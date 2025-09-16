УКР
Новини
847 8

Влада ігнорує заклики Європарламенту закрити "кешбеки" і телемарафони, - Порошенко

Порошенко виступив у Раді. Закликав виконати вимоги європартнерів

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу не ігнорувати вимоги європейських партнерів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Цей тиждень є дуже важливим для роботи нашого парламенту і для всієї України. Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає у Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується Програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий Європейським парламентом - Резолюцію по Україні, яка базується на доповіді за 2023-24 рік", - наголосив він.

За словами Порошенка, Резолюція базується на двох базових позиціях підтримки України: безпека та свобода – і демократія.

"На жаль, ні в Програмі дій уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішньому порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено. Про що там говориться? Перший пріоритет - фінансування Збройних Сил. А це означає закрити кешбеки і телемарафони.

"Друга позиція: свобода і демократія. А це означає парламентський плюралізм, парламентську дипломатію і скасування заборони на міжнародну діяльність. Це означає неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. Це означає реалізацію взятих на себе зобов’язань щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, яка є інструментом тиску на опозицію. Це означає перезавантаження Фінмоніторингу, корупційного механізму його керівництва, яке краде гроші на будівництві фортифікаційних споруд", - наголосив п'ятий президент.

Нагадаємо, Європарламент у Резолюції щодо України, зокрема, закликав українську владу утримуватися від несвоєчасних та політично мотивованих судових проваджень і санкцій проти представників опозиції, а також підтримувати парламентський плюралізм та сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді; скасувати всі обмеження на поїздки за кордон для членів Верховної Ради; закликав Україну розглянути структурну реформу Державного бюро розслідувань з метою зміцнення його незалежності та ефективності, щоб запобігти зловживанням у зв’язку з виборчими кампаніями; закликав до відновлення повноцінного загальнонаціонального мовлення для медіа-провайдерів як питання політики, рішуче відкидаючи подальше сповзання до політичної цензури тощо.

Автор: 

Європарламент (1069) Порошенко Петро (15232) Євросоюз (14123)
Правила форума Рада форумчан
Люди не виходять на мітинги проти марафона і кешбеків, значить все нормально. Якщо виконувати забаганки єврорад всяких, де нема наших представників, то це буде фактично зовнішнє управління.

А про скасування заборони на виїзд для якоїсь частини народу - це взагалі маячня, у нас закон один для всіх.
показати весь коментар
16.09.2025 13:01 Відповісти
Ти прекрасний представник наріду
показати весь коментар
16.09.2025 13:07 Відповісти
На цей овномарахфон витрачено купу грошей, наче в Україні нема війни.
показати весь коментар
16.09.2025 13:02 Відповісти
ЇХ ПОХ....вони зменшили населення з 44.5 до 28-26 млн більше чим гітлер і сталін разом

ім взагалі все до лампочки
показати весь коментар
16.09.2025 13:02 Відповісти
дебільні совкодрочери на бачать різниці між тим що одні люди виїхали та тим що інших людей закатували/вбили навіжені тирани
показати весь коментар
16.09.2025 13:21 Відповісти
"І нічого нам не буде", - думають у Зеофісі! А для того, щоб нічого
не було, - треба переобратися!
показати весь коментар
16.09.2025 13:14 Відповісти
Їм в любому випадку нічого не буде. Якщо побачать що не пере оберуться - просто потікають- добивши, розікравши і зливши країну фуйлу.
показати весь коментар
16.09.2025 13:21 Відповісти
Як поглянеш на ЗЕлену владу - свині,самі натуральні свині в натуральну величину.Попробуй відгони таких від кормушки.
показати весь коментар
16.09.2025 13:18 Відповісти
 
 