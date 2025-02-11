УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини
2 068 45

Євродепутат Галер у Європарламенті закликав припинити тиск на Порошенка: Закликаю ОП та владу України утриматися від підкилимних ігор

Галер закликав припинити тиск на Порошенка

Доповідач Європейського парламенту по Україні Міхаель Галер під час виступу у Європарламенті закликав Офіс президента та владу України утриматися від підкилимних ігор, припинити тиск на опозиційні сили та позбавляти колишнього президента депутатських прав.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час виступу у Європарламенті.

"Я закликаю Офіс президента України і її владу утриматися від підкилимних ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді", - заявив Галер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП хоче повністю заблокувати депутатську діяльність Порошенка, - заява "ЄС"

За його словами, Європа готова взяти на себе відповідальність за гарантування безпеки України і її підтримку в боротьбі з російською агресією.

"Ми наполягаємо на тому, щоб під час наступних подій, таких як Мюнхенська конференція з безпеки, нічого не обговорювалося про Україну без України і нічого не вирішувалося без залучення нас, європейців. Ми будемо готові взяти на себе більшу відповідальність, коли йдеться про гарантування Україні належної безпеки та підготовку її членства в ЄС і НАТО. Ті, хто виступає за сіру зону будь-якої форми, лише запрошують російського агресора прогресувати, коли це зручно. В єдності та з об'єднаною Україною ми досягнемо своїх цілей", - наголосив євродепутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про заборону парламентської діяльності: Б’ють не по мені - вони стріляють в ногу Україні

Відсторонення Порошенка від засідань ВР

Нагадаємо, раніше у "Європейській Солідарності" заявили, що ОП хоче повністю заблокувати депутатську діяльність Порошенка.

Згодом комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді підтримати відсторонення лідера "ЄС" та п'ятого президента Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту.

Автор: 

