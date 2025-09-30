"ЄС" подала правки до проєкту бюджету-2026: 200 млрд грн - на потреби ЗСУ, а не кешбеки та дороги

Петро Порошенко, який повіз чергову партію допомоги на східний напрямок, повідомив, що "Європейська Солідарність" подала поправки до проєкту Державного бюджету на 2026 рік. За його словами, 200 млрд грн з нецільових витрат треба спрямувати на потреби ЗСУ.

"Європейська Солідарність" вимагає перерозподілу бюджету на користь ЗСУ

"Наші пропозиції полягають в наступному. Різко збільшити надходження від "ігорки", від "табачки", від алкоголю – це те, на чому влада гріє руки. Припиняємо витрачати гроші на хабарі, всілякі кешбеки, дороги, фінансування додаткових інвестиційних проектів. І всі ці гроші, а це 200 мільярдів гривень, спрямовуємо на забезпечення потреб Збройних Сил України. Бо не будуть забезпечені Збройні Сили – не буде існувати Україна", – сказав Порошенко. Він додав, що такою є й позиція військових.

"Гроші мають бути повернуті безпосередньо на рахунки бригад. Ми маємо збільшити відсоток ПДФО, які сплачують військові, який має залишитися в них на рахунках", – наголосив лідер партії.

"Сьогодні цей наш пакет поправок зареєстрований. Ми, звичайно, будемо підтримувати і збільшення забезпечення наших вчителів та лікарів. Але перший пріоритет – український воїн. Давайте зробимо подарунок напередодні Дня Захисників, напередодні 1 жовтня і підтримаємо пропозиції "Європейської Солідарності", – закликав п’ятий Президент.

Допомога на фронт: від дронів до майстерень

Сьогодні Петро Порошенко повіз черговий вантаж допомоги для 16-ти підрозділів, які воюють на східному напрямку. Військовим закрили запити на 1500 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, денні та нічні "Мавіки".

Крім цього, у бригади передали екскаватори, контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу, пересувну авторемонтну майстерню; прально-душові комплекси; вантажівку DAF Layland з маніпулятором; штурмові та евакуаційні квадроцикли; комплекси РЕБ "Шатро" 5Д; детектори дронів "Аспірин"; генератори та зарядні станції, "Старлінки", комп’ютерну техніку та іншу електроніку – загалом на суму один мільйон двісті тисяч доларів.

