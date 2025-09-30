УКР
763 23

"ЄС" подала правки до проєкту бюджету-2026: 200 млрд грн - на потреби ЗСУ, а не кешбеки та дороги

допомога від Порошенка для ЗСУ

Петро Порошенко, який повіз чергову партію допомоги на східний напрямок, повідомив, що "Європейська Солідарність" подала поправки до проєкту Державного бюджету на 2026 рік. За його словами, 200 млрд грн з нецільових витрат треба спрямувати на потреби ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" вимагає перерозподілу бюджету на користь ЗСУ

"Наші пропозиції полягають в наступному. Різко збільшити надходження від "ігорки", від "табачки", від алкоголю – це те, на чому влада гріє руки. Припиняємо витрачати гроші на хабарі, всілякі кешбеки, дороги, фінансування додаткових інвестиційних проектів. І всі ці гроші, а це 200 мільярдів гривень, спрямовуємо на забезпечення потреб Збройних Сил України. Бо не будуть забезпечені Збройні Сили – не буде існувати Україна", – сказав Порошенко. Він додав, що такою є й позиція військових.

"Гроші мають бути повернуті безпосередньо на рахунки бригад. Ми маємо збільшити відсоток ПДФО, які сплачують військові, який має залишитися в них на рахунках", – наголосив лідер партії.

"Сьогодні цей наш пакет поправок зареєстрований. Ми, звичайно, будемо підтримувати і збільшення забезпечення наших вчителів та лікарів. Але перший пріоритет – український воїн. Давайте зробимо подарунок напередодні Дня Захисників, напередодні 1 жовтня і підтримаємо пропозиції "Європейської Солідарності", – закликав п’ятий Президент.

Читайте також: Влада ігнорує заклики Європарламенту закрити "кешбеки" і телемарафони, - Порошенко

Допомога на фронт: від дронів до майстерень

Сьогодні Петро Порошенко повіз черговий вантаж допомоги для 16-ти підрозділів, які воюють на східному напрямку. Військовим закрили запити на 1500 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, денні та нічні "Мавіки".

допомога від Порошенка для ЗСУ

Крім цього, у бригади передали екскаватори, контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу, пересувну авторемонтну майстерню; прально-душові комплекси; вантажівку DAF Layland з маніпулятором; штурмові та евакуаційні квадроцикли; комплекси РЕБ "Шатро" 5Д; детектори дронів "Аспірин"; генератори та зарядні станції, "Старлінки", комп’ютерну техніку та іншу електроніку – загалом на суму один мільйон двісті тисяч доларів.

