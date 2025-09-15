РУС
ЕС может ввести санкции против компаний из Китая и Индии за торговлю российской нефтью, - Bloomberg

нафта

В Европейском Союзе рассматривают возможность ввести санкции против компаний из Индии и Китая, которые помогают России в торговле нефтью.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, санкции могут быть включены в будущий пакет ограничений. Представители стран G-7 работают над разработкой соответствующих мер в течение ближайших недель.

В то же время в ЕС признают, что придется преодолеть сопротивление отдельных государств-членов, в частности Венгрии и Словакии, которые выражали обеспокоенность относительно расходов на переход на альтернативные источники снабжения. Евросоюз может рассмотреть различные механизмы, чтобы учесть эти риски после отмены исключений для этих стран.

"Будет ли у Орбана время отдохнуть от своей зависимости от России, является ключевым вопросом. США действительно могут поставить Орбану шах и мат по российской энергетике - если захотят", - считает Андраш Дик, исследователь Национального университета государственной службы в Будапеште.

Он напомнил, что в начале войны США уже применили санкции против сербского нефтеперерабатывающего завода NIS, который принадлежит России, несмотря на попытки Белграда отсрочить ограничения. По его мнению, аналогичные меры против венгерских импортеров, таких как Mol Nyrt. (владелец единственного нефтеперерабатывающего завода Словакии), могут серьезно ударить по экономике Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС о требовании Трампа: Мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от энергоносителей РФ

Самі у індусів пальнуху купують, і що, вкусять самі себе за дупу? Чергове бла-бла.
А може і не ввести.
Офігєнна новина. Я вам такі можу пачками генерувати .
купують по такій ціні яка в договорі, але мито треба буде платити більше, тобто не зароблять або менше.
Алілуя! Якщо звичайно це не черговий європейський звіздежь.
Треба визнати, що версія (з розряду теорій змови), що Трамп топить ЄС як основного конкурента США, має право на існування. Позбавив кацапських енергоносіїв і кацапського ринку, змусив в рази збільшити витрати на оборону, переклав на Європу витрати на підтримку України. Якщо ще й з Китаєм вдасться посварити, то знімаю капелюха. Не такий вже він і рудий дурник.
1. Європа відмовилася від більшої частини імпорту кацапської нафти та газу через агресію кацапстану у 2022 році. Це дозволило прискорити реалізацію амбітних програм щодо переходу на відновлювані джерела енергії.
2. Збільшення витрат на оборону повністю відповідає інтересам безпеки Європи, особливо після того, як кремлівська шваль здійснила повномасштабне вторгнення.
3. "перевел на Европу расходы по поддержке Украины" - Європа як підтримувала Україну, так і продовжує підтримувати і робила б це незалежно від позиції Адміністрації, бо це в першу чергу інтерес європейської безпеки.
4. Реєстрація: 05.09.2025
Враховуючи те, як ти намагався все перекрутити в єзуїтській манері, а також твою недавню реєстрацію та манеру висловлювати думки а ля рюс, швидше за все ти недолюдина, тобто кацабот.
Божі млини мелють повільно, але ж незворотньо…
Може? Дiйсно??? Та ну!
Трамп предупредил Европу: вы финансируете войну России, покупая у нее нефтепродукты на 45 млрд. долларов, а Украине даете ,,крохи,, .
Перестаньте финансировать Россию и войну, тогда я смогу ввести санкции против агрессора .
"Тагда я смагу" а зараз що заважає? Велика любоф до друга *********?
Для кого ці лоховські відмазки, господи
