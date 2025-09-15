США не введут пошлины против Китая за закупку нефти РФ без аналогичных шагов со стороны ЕС, - Бессент
Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на товары из Китая в связи с закупками Пекином российской нефти, пока страны ЕС не примут аналогичные меры.
Об этом в понедельник в интервью Reuters и Bloomberg заявил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО (в эту организацию входит подавляющее большинство государств ЕС) отказаться от закупки российских энергоносителей в качестве условия ужесточения санкций США против России с целью заставить Москву завершить войну в Украине.
Бессент отметил, что администрация Трампа не введет дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если европейские страны не введут собственные высокие пошлины для Китая и Индии.
"Мы ожидаем, что европейцы возьмут на себя свою долю, а без европейцев мы не продвинемся вперед", - сказал американский чиновник.
Бессент добавил, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от нефти и прекращении войны в Украине.
При этом министр финансов США не исключил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции против самой России.
Це жесть. Людина яка не розуміється на фінансах і економіці взагалі. Його на комітеті валяли як ваньку, він був абсолютно безпорадним. Що в нього є це пиха не підкріплена знаннями.
