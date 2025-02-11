Євродепутат Галер у Європарламенті закликав припинити тиск на Порошенка: Закликаю ОП та владу України утриматися від підкилимних ігор
Доповідач Європейського парламенту по Україні Міхаель Галер під час виступу у Європарламенті закликав Офіс президента та владу України утриматися від підкилимних ігор, припинити тиск на опозиційні сили та позбавляти колишнього президента депутатських прав.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час виступу у Європарламенті.
"Я закликаю Офіс президента України і її владу утриматися від підкилимних ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді", - заявив Галер.
За його словами, Європа готова взяти на себе відповідальність за гарантування безпеки України і її підтримку в боротьбі з російською агресією.
"Ми наполягаємо на тому, щоб під час наступних подій, таких як Мюнхенська конференція з безпеки, нічого не обговорювалося про Україну без України і нічого не вирішувалося без залучення нас, європейців. Ми будемо готові взяти на себе більшу відповідальність, коли йдеться про гарантування Україні належної безпеки та підготовку її членства в ЄС і НАТО. Ті, хто виступає за сіру зону будь-якої форми, лише запрошують російського агресора прогресувати, коли це зручно. В єдності та з об'єднаною Україною ми досягнемо своїх цілей", - наголосив євродепутат.
Відсторонення Порошенка від засідань ВР
Нагадаємо, раніше у "Європейській Солідарності" заявили, що ОП хоче повністю заблокувати депутатську діяльність Порошенка.
Згодом комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді підтримати відсторонення лідера "ЄС" та п'ятого президента Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту.
Хтось до війни бачив у русні ці символи ? А потім одразу придумали в інфопросторі -типу Zа
с V O боду !
Ріллі ? Ти як мала дитина свої помилки списуєш на того, при кому жодного ракетного обстрілу України не було, а ЗСУ і ВПК розбудовувалось
Народ Український вам казав , що неможна підкацапного клоуна обирати у воюючій країні
А ви що казали ? "Хоч поржом?" "Гірше не буде"
Ну як , геша, не стало гірше ?
А вас - попереджали.
Не зробіть подібної помилки на наступних виборах.
Може , ще є шанс (мізерний ,але шанс) не перетворити Україну у другу грузію чи білорусь
Але факт то є факт.
І доречі, чого ти так проти Чехії ? Неподобається, що завдяки їм у ЗСУ є снаряди ,які дійсно вражають ворога, а не браковане лайно від ЗеШапіто ?
А твої побрехеньки я розбив в щент
Вчись ,неук, як вести спір предметно і по фактах
Тоді і люди будуть до тебе прислухатись
Такі кумедні, такі жалюгідні
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
(Байка "Повар та Кіт")
В будь-якому разі - це холоднющий душ для шостого, який після теплої ванни буде дуже болісним. Оцінити реакцію Банкової можна буде вже наприкінці тижня. Індикатором стане те, чи випустять Порошенко на Мюнхенську безпекову конференцію, куди лідер опозиції має особисте запрошення.
Бо за останні 6 років Зеленський робив усе, щоб не перетинатись із Порохом на міжнародних майданчиках. Занадто разюча різниця в живому спілкуванні з ними".