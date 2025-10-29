РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9187 посетителей онлайн
Новости Помощь ВСУ от Порошенко
418 4

Фронтовым бригадам передали партию помощи на 2 млн евро: шины, пилорамы и зарядные станции

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал фронтовым бригадам партию помощи - шины, зарядные станции и пилорамы.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Какую помощь передают?

Партия помощи стоимостью более 2 млн евро поможет Силам поддержки в строительстве фортификационных сооружений.

"Сейчас инженерные подразделения активно занимаются строительством фортификационных сооружений. К сожалению, им не от кого ждать помощи. Кроме экскаваторов, которые мы передаем, военным нужна доска, которой обшивают окопы и капониры. Вроде бы мелочь, а сколько вокруг этих досок хлопот и потраченного времени", - отметил лидер "ЕС".

Также защитникам передали партию шин для пикапов, джипов, военных автомобилей.

"В этом грузе и наш ответ на блэкаут - два контейнера зарядных станций", - добавил Порошенко.

Читайте: Порошенко призвал остановить нефтепровод "Дружба": Украина не может игнорировать требование США

Порошенко передал партию помощи на фронт для Сил поддержки
Порошенко передал партию помощи на фронт для Сил поддержки
Порошенко передал партию помощи на фронт для Сил поддержки
Порошенко передал партию помощи на фронт для Сил поддержки
Порошенко передал партию помощи на фронт для Сил поддержки

Автор: 

помощь (8176) Порошенко Петр (19670)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слабо в заголовку статті написати від кого??
показать весь комментарий
29.10.2025 14:56 Ответить
а від кого може бути ?
люди й так знають !

НЕ від Найвеличнішого ж, той і ламаного шекеля не дасть

.
показать весь комментарий
29.10.2025 15:31 Ответить
Треба відосиків зо 20 від найпотужнішого, щоб перекрити все це
показать весь комментарий
29.10.2025 14:56 Ответить
Порох - сила,
ЗЕ - пі...ло!
показать весь комментарий
29.10.2025 14:58 Ответить
 
 