1 027 42

15 подразделений Сил обороны на Сумщине получили дроны и технику. ФОТО

Петр Порошенко сегодня в Сумской области передал большую партию дронов и техники 15 бригадам и подразделениям Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передал помощь ВСУ

"Для 15 подразделений, которые держат оборону, привезли дроны, много оптоволокна, квадроциклы, РЭБы для защиты и много важных позиций. Для строительства фортификаций - мобильные пилорамы. Манипулятор, ремонтные мастерские, прачечно-душевые комплексы - за этими позициями у нас стоят очереди", — рассказал Порошенко.

помощь от Порошенко
помощь от Порошенко

Всего в Сумской области сегодня Порошенко передал бригадам и подразделениям:

  • 500 FPV-дронов, в том числе - оптоволокно на 10, 15 и 20 км,
  • мобильные пилорамы,
  • контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа,
  • мобильный шиномонтажный комплекс RunFlat на базе двух прицепов,
  • грузовик DAF Layland (манипулятор),
  • прачечно-душевые комплексы,
  • квадроциклы,
  • комплексы купольного РЭБ "Шатро",
  • зарядные станции,
  • тепловизоры,
  • "Старлинки",
  • 579 шин для грузовиков КрАЗ, УРАЛ, HMMWV,
  • 156 шин для пикапов R16 и R17,
  • компьютерную технику и другую электронику.

Порошенко передал помощь ВСУ

"Мы взялись переобуть подразделения в соответствии с погодой, поэтому привезли несколько контейнеров болотных шин. А с ними и мобильный шиномонтаж RunFlat, который может переобуть бронированные автомобили", – отметил лидер "ЕС".

Порошенко передал помощь ВСУ

Топ комментарии
+14
Низький уклін тобі мій Гетьмане
30.10.2025 19:13
+13
Хоч би один із зєльонкінського кодла так попіарився…
30.10.2025 19:14
+11
П'ятий президент працює для фронту й для держави. Дякую, Петре Олексійовичу!
30.10.2025 19:15
Низький уклін тобі мій Гетьмане
30.10.2025 19:13
Порошенко выделил 156 миллиардов гривет с украинского бюджета в 2016-2017 годах и вывел их через приватбанк в китай а потом в россию на осуществление "обрезанного джихада" в Украине...
30.10.2025 19:34
Дбр та сбу вкурСе?
30.10.2025 19:42
Конечно в курсе это называлось национализация приватбанка и суды даже были... в результате сотни тысяч погибших украинцев... дети порошенка в Лондоне считают миллионы и виллы в Испании что папа международный террорист "обрезанный джихадист" отжал у погибших украинцев....
30.10.2025 20:30
Оце у вас в голові нас... .
30.10.2025 20:42
300 тысяч обрезанных жителей Украины на фронте в форме смогут поломаь планы россии по геноциду Украинского народа, я не против что бы среди ныж были 2 сына Порошенко!
30.10.2025 20:45
156 миллиардов гривен из бюджета которые порошенко потратил на шахеды для россии в 2016-2017 (под видом национализации приватбанка), если бы эти деньги потратили на Танки Оплот, БТР4е, Нептуны, Громы, Стугны то террористическая организация "обрезанный джихад" под руководством многожёнца Путина-Шелоиова не напала бы...
30.10.2025 20:52
Вау......
30.10.2025 20:26
ЧМО ти тупориле ти само себе почуло ? А тепер що він повертає кошти на армію ? Якийсь дивний бізнес по твоїй "логіці"
30.10.2025 20:34
Это деньги благотворительных фондов куда жертвуют люди... а награбленное уже давно в легализировано в Испани, Лондоне и припрятано в крипте.
30.10.2025 20:35
Давно відомо що Порошенко не користується пожертвами від народу .
30.10.2025 20:39
А в БФ Справы Громад жертвуют исключительно Марина Птрошенко и дети порошенка Давид, Соломон, Сара и Джуда Порошенки...
30.10.2025 20:42
Пётр Крумхазл будет Свидетелем в Суде!
30.10.2025 20:37
друге перше міністерство оборони України

