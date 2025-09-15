РУС
США не введут пошлины против Китая за закупку нефти РФ без аналогичных шагов со стороны ЕС, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на товары из Китая в связи с закупками Пекином российской нефти, пока страны ЕС не примут аналогичные меры.

Об этом в понедельник в интервью Reuters и Bloomberg заявил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО (в эту организацию входит подавляющее большинство государств ЕС) отказаться от закупки российских энергоносителей в качестве условия ужесточения санкций США против России с целью заставить Москву завершить войну в Украине.

Бессент отметил, что администрация Трампа не введет дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если европейские страны не введут собственные высокие пошлины для Китая и Индии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС может ввести санкции против компаний из Китая и Индии за торговлю российской нефтью, - Bloomberg

"Мы ожидаем, что европейцы возьмут на себя свою долю, а без европейцев мы не продвинемся вперед", - сказал американский чиновник.

Бессент добавил, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от нефти и прекращении войны в Украине.

При этом министр финансов США не исключил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции против самой России.

Также читайте: Трамп отложил введение пошлин против Китая еще на 90 дней, - CNBC

Топ комментарии
+10
Хто б мав сумніви що сША підігрують раші весь час поки Трямп при владі...Цікаво..Коли з США до Москви підуть Петріоти?..
показать весь комментарий
15.09.2025 22:36 Ответить
+6
ЗМІ повідомляють, що колишня послиця України в США Оксана Маркарова відмовилася повертатися в Україну!
показать весь комментарий
15.09.2025 22:37 Ответить
+4
Зараз вийде Венс і скаже шо США і пальцем не пошевелять
показать весь комментарий
15.09.2025 22:36 Ответить
... мабуть немає коштів на квиток
показать весь комментарий
15.09.2025 22:40 Ответить
Як так? а тайна ісповіді - відпущення гріхів від Зелі
показать весь комментарий
15.09.2025 22:40 Ответить
Так в неї ж там бізнес, навіщо повертатись...
показать весь комментарий
15.09.2025 22:52 Ответить
Министров финансов была, послом в США была, орден княгини Ольги получила всех 3-х степеней...можно и пожить теперь).
показать весь комментарий
15.09.2025 22:54 Ответить
Так і нова послиця Стефанішина теж квиток в одну сторону брала. Оце зараз прикупить собі на зароблені на українському б'юджеті кровні якийсь ресторан - і все, буде чекати, доки зможе громадянство отримати.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:24 Ответить
Не дивно. Вона ж патріотка. Завжди носить вишиванку
показать весь комментарий
15.09.2025 23:47 Ответить
Ну ведь правильно всё говорят, по схеме действия! Или все вместе и одинаково по действию и одновременно! Или ты умный---я дурак!
показать весь комментарий
15.09.2025 22:57 Ответить
"Ми імпотенти!" - гордо заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:10 Ответить
Слухала його відповіді на комітеті з фінансів Конгресу США.
Це жесть. Людина яка не розуміється на фінансах і економіці взагалі. Його на комітеті валяли як ваньку, він був абсолютно безпорадним. Що в нього є це пиха не підкріплена знаннями.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:50 Ответить
"Штати не введуть санкцій проти рф, поки останній рептілоїд з планети нубіру не перестане споживати російську нафту"...
показать весь комментарий
15.09.2025 23:11 Ответить
США мали б сказати по іншому, країни ЄС, які купують в РФ газ і нафту, фінансуючи потенційного ворога повинні покинути НАТО, тоді відразу усі б відмовились від співпраці з РФ, а так шляпа...
показать весь комментарий
15.09.2025 23:13 Ответить
В сраку собі засунь свої мита! Все одно потім за два тижні відміните їх, бо без китайського ширпотребу загнетесь
показать весь комментарий
15.09.2025 23:22 Ответить
Імпорт ЄС з Китаю складає близько 500 мільярдів долларів...
показать весь комментарий
15.09.2025 23:31 Ответить
Китай тогда перегонит США в итоге и станет центром мира.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:33 Ответить
Валяют Ваньку і включают дурака. Орбан і Фіцо їм сказали, шо такого не буде.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:36 Ответить
как выпьет хозяйка тогда выпьют и гости
показать весь комментарий
15.09.2025 23:44 Ответить
Удобно, эти пеняют на ЕС а те на США, так можно до конца года с введением санкций пропетлять, а там что то новое подвернется.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:52 Ответить
Ша! Навіщо мучити себе? На пітьмі і так злякались та запросили миру: рашистські сенатори підписали звернення до ***** про необхідність якнайскорішого завершення "спецобсерации" відповідно до пропозицій Тромба:

https://pbs.twimg.com/media/G05nA7zWwAAhhxw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA7zWwAAhhxw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA7zWwAAhhxw?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/G05nA7rXQAE8Iwi?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA7rXQAE8Iwi?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA7rXQAE8Iwi?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/G05nA7sXAAAOKfo?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA7sXAAAOKfo?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA7sXAAAOKfo?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/G05nA73XQAEI1S2?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA73XQAEI1S2?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G05nA73XQAEI1S2?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
16.09.2025 00:37 Ответить
****** европа сша
показать весь комментарий
16.09.2025 00:54 Ответить
 
 