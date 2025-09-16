ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю та Індії, - Bloomberg

Євросоюз розглядає можливість запровадити обмеження проти компаній в Індії та Китаї, що сприяють торгівлі нафтою з РФ.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що у минулі вихідні Трамп заявив про готовність запровадити санкції проти російської нафти, якщо країни Європи зроблять те ж саме. Це покладає тягар відповідальності на Європу, яка відкладала поступову відмову від російського газу до 2027 року та надала Угорщині та Словаччині тимчасові звільнення від санкцій щодо Росії.

Завдяки санкціям, які запроваджували із 2022 року частка сирої нафти з РФ минулого року впала приблизно із 27% до 3% імпорту ЄС до війни.

Наразі Євросоюз обговорює 19-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть запровадити проти близько 6 російських банків та енергетичних компаній, а також проти платіжних та кредитних системи РФ, криптовалютних бірж та подальші обмеження на торгівлю нафтою в країні.

"Власна пропозиція США, яку минулого тижня було представлено членам "Великої сімки", включає тарифи до 100% на Китай та Індію. Вона також буде спрямована проти російських нафтових компаній та мереж, які дозволяють Москві транспортувати нафту та отримувати прибуток від торгівлі", - йдеться в повідомленні.

За словами людей, знайомих з цим питанням, представники G7 працюють над розробкою заходів протягом найближчих тижнів.

За даними видання, зусилля США спрямовані на те, щоб посилити політику щодо Росії - чого вимагали Україна та Європа - водночас налаштовуючи ЄС проти Пекіна. Брюссель та європейські столиці можуть не бути зацікавлені у підвищенні напруженості з Китаєм. Особливо враховуючи залежність політичного альянсу від величезного ринку азійської країни, зокрема, після того, як на них вплинули тарифи на ринку США. ЄС також прагне завершити укладення торговельної угоди з Індією.

ЄС також доведеться знайти спосіб подолати опір деяких своїх держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини, які висловлювали стурбованість щодо витрат на перехід на альтернативні джерела постачання нафти. За словами іншої особи, знайомої з цим питанням, ЄС може розглянути різні заходи для вирішення таких проблем, коли виняток для цих країн буде скасовано.