Європарламент (1077) Порошенко Петро (15233) Галер Міхаель (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Тобто Порох винен в тому, що ти і подібні тобі гниди проголосували по приколу ?
Ріллі ? Ти як мала дитина свої помилки списуєш на того, при кому жодного ракетного обстрілу України не було, а ЗСУ і ВПК розбудовувалось
показати весь коментар
11.02.2025 15:16 Відповісти
+13
показати весь коментар
11.02.2025 15:24 Відповісти
+12
Скіки ще підкацапне кодло Зеленського буде чинити тиск на патріотів України ?
показати весь коментар
11.02.2025 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленим похер
показати весь коментар
11.02.2025 15:01 Відповісти
але. є одне питання до них -ЧОМУ КРЕМЛЮ ТРЕБА БУЛО ПРИВЕСТИ ДО ВЛАДИ БУРАТІНО та ще написати на танках для параду на Хрещатику його ініціали ТА ЩЕ ЛАТИНОЮ !!! ZVO- ( вони ж так ненавидять все англосакське)(
Хтось до війни бачив у русні ці символи ? А потім одразу придумали в інфопросторі -типу Zа
с V O боду !
показати весь коментар
11.02.2025 18:05 Відповісти
умний нарід наш горе наробив собі і людям...але висновків ніхто не зробив і знову побіжуть голосувати за Сонцеликогобоневтіка...аби не Порох....аби не Залужний...горе тай годі.
показати весь коментар
11.02.2025 20:22 Відповісти
Скіки ще підкацапне кодло Зеленського буде чинити тиск на патріотів України ?
показати весь коментар
11.02.2025 15:04 Відповісти
У тому Порох сам винен. Треба було давити цю рашистську гідру, а не базікати і обійматися з Медведчуком, Бойко, Трухановим і інш. Мураєвими. Соромно, але тільки Єфремова запроторили до буцегарні. Навіть Новинського і Шуфріча не заарештували за антіукраїнську діяльність
показати весь коментар
11.02.2025 15:13 Відповісти
Тобто Порох винен в тому, що ти і подібні тобі гниди проголосували по приколу ?
Ріллі ? Ти як мала дитина свої помилки списуєш на того, при кому жодного ракетного обстрілу України не було, а ЗСУ і ВПК розбудовувалось
показати весь коментар
11.02.2025 15:16 Відповісти
О , як бомбанув , Зескотику, а ти чого істериш ? Правда очі муляє. Буває.
показати весь коментар
11.02.2025 16:04 Відповісти
Ну звісно винні люди(виборці), а не брехливі і жадібні політики, це ж простіше звинуватити народ. Політиків не можна любити, їх треба контролювати!
показати весь коментар
11.02.2025 15:38 Відповісти
Хто винен народу, що він "пожрать, посрать і поржать"?! Чи цей "нарід" не має доступу до інформації?! Але ж вона йому "на.уй не нужОн" цей інтернет зі своєю інформацією! "Україна порноакторка", "сіньор галадамор", "термас", "свінарчюкі" - ват ета сіла! Хотілось написати - здохніть, хто понурив Україну в криваву юшку. Ні! Живіть, гнийте, скигліть, вийте за своїми загиблими синами до скону! Ви це зробили разом!
показати весь коментар
11.02.2025 16:05 Відповісти
Не плутай охлос і народ , геша
Народ Український вам казав , що неможна підкацапного клоуна обирати у воюючій країні
А ви що казали ? "Хоч поржом?" "Гірше не буде"
Ну як , геша, не стало гірше ?
А вас - попереджали.
Не зробіть подібної помилки на наступних виборах.
Може , ще є шанс (мізерний ,але шанс) не перетворити Україну у другу грузію чи білорусь
показати весь коментар
11.02.2025 16:07 Відповісти
а звідки ти знаєш за кого він голосував? Є докази? Чи піздиш як *********? а твій IP взагалі не дає тобі право щось тут *******
показати весь коментар
11.02.2025 16:15 Відповісти
Тупість і ідіотія його допуси говорить сама за себе. Я розумію , для жертв великого зомбофону це важко. І вони як рашисти істерять "Хде ваші дАкАзательства"
Але факт то є факт.
І доречі, чого ти так проти Чехії ? Неподобається, що завдяки їм у ЗСУ є снаряди ,які дійсно вражають ворога, а не браковане лайно від ЗеШапіто ?
показати весь коментар
11.02.2025 16:18 Відповісти
багато літер, брехня та маніпуляції, а сенсу нуль...але добре що не заперечуєш мої тези... хто тобі сказав що ти в мене з Чехією ототожнюєшся? Не ***** на себе взяв, ****** дешево ?
показати весь коментар
11.02.2025 16:23 Відповісти
Істериш бо заперечити мої факти не можеш
А твої побрехеньки я розбив в щент
Вчись ,неук, як вести спір предметно і по фактах
Тоді і люди будуть до тебе прислухатись
показати весь коментар
12.02.2025 21:23 Відповісти
ти пАбіділ! ваозьми с полки пирожок
показати весь коментар
13.02.2025 10:41 Відповісти
Шкода тільки що завдяки там як ти - Україна програє
показати весь коментар
13.02.2025 17:02 Відповісти
Я перепрошую, а як давити ту гниду треба було? Заводити справу і саджати за грати?
показати весь коментар
11.02.2025 15:58 Відповісти
Тю, дурник, це ж ви "секта шашлична" вірили абдристовичу ,а зараз хаїте.
Такі кумедні, такі жалюгідні
показати весь коментар
11.02.2025 16:09 Відповісти
Брешеш. На 100% по люсці аферистович, на 50% по іншим. Так двом іншим громадянство і звання Героя Порох давав, Але там відмовити було неможливо, не було для Арахамії моральних і для Гаді - юридичних підстав відмовляти. Бла-бла-бла не канало.
показати весь коментар
11.02.2025 22:28 Відповісти
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
показати весь коментар
11.02.2025 15:05 Відповісти
"Тройка"
показати весь коментар
11.02.2025 16:47 Відповісти
Все буде
показати весь коментар
11.02.2025 15:05 Відповісти
"А Вовка слушает, да ест."
(Байка "Повар та Кіт")
показати весь коментар
11.02.2025 15:12 Відповісти
Зевлада так працює на перемогу на доленосних для себе виборах, що проігнорує це "нахабне втручання у внутрішні справи суверенної держави"!
показати весь коментар
11.02.2025 15:20 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 15:24 Відповісти
🤣
показати весь коментар
11.02.2025 16:24 Відповісти
Відчувається досвідчена рука цілого колективу.Коментатор-одиночка до такого хрєн би допетрав...
показати весь коментар
11.02.2025 16:51 Відповісти
Буратіна щоб заищитись ще на один термін піде на любий злочин. Арестович підтвердить.
показати весь коментар
11.02.2025 15:32 Відповісти
Що ж там твориться, якщо вже європейців дістав цей ОПівсько-стефанчуківський беСпредел?
показати весь коментар
11.02.2025 15:40 Відповісти
Мабуть бубачька в істериці катався по підлозі і бився голівкою через те, що Порох мав промову в Амкриці
показати весь коментар
11.02.2025 16:00 Відповісти
Опечатка: в Америці. коли я навчуся перевіряти написане?
показати весь коментар
11.02.2025 16:01 Відповісти
думаю Зєлі *****..як і всій *******..от бабло роспилять то інше...
показати весь коментар
11.02.2025 16:19 Відповісти
Та думать можна, але його дії свідчать про інше А попиляти, то звичайно на першому місці.
показати весь коментар
11.02.2025 16:35 Відповісти
На це вони "пайтіть нє могуть"
показати весь коментар
11.02.2025 15:58 Відповісти
Респект Галеру, хоча думаю Зе ****** *****...гальм нема...хіба що кожень(!) день, публічно(!), на найвищому рівні Урсули і Мецолли повинні товмкачити довбня в його лайно
показати весь коментар
11.02.2025 16:18 Відповісти
Це він втручається в справи корупціонерів ! Треба залишити як воно йде !
показати весь коментар
11.02.2025 16:58 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/23737 Дмитро Чекалкін: "....трохи навіть дивує прямота заклику Ґалера. Переважно політики, особливо європейські, обирають більш дипломатичні формулювання, а не прямо в лоба ріжуть правду-матку. І це доводить одне з двох: або офіс реально вже допік своєю поведінкою союзникам, або Зеленського вважають таким-собі дурником, якому треба говорити прямо, бо дипломатичну мову і натяки він не розуміє.
В будь-якому разі - це холоднющий душ для шостого, який після теплої ванни буде дуже болісним. Оцінити реакцію Банкової можна буде вже наприкінці тижня. Індикатором стане те, чи випустять Порошенко на Мюнхенську безпекову конференцію, куди лідер опозиції має особисте запрошення.
Бо за останні 6 років Зеленський робив усе, щоб не перетинатись із Порохом на міжнародних майданчиках. Занадто разюча різниця в живому спілкуванні з ними".
показати весь коментар
11.02.2025 22:22 Відповісти
 
 