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Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
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Подразделения на фронте получат шесть прачечно-душевых комплексов. ФОТО

Петр Порошенко отправляет на фронт шесть новых прачечно-душевых комплексов. Всего в рамках совместного проекта Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" военные уже получили три сотни мобильных бань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

прачечные для ВСУ

"Власть сжигает деньги на покупку голосов на выборах, в то время как государство должно финансировать армию. В отличие от них, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" продолжают заботиться о воинах — подготовили шесть новых прачечно-душевых комплексов для Сил обороны. На этот проект уже потрачено более 220 миллионов гривен. Одна из этих бань открывает четвертую сотню комплексов — а это значит, что около 200 тыс. воинов могут ими пользоваться", — отмечает политик.

прачечные для ВСУ

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"Эта программа — о человеческом отношении к военнослужащим. После адских боев или службы в холодных окопах иметь возможность принять душ или постирать вещи — это то, что поднимает настроение и мотивацию. Уже завтра новые комплексы отправятся к Силам специальных операций, инженерам и десантникам. А мы продолжим работать над усилением армии", — рассказал Порошенко.

Прачечно-душевой комплекс
Прачечно-душевой комплекс

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Фонд Порошенко совместно с волонтерами с начала полномасштабного вторжения изготавливает и передает на фронт прачечно-душевые комплексы, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, которые выходят на короткий отдых с передовой. В специально оборудованных вагончиках установлены душевые, а также две стиральные и две сушильные машины. Вода нагревается на твердом топливе за 20 минут до 40 градусов, также есть генератор для электроприборов. Такой "вагончик" можно подвезти в удобное для военных место.

Автор: 

помощь (8358) Порошенко Петр (19294)
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Топ комментарии
+23
Порох тримає порох сухим...
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01.12.2025 20:21 Ответить
+23
Дякуємо Вам Петро Олексійовичу !!! Ми сумуємо за тими часами ,коли Ви були нашим президентом ❤️ !!!
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01.12.2025 20:29 Ответить
+15
Дуже дякуємо, шановний Петро Олексійовичу - наш 7й Президент! Тільки Ви можете врятувати Україну, як це було 10 років тому.
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01.12.2025 20:30 Ответить
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Порох тримає порох сухим...
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01.12.2025 20:21 Ответить
Не кажіть про це вавє, він дуже вразливий, може нервовий шок трапитись, обезголовить керування кВ талом
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01.12.2025 20:24 Ответить
Дякуємо Вам Петро Олексійовичу !!! Ми сумуємо за тими часами ,коли Ви були нашим президентом ❤️ !!!
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01.12.2025 20:29 Ответить
....коли в нас був Президент...
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02.12.2025 00:18 Ответить
Дуже дякуємо, шановний Петро Олексійовичу - наш 7й Президент! Тільки Ви можете врятувати Україну, як це було 10 років тому.
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01.12.2025 20:30 Ответить
Так і на нові санкції можна нарватись!
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01.12.2025 20:31 Ответить
Фонду Порошенка і волонтерам "Справа громад" - рекспект!
За допомогу воїнам на передку зброєю і необхідними предметами солдатського побуту.
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01.12.2025 20:35 Ответить
Дякую родині Порошенка і їх команді. Все для ЗСУ, в не ''двушки'' на москву, як це робить оточення Зеленського.
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01.12.2025 20:38 Ответить
Добре.
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01.12.2025 20:41 Ответить
Хоч хтось дорослий і адекватний тут ще є
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01.12.2025 20:46 Ответить
ГО Справа Громад:
Десятки тисяч fpv-дронів Справа громад разом з Фондом Порошенко передали на фронт - завдяки ВАШІЙ допомозі, друзі!

🔷🔶 https://t.me/s/spravagromad?q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96 #Проєкти_важливі і https://t.me/s/spravagromad?q=%23%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96 #числа_красиві 🔷🔶
63194 дуже шалених бджілок та джмелів різних розмірів, з різним оснащенням, з різними вміннями, з різних пасік (вибачте!) від різних виробників... але завжди якісних, літають та боляче жалять ворогів, женуть їх з української землі.
ℹ️ Більше інформації про проєкт - види фпвішок, кількість, фотографії, звіти, новини проєкту - читайте https://spgr.org.ua/ua/portfolio-items/fpv-drones/ на нашому сайті.
Продовжуймо!

ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
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01.12.2025 21:36 Ответить
Дякую, Пане Президенте!!!! За Україну! За допомогу ЗСУ!❤️💛💙
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02.12.2025 00:20 Ответить
Порох справді багато робить для фронту.
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02.12.2025 01:24 Ответить
подяка пану гетьману Петру Порошенку та команді ЄС! хай Бог помагає!! з нами правда, з нами сила и воля святая!
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02.12.2025 17:31 Ответить
 
 