бо в тому що офіційне МО тільки крадуть ЗЄміндичі

.
30.10.2025 19:42
Хоч би один із зєльонкінського кодла так попіарився…
30.10.2025 19:14
10-річна Софійка Нарсесян назбирала і задонатила на ЗСУ 15 мільйонів гривень!!! А що зелена свора? Тільки крадуть
30.10.2025 19:22
200 - 300 тысяч обрезанных жителей Украины на фронте поломают планы, террористической группировки "обрезанный джихад", по геноциду украинского народа...
30.10.2025 19:39
На фронті загинув 21-річний єврей з Дніпра

Владислав Шеїн, який був Добровольцем.
Він загинув 8 листопада 2022 року в Луганській області, захищаючи Україну.

перед тим як патякати, варто думати

.
30.10.2025 19:47
це ворог з заболоття. Я адміну вже повідомив.
30.10.2025 19:49
А ты само разничу чувтствуешь между 1 добровоььцем и 300 тысячами мобилизированных обрезанных граждагн?
200 - 300 тысяч обрезанных жителей Украины на фронте поломают планы, террористической группировки "обрезанный джихад", по геноциду украинского народа...
30.10.2025 20:17
Еси погибнут все татары, евреи и азербайджанцы в Украине этл это не сравнить с тем если погибнут все Украинцы в Украине потому что у евреев, татар и азербайджанцев есть свои национальные государства за пределами Украины где они живут в безопасности...
30.10.2025 20:23
Руській,здєсь водкі нєт,іді нахрен
30.10.2025 20:27
Обрезанных многожёнцев-коррупционеров на фронт!
30.10.2025 20:33
П'ятий президент працює для фронту й для держави. Дякую, Петре Олексійовичу!
30.10.2025 19:15
Щось Шмаркля недопрацювала... Вже і санкції наклала і лайном обливає, а Петро все возить і возить допомогу військовим.
Там і моя крихта є. З кожної пенсії донатю на "Справу громад".
30.10.2025 19:17
30.10.2025 19:19
30.10.2025 19:22
і моя є , хоч і пенсія 3 шт...Дякуємо Петро Олексійовичу !!! ❤️...
30.10.2025 19:20
Честь Пороху
30.10.2025 19:28
Наступний Президент?
30.10.2025 19:28
Ні,нарік пожиттєво або ще якийсь придурок,там подібних багато.Наріт мудрий,****
30.10.2025 19:35
Це не важливо, чи буде Порох ще раз президентом, чи ні. Важливо, щоб держава повернулась до цивілізованого проєвропейського пронатівського розвитку! Щоб влада в державі була проукраїнською, консервативно-правоцентриською і була здатною виконувати заявлені нею пріорітети.

А хто конкретно буде на чолі - це справа важлива, але за великим рахунком другорядна.
30.10.2025 19:39
Розраховуєте на мудрість наріТу?
30.10.2025 19:45
Долучайтесь, друзі!

ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169 3305 3948 0845
Для ІНШИХ банків: 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО
https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
Ваші донати на ГО "Справа Громад" П.Порошенко подвоює власними коштами!
30.10.2025 19:31
Плрошенкл член международной террористмческой организации "обрезанный джихад" цель которой геноцид украинского народа....
30.10.2025 19:38
Голову лікуй, новонароджений коментатор
30.10.2025 19:51
Семидесятитрёхпроцентный на Рид после такой информации ещё больше ненавидит президента Порошенко.
30.10.2025 19:45
фома фоммич #577697
Последние 3 года сожалею, что Адольф Алоизыч не добил большевизм в России. Если бы это случилось, мы были бы протекторат Германии. Жили бы примерно как живут прибалты или поляки.
30.10.2025 19:42
30.10.2025 19:48
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
30.10.2025 19:46
ворогу запоребриковому випадково лайкнули?
30.10.2025 19:47
Та який же він запоребриковий? Містечковий, Опівський. Хоча, какаяРазніца?
30.10.2025 20:09
Щира подяка, незламний Петро Олексійовичу!!!
30.10.2025 19:54
 
 