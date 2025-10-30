15 подразделений Сил обороны на Сумщине получили дроны и технику. ФОТО
Петр Порошенко сегодня в Сумской области передал большую партию дронов и техники 15 бригадам и подразделениям Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Для 15 подразделений, которые держат оборону, привезли дроны, много оптоволокна, квадроциклы, РЭБы для защиты и много важных позиций. Для строительства фортификаций - мобильные пилорамы. Манипулятор, ремонтные мастерские, прачечно-душевые комплексы - за этими позициями у нас стоят очереди", — рассказал Порошенко.
Всего в Сумской области сегодня Порошенко передал бригадам и подразделениям:
- 500 FPV-дронов, в том числе - оптоволокно на 10, 15 и 20 км,
- мобильные пилорамы,
- контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа,
- мобильный шиномонтажный комплекс RunFlat на базе двух прицепов,
- грузовик DAF Layland (манипулятор),
- прачечно-душевые комплексы,
- квадроциклы,
- комплексы купольного РЭБ "Шатро",
- зарядные станции,
- тепловизоры,
- "Старлинки",
- 579 шин для грузовиков КрАЗ, УРАЛ, HMMWV,
- 156 шин для пикапов R16 и R17,
- компьютерную технику и другую электронику.
"Мы взялись переобуть подразделения в соответствии с погодой, поэтому привезли несколько контейнеров болотных шин. А с ними и мобильный шиномонтаж RunFlat, который может переобуть бронированные автомобили", – отметил лидер "ЕС".
другеперше міністерство оборони України
бо в тому що офіційне МО тільки крадуть ЗЄміндичі
.
Владислав Шеїн, який був Добровольцем.
Він загинув 8 листопада 2022 року в Луганській області, захищаючи Україну.
перед тим як патякати, варто думати
.
200 - 300 тысяч обрезанных жителей Украины на фронте поломают планы, террористической группировки "обрезанный джихад", по геноциду украинского народа...
Там і моя крихта є. З кожної пенсії донатю на "Справу громад".
А хто конкретно буде на чолі - це справа важлива, але за великим рахунком другорядна.
ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169 3305 3948 0845
Для ІНШИХ банків: 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО
https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
Ваші донати на ГО "Справа Громад" П.Порошенко подвоює власними коштами!
Последние 3 года сожалею, что Адольф Алоизыч не добил большевизм в России. Если бы это случилось, мы были бы протекторат Германии. Жили бы примерно как живут прибалты или поляки.
30.10.2025 19:42