти виправдовуєш терористичні атаки арабів?
08.09.2025 19:59
Це є таємницею, про це писали усі тверезі аналітики.
08.09.2025 18:49
В 1917-му лідери революції дали команду різати російську еліту. Росія залишилась обезголовлена. Прізвища лідерів нагадати? Те саме сталося і в Україні. Звідси і наші нинішні проблеми. Убили усіх розумних.
08.09.2025 19:32
"Убили усіх розумних."
Тіки не треба це постійно намагатися довести в каментах
08.09.2025 20:00
"Озброєний цивільний вбив терориста". Наша влада не дозволяє українцям мати вогнепальну зброю. Тобто з атаками озброєних до зубів терористів громадяни мусять битись лопатами???

Зєлю геть. Вибори. Зєля боїться? Нехай призначає вибори. Залужний боятись не буде
08.09.2025 18:34
В Україні кожен день рашиські виродки убивають десятки мирних жителів серед них і діти, дуже багато висловлюють співчуття ? я вже не кажу що щоденно гинуть сотні наших військових.
08.09.2025 19:12
Выразить озабоченность. Наблюдать со стороны, занимаясь своими делами. Надо учиться делать как Израиль.
08.09.2025 19:40
Ну так саме це і зробили. За всіма міжнародними нормами виразили співчуття і засудили терористичну атаку. Не зрозуміло чого місцеві антисеміти так перевозбудилися.
08.09.2025 20:03
 
 