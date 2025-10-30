15 подразделений Сил обороны на Сумщине получили дроны и технику. ФОТО

Петр Порошенко сегодня в Сумской области передал большую партию дронов и техники 15 бригадам и подразделениям Сил обороны.

"Для 15 подразделений, которые держат оборону, привезли дроны, много оптоволокна, квадроциклы, РЭБы для защиты и много важных позиций. Для строительства фортификаций - мобильные пилорамы. Манипулятор, ремонтные мастерские, прачечно-душевые комплексы - за этими позициями у нас стоят очереди", — рассказал Порошенко.





Всего в Сумской области сегодня Порошенко передал бригадам и подразделениям:

500 FPV-дронов, в том числе - оптоволокно на 10, 15 и 20 км,

мобильные пилорамы,

контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа,

мобильный шиномонтажный комплекс RunFlat на базе двух прицепов,

грузовик DAF Layland (манипулятор),

прачечно-душевые комплексы,

квадроциклы,

комплексы купольного РЭБ "Шатро",

зарядные станции,

тепловизоры,

"Старлинки",

579 шин для грузовиков КрАЗ, УРАЛ, HMMWV,

156 шин для пикапов R16 и R17,

компьютерную технику и другую электронику.

"Мы взялись переобуть подразделения в соответствии с погодой, поэтому привезли несколько контейнеров болотных шин. А с ними и мобильный шиномонтаж RunFlat, который может переобуть бронированные автомобили", – отметил лидер "ЕС".

