ЄС може ввести санкції проти компаній з Китаю та Індії за торгівлю російською нафтою, - Bloomberg

У Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти компаній з Індії та Китаю, які допомагають Росії у торгівлі нафтою.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, санкції можуть бути включені до майбутнього пакета обмежень. Представники країн G-7 працюють над розробкою відповідних заходів упродовж найближчих тижнів.

Водночас у ЄС визнають, що доведеться подолати опір окремих держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини, які висловлювали занепокоєння щодо витрат на перехід на альтернативні джерела постачання. Євросоюз може розглянути різні механізми, аби врахувати ці ризики після скасування винятків для цих країн.

"Чи матиме Орбан час відпочити від своєї залежності від Росії, є ключовим питанням. США справді можуть поставити Орбану шах і мат щодо російської енергетики - якщо захочуть", - вважає Андраш Дік, дослідник Національного університету державної служби в Будапешті.

Він нагадав, що на початку війни США вже застосували санкції проти сербського нафтопереробного заводу NIS, який належить Росії, попри намагання Белграда відтермінувати обмеження. На його думку, аналогічні заходи проти угорських імпортерів, таких як Mol Nyrt. (власник єдиного нафтопереробного заводу Словаччини), можуть серйозно вдарити по економіці Угорщини.

