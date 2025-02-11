Євродепутат Галер у Європарламенті закликав припинити тиск на Порошенка: Закликаю ОП та владу України утриматися від підкилимних ігор

Доповідач Європейського парламенту по Україні Міхаель Галер під час виступу у Європарламенті закликав Офіс президента та владу України утриматися від підкилимних ігор, припинити тиск на опозиційні сили та позбавляти колишнього президента депутатських прав.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час виступу у Європарламенті.

"Я закликаю Офіс президента України і її владу утриматися від підкилимних ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді", - заявив Галер.

За його словами, Європа готова взяти на себе відповідальність за гарантування безпеки України і її підтримку в боротьбі з російською агресією.

"Ми наполягаємо на тому, щоб під час наступних подій, таких як Мюнхенська конференція з безпеки, нічого не обговорювалося про Україну без України і нічого не вирішувалося без залучення нас, європейців. Ми будемо готові взяти на себе більшу відповідальність, коли йдеться про гарантування Україні належної безпеки та підготовку її членства в ЄС і НАТО. Ті, хто виступає за сіру зону будь-якої форми, лише запрошують російського агресора прогресувати, коли це зручно. В єдності та з об'єднаною Україною ми досягнемо своїх цілей", - наголосив євродепутат.

Відсторонення Порошенка від засідань ВР

Нагадаємо, раніше у "Європейській Солідарності" заявили, що ОП хоче повністю заблокувати депутатську діяльність Порошенка.

Згодом комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді підтримати відсторонення лідера "ЄС" та п'ятого президента Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту.