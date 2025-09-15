ЕС может ввести санкции против компаний из Китая и Индии за торговлю российской нефтью, - Bloomberg

В Европейском Союзе рассматривают возможность ввести санкции против компаний из Индии и Китая, которые помогают России в торговле нефтью.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, санкции могут быть включены в будущий пакет ограничений. Представители стран G-7 работают над разработкой соответствующих мер в течение ближайших недель.

В то же время в ЕС признают, что придется преодолеть сопротивление отдельных государств-членов, в частности Венгрии и Словакии, которые выражали обеспокоенность относительно расходов на переход на альтернативные источники снабжения. Евросоюз может рассмотреть различные механизмы, чтобы учесть эти риски после отмены исключений для этих стран.

"Будет ли у Орбана время отдохнуть от своей зависимости от России, является ключевым вопросом. США действительно могут поставить Орбану шах и мат по российской энергетике - если захотят", - считает Андраш Дик, исследователь Национального университета государственной службы в Будапеште.

Он напомнил, что в начале войны США уже применили санкции против сербского нефтеперерабатывающего завода NIS, который принадлежит России, несмотря на попытки Белграда отсрочить ограничения. По его мнению, аналогичные меры против венгерских импортеров, таких как Mol Nyrt. (владелец единственного нефтеперерабатывающего завода Словакии), могут серьезно ударить по экономике Венгрии.

