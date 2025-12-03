Війська отримають новинку – дрони-камікадзе "Блискавка" від Фонду Порошенка. ФОТО
Петро Порошенко передає у війська новинку – дрони-камікадзе "Блискавка" українського виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Дрон-камікадзе "Блискавка"
"Військові просили — ми зробили. Це нові ударні українські БПЛА, які битимуть ворога там, де він на нас не чекає. Дрони "Блискавка" долають відстань до 60-70 км і здатні облітати РЕБи та знищувати ворога зненацька. За нашим замовленням уже виготовлено 100 таких літачків. Це — нова програма Фонду Порошенка, яку ми розпочали, щоб зупинити просування ворожих військ супротивника і зберегти Україну", – розповів політик.
Дрон може розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин. Максимальне корисне навантаження для "Блискавки" – 8 кілограмів. Літак може нести боєприпаси різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Детектор дронів "Аспірин 2.0"
Також військовим передають велику партію детекторів дронів. "Сьогодні перелік підрозділів, яким допомагає наша команда, перевищує дві сотні. Зокрема, хлопці та дівчата просять про "Аспірин 2.0", який повідомляє про наближення ворожих дронів. Для військового це не просто техніка, а шанс повернутися додому живим. Ми хочемо, щоб кожен підрозділ мав можливість вчасно виявити загрозу та підготуватися до відбиття атаки. Тому запланували довести випуск детекторів дронів до 1000 в місяць. Це наш шанс зберегти життя українських воїнів", – зазначив Порошенко.
"Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і "стратегічні комунікації" (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам — ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу", – наголосив лідер "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"він за державу думає"...
Зеленському вдалося втекти в перший день війни.
Багато інших втекли, він досі там.
І його родина.
Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
FPV-«Блискавка»:
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долати відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Перша сотня йде у війська. Можна сказати - експерементальна партія.
І звідти повідомлять. Можливо, потрібне буде доопрацювання, доводка "до пуття". Можливо - і невдалий виріб. Але кожен невдалий результат - також корисний результат.
Влітку 2022 року ми виготовили прально-душовий комплекс №1, який ми передали тоді у 79 ОДШБР, чим розпочали серію у багато сотень виробів. Але тоді це не було у наших планах.
Чи здатен я був собі уявити влітку 2022 року, що лише один проєкт буде мати бюджет більш за 200 000 000 гривень? От абсолютно точно ні, я і зараз осягти цей бюджет не можу. Тут значно більше як половина - кошти Петро Порошенко, але і внесок ГО Справа Громад відчутний! Це ваш внесок, це ваші донати!
Розпочалась ЧЕТВЕРТА СОТНЯ прально-душових комплексів. Наш наймасштабніший проєкт, який охоплює багато виробничих майданчиків, партнерів та постачальників з усієї країни.
Де-факто - наш комплекс це вже стандарт ЗСУ. Адже 300+ виробів означає, що майже кожен четвертий військовослужбовець користується... користується... таке формальне слово. Кожен четвертий воїн має можливість на 10-20-30 хвилин забути про все та прийняти гарячий душ, а потім вдягнути чисту білизну та одяг.
Мені здавалося, що три сотні наших контейнерів, якась (не знаю яка) кількість від МО, якась кількість у вигляді допомоги партнерів - ми мали б вже біти десь біля фінішу цієї задачі. Але саме вчора я спілкувався з давнім знайомим - він прийняв посаду командира бригади. На 10 великих підрозділів всередині бригади (батальйони та дивізіони) аж... одна лазня. Твою ж мать....
Кожна гривня вашої допомоги, кожен переказ на розрахунковий рахунок чи на криптогаманець - це не просто "допомога". Це ще один захисник зможе регулярно випрати однострій, це ще одна захисниця зможе прийняти гарячий душ у нелюдських умовах війни. Це більше ніж допомога, це ще й ВАША турбота.
Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Ах да банкир убежал . И заведующий банком
Подал в отставку. Страшный такой брутальеый..
Юлька . Секретутка . Признала ь сто много раз писалась. От страху.. и даже один раз обкакалась.....но это же не сравнить с зелей он постоянