США не введуть мита проти Китаю за закупівлю нафти РФ без аналогічних кроків з боку ЄС, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Сполучені Штати не вводитимуть додаткових мит на товари з Китаю у зв'язку з закупівлями Пекіном російської нафти, доки країни ЄС не вживуть аналогічних заходів.

Про це в понеділок в інтерв'ю Reuters і Bloomberg заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО (до цієї організації входить переважна більшість держав ЄС) відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв як умови посилення санкцій США проти Росії з метою змусити Москву завершити війну в Україні.

Бессент зазначив, що адміністрація Трампа не введе додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не введуть власні високі мита для Китаю та Індії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може ввести санкції проти компаній з Китаю та Індії за торгівлю російською нафтою, - Bloomberg

"Ми очікуємо, що європейці візьмуть на себе свою частку, а без європейців ми не просунемося вперед", - сказав американський посадовець.

Бессент додав, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.

При цьому міністр фінансів США не виключив, що Сполучені Штати можуть посилити санкції проти самої Росії.

Також читайте: Трамп відклав запровадження мит проти Китаю ще на 90 днів, – CNBC

Топ коментарі
+5
Хто б мав сумніви що сША підігрують раші весь час поки Трямп при владі...Цікаво..Коли з США до Москви підуть Петріоти?..
показати весь коментар
15.09.2025 22:36 Відповісти
+4
ЗМІ повідомляють, що колишня послиця України в США Оксана Маркарова відмовилася повертатися в Україну!
показати весь коментар
15.09.2025 22:37 Відповісти
+2
Зараз вийде Венс і скаже шо США і пальцем не пошевелять
показати весь коментар
15.09.2025 22:36 Відповісти
... мабуть немає коштів на квиток
показати весь коментар
15.09.2025 22:40 Відповісти
Як так? а тайна ісповіді - відпущення гріхів від Зелі
показати весь коментар
15.09.2025 22:40 Відповісти
Так в неї ж там бізнес, навіщо повертатись...
показати весь коментар
15.09.2025 22:52 Відповісти
Министров финансов была, послом в США была, орден княгини Ольги получила всех 3-х степеней...можно и пожить теперь).
показати весь коментар
15.09.2025 22:54 Відповісти
Ну ведь правильно всё говорят, по схеме действия! Или все вместе и одинаково по действию и одновременно! Или ты умный---я дурак!
показати весь коментар
15.09.2025 22:57 Відповісти
"Ми імпотенти!" - гордо заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
показати весь коментар
15.09.2025 23:10 Відповісти
"Штати не введуть санкцій проти рф, поки останній рептілоїд з планети нубіру не перестане споживати російську нафту"...
показати весь коментар
15.09.2025 23:11 Відповісти
США мали б сказати по іншому, країни ЄС, які купують в РФ газ і нафту, фінансуючи потенційного ворога повинні покинути НАТО, тоді відразу усі б відмовились від співпраці з РФ, а так шляпа...
показати весь коментар
15.09.2025 23:13 Відповісти
 
 