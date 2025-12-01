Подразделения на фронте получат шесть прачечно-душевых комплексов. ФОТО
Петр Порошенко отправляет на фронт шесть новых прачечно-душевых комплексов. Всего в рамках совместного проекта Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" военные уже получили три сотни мобильных бань.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Власть сжигает деньги на покупку голосов на выборах, в то время как государство должно финансировать армию. В отличие от них, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" продолжают заботиться о воинах — подготовили шесть новых прачечно-душевых комплексов для Сил обороны. На этот проект уже потрачено более 220 миллионов гривен. Одна из этих бань открывает четвертую сотню комплексов — а это значит, что около 200 тыс. воинов могут ими пользоваться", — отмечает политик.
"Эта программа — о человеческом отношении к военнослужащим. После адских боев или службы в холодных окопах иметь возможность принять душ или постирать вещи — это то, что поднимает настроение и мотивацию. Уже завтра новые комплексы отправятся к Силам специальных операций, инженерам и десантникам. А мы продолжим работать над усилением армии", — рассказал Порошенко.
Фонд Порошенко совместно с волонтерами с начала полномасштабного вторжения изготавливает и передает на фронт прачечно-душевые комплексы, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, которые выходят на короткий отдых с передовой. В специально оборудованных вагончиках установлены душевые, а также две стиральные и две сушильные машины. Вода нагревается на твердом топливе за 20 минут до 40 градусов, также есть генератор для электроприборов. Такой "вагончик" можно подвезти в удобное для военных место.
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