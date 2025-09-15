УКР
ЄС може ввести санкції проти компаній з Китаю та Індії за торгівлю російською нафтою, - Bloomberg

У Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти компаній з Індії та Китаю, які допомагають Росії у торгівлі нафтою.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, санкції можуть бути включені до майбутнього пакета обмежень. Представники країн G-7 працюють над розробкою відповідних заходів упродовж найближчих тижнів.

Водночас у ЄС визнають, що доведеться подолати опір окремих держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини, які висловлювали занепокоєння щодо витрат на перехід на альтернативні джерела постачання. Євросоюз може розглянути різні механізми, аби врахувати ці ризики після скасування винятків для цих країн.

"Чи матиме Орбан час відпочити від своєї залежності від Росії, є ключовим питанням. США справді можуть поставити Орбану шах і мат щодо російської енергетики - якщо захочуть", - вважає Андраш Дік, дослідник Національного університету державної служби в Будапешті.

Він нагадав, що на початку війни США вже застосували санкції проти сербського нафтопереробного заводу NIS, який належить Росії, попри намагання Белграда відтермінувати обмеження. На його думку, аналогічні заходи проти угорських імпортерів, таких як Mol Nyrt. (власник єдиного нафтопереробного заводу Словаччини), можуть серйозно вдарити по економіці Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС про вимогу Трампа: Ми працюємо над тим, щоб повністю відмовитися від енергоносіїв РФ

А може і не ввести.
Офігєнна новина. Я вам такі можу пачками генерувати .
15.09.2025 17:29 Відповісти
Самі у індусів пальнуху купують, і що, вкусять самі себе за дупу? Чергове бла-бла.
15.09.2025 17:37 Відповісти
купують по такій ціні яка в договорі, але мито треба буде платити більше, тобто не зароблять або менше.
15.09.2025 18:20 Відповісти
Алілуя! Якщо звичайно це не черговий європейський звіздежь.
15.09.2025 17:39 Відповісти
Треба визнати, що версія (з розряду теорій змови), що Трамп топить ЄС як основного конкурента США, має право на існування. Позбавив кацапських енергоносіїв і кацапського ринку, змусив в рази збільшити витрати на оборону, переклав на Європу витрати на підтримку України. Якщо ще й з Китаєм вдасться посварити, то знімаю капелюха. Не такий вже він і рудий дурник.
15.09.2025 17:47 Відповісти
Божі млини мелють повільно, але ж незворотньо…
15.09.2025 17:51 Відповісти
Може? Дiйсно??? Та ну!
15.09.2025 17:53 Відповісти
Трамп предупредил Европу: вы финансируете войну России, покупая у нее нефтепродукты на 45 млрд. долларов, а Украине даете ,,крохи,, .
Перестаньте финансировать Россию и войну, тогда я смогу ввести санкции против агрессора .
15.09.2025 17:54 Відповісти
 
 