США не введуть мита проти Китаю за закупівлю нафти РФ без аналогічних кроків з боку ЄС, - Бессент

Сполучені Штати не вводитимуть додаткових мит на товари з Китаю у зв'язку з закупівлями Пекіном російської нафти, доки країни ЄС не вживуть аналогічних заходів.

Про це в понеділок в інтерв'ю Reuters і Bloomberg заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО (до цієї організації входить переважна більшість держав ЄС) відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв як умови посилення санкцій США проти Росії з метою змусити Москву завершити війну в Україні.

Бессент зазначив, що адміністрація Трампа не введе додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не введуть власні високі мита для Китаю та Індії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може ввести санкції проти компаній з Китаю та Індії за торгівлю російською нафтою, - Bloomberg

"Ми очікуємо, що європейці візьмуть на себе свою частку, а без європейців ми не просунемося вперед", - сказав американський посадовець.

Бессент додав, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.

При цьому міністр фінансів США не виключив, що Сполучені Штати можуть посилити санкції проти самої Росії.

Також читайте: Трамп відклав запровадження мит проти Китаю ще на 90 днів, – CNBC