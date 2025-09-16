Влада ігнорує заклики Європарламенту закрити "кешбеки" і телемарафони, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу не ігнорувати вимоги європейських партнерів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Цей тиждень є дуже важливим для роботи нашого парламенту і для всієї України. Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає у Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується Програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий Європейським парламентом - Резолюцію по Україні, яка базується на доповіді за 2023-24 рік", - наголосив він.

За словами Порошенка, Резолюція базується на двох базових позиціях підтримки України: безпека та свобода – і демократія.

"На жаль, ні в Програмі дій уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішньому порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено. Про що там говориться? Перший пріоритет - фінансування Збройних Сил. А це означає закрити кешбеки і телемарафони.

"Друга позиція: свобода і демократія. А це означає парламентський плюралізм, парламентську дипломатію і скасування заборони на міжнародну діяльність. Це означає неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. Це означає реалізацію взятих на себе зобов’язань щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, яка є інструментом тиску на опозицію. Це означає перезавантаження Фінмоніторингу, корупційного механізму його керівництва, яке краде гроші на будівництві фортифікаційних споруд", - наголосив п'ятий президент.

Нагадаємо, Європарламент у Резолюції щодо України, зокрема, закликав українську владу утримуватися від несвоєчасних та політично мотивованих судових проваджень і санкцій проти представників опозиції, а також підтримувати парламентський плюралізм та сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді; скасувати всі обмеження на поїздки за кордон для членів Верховної Ради; закликав Україну розглянути структурну реформу Державного бюро розслідувань з метою зміцнення його незалежності та ефективності, щоб запобігти зловживанням у зв’язку з виборчими кампаніями; закликав до відновлення повноцінного загальнонаціонального мовлення для медіа-провайдерів як питання політики, рішуче відкидаючи подальше сповзання до політичної цензури тощо.

