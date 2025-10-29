Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал фронтовым бригадам партию помощи - шины, зарядные станции и пилорамы.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Какую помощь передают?

Партия помощи стоимостью более 2 млн евро поможет Силам поддержки в строительстве фортификационных сооружений.

"Сейчас инженерные подразделения активно занимаются строительством фортификационных сооружений. К сожалению, им не от кого ждать помощи. Кроме экскаваторов, которые мы передаем, военным нужна доска, которой обшивают окопы и капониры. Вроде бы мелочь, а сколько вокруг этих досок хлопот и потраченного времени", - отметил лидер "ЕС".

Также защитникам передали партию шин для пикапов, джипов, военных автомобилей.

"В этом грузе и наш ответ на блэкаут - два контейнера зарядных станций", - добавил Порошенко.

