ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая и Индии, - Bloomberg

Евросоюз рассматривает возможность ввести ограничения против компаний в Индии и Китае, способствующих торговле нефтью с РФ.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что в минувшие выходные Трамп заявил о готовности ввести санкции против российской нефти, если страны Европы сделают то же самое. Это возлагает бремя ответственности на Европу, которая откладывала постепенный отказ от российского газа до 2027 года и предоставила Венгрии и Словакии временные освобождения от санкций в отношении России.

Благодаря санкциям, которые вводили с 2022 года доля сырой нефти из РФ в прошлом году упала примерно с 27% до 3% импорта ЕС до войны.

Сейчас Евросоюз обсуждает 19-й пакет санкций против России. Его могут ввести против около 6 российских банков и энергетических компаний, а также против платежных и кредитных систем РФ, криптовалютных бирж и дальнейшие ограничения на торговлю нефтью в стране.

"Собственное предложение США, которое на прошлой неделе было представлено членам "Большой семерки", включает тарифы до 100% на Китай и Индию. Оно также будет направлено против российских нефтяных компаний и сетей, которые позволяют Москве транспортировать нефть и получать прибыль от торговли", - говорится в сообщении.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители G7 работают над разработкой мер в течение ближайших недель.

По данным издания, усилия США направлены на то, чтобы ужесточить политику в отношении России - чего требовали Украина и Европа - одновременно настраивая ЕС против Пекина. Брюссель и европейские столицы могут не быть заинтересованы в повышении напряженности с Китаем. Особенно учитывая зависимость политического альянса от огромного рынка азиатской страны, в частности, после того, как на них повлияли тарифы на рынке США. ЕС также стремится завершить заключение торгового соглашения с Индией.

ЕС также придется найти способ преодолеть сопротивление некоторых своих государств-членов, в частности Венгрии и Словакии, которые выражали обеспокоенность относительно расходов на переход на альтернативные источники поставок нефти. По словам другого лица, знакомого с этим вопросом, ЕС может рассмотреть различные меры для решения таких проблем, когда исключение для этих стран будет отменено.