+17
чим вас ***** йолопи Порошенко не влаштовував? вибрали маргінала зе російського.....
30.09.2025 17:43 Відповісти
+12
Їм так тяжко жилось при Порошенку !
Пів вареника їли, на кілограм цибулі цілий місяць збирали, бо барига ціни то підняв. Сам тим часом заробляв на канфєтах ліпецької хвабрики.
А баржу Гройсмана з кавунами діждатись неможливо було.
30.09.2025 17:57 Відповісти
+11
"...чому війна досі не закінчилась?
Ось такий ви головнокомандувач..." (с)
30.09.2025 18:12 Відповісти
чим вас ***** йолопи Порошенко не влаштовував? вибрали маргінала зе російського.....
30.09.2025 17:43 Відповісти
Їм так тяжко жилось при Порошенку !
Пів вареника їли, на кілограм цибулі цілий місяць збирали, бо барига ціни то підняв. Сам тим часом заробляв на канфєтах ліпецької хвабрики.
А баржу Гройсмана з кавунами діждатись неможливо було.
30.09.2025 17:57 Відповісти
ну тепер х..йбез солі досмокчують.
30.09.2025 18:01 Відповісти
А еще при Порошенко все были очень уставшими от войны
30.09.2025 19:36 Відповісти
Я всі кешбеки відправляю на ЗСУ. А що, хтось, і зокрема у "європейській солідарності" роблять інакше?
30.09.2025 17:46 Відповісти
В ЄС на россійську Дію ніхто не підписаний. Дія - регістратор і контролер лохов.
30.09.2025 17:48 Відповісти
Погано що немає планування і систематичної робити держави. Озброювати армію за донати дуже хрєнова ідея в умовах війни.
30.09.2025 17:59 Відповісти
Ви спілкуєтеся із робітником ферми подляка. Йому інше потрібно.
30.09.2025 18:44 Відповісти
Ти може і відправляєш "на ЗСУ", а всі твої роботодавці, починаючи із Зеленьського, Єрмака, Подляка,Шурми, Чернишова,Татарова просто бюджет розтаскують і розкрадають.
30.09.2025 18:43 Відповісти
Яка Армія , ви що. В країні 73% турбо лохів головне асфальт і шашлички.
30.09.2025 17:46 Відповісти
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
29 вер.
"Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали" - Олександр Зеленський.
Сьогодні рівно 2 роки, як Володимир Зеленський призначив своєму батькові Олександру Зеленському довічну стипендію у розмірі трьох прожиткових мінімумів за "видатні заслуги у сфері вищої освіти".
Нагадаю: В грудні 2019 батько Володимира Зеленського грубо висловився про українців, які незадоволені його сином, а саме про його зустріч з Путіним та невиконанням передвиборчих обіцянок. 71-річний Олександр Семенович висловив свою критику в інтерв'ю виданню "Страна". Тих людей, які розчарувалися в главі країни, батько президента назвав "біомасою".
30.09.2025 17:55 Відповісти
таки протягнув ту доплату? бо ж шкандаль був.
30.09.2025 18:21 Відповісти
Шо такоє? На "святоє" замахнулись! Та взагалі це хотів запропонувати найпотужніший і незламний, а коварний Порошенко випередив найкращого борцуна всіх часів і народів.
30.09.2025 17:59 Відповісти
на чому тоді зелені гниди красти будуть???
30.09.2025 18:06 Відповісти
"...чому війна досі не закінчилась?
Ось такий ви головнокомандувач..." (с)
30.09.2025 18:12 Відповісти
А-аа-ааа!
"Барига" знов дешево піариться! "Збитий льотчик" готується до виборів! "Чоколадний" знову хоче все вкрасти і підставити найвеличнішого лідера всіх Всесвітів (особливо паралельної "мильної бульбашки" імені дєрьмака)! "Вальцман" хоче й далі наживатись на війні, а бубочка зараз потужно застосує всі 3 десятки безпекових угод, підключить всіх учасників саммітів миру, перемоги, запустить усі 100500 тисяч "Тримбіт", "Нептунів", "Вільх", "Громів", "Пекло", "Сапсанів", "Руту" і, звісно, "Фламінго"!

Це (приблизно) те, що я почую завтра від прихильників незламно-потужного боневтіка. (а може ще й сьогодні...)
30.09.2025 18:16 Відповісти
Блін, ви вкрали у зебіомаси всі виправдовування і тепер їм нічого писати в коментах, а нових методичок не підвезли
30.09.2025 18:33 Відповісти
А ЗЄкрасти з чого будуть ? Гроші ЗСУ під більшим контролем.
30.09.2025 18:25 Відповісти
- Ми можемо виділити гроші на оборону. Але тоді ми не зможемо будувати проект "Прібарахліться"!
30.09.2025 18:58 Відповісти
30.09.2025 19:28 Відповісти
все пізнається у порівнянi! і скільки б не билися тут в істериці екзальтовані особини, факти спростувати у них не вийде! після п'ятого президента витрати на оборону НІКОЛИ не зменшувалися - вони лише зростали!

30.09.2025 19:36 Відповісти
Ну так и цены на яйца на месте не стояли. При Резникове их даже на килограммы закупать для армии стали
30.09.2025 19:40 Відповісти
 
 