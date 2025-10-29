Фронтовым бригадам передали партию помощи на 2 млн евро: шины, пилорамы и зарядные станции
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал фронтовым бригадам партию помощи - шины, зарядные станции и пилорамы.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Какую помощь передают?
Партия помощи стоимостью более 2 млн евро поможет Силам поддержки в строительстве фортификационных сооружений.
"Сейчас инженерные подразделения активно занимаются строительством фортификационных сооружений. К сожалению, им не от кого ждать помощи. Кроме экскаваторов, которые мы передаем, военным нужна доска, которой обшивают окопы и капониры. Вроде бы мелочь, а сколько вокруг этих досок хлопот и потраченного времени", - отметил лидер "ЕС".
Также защитникам передали партию шин для пикапов, джипов, военных автомобилей.
"В этом грузе и наш ответ на блэкаут - два контейнера зарядных станций", - добавил Порошенко.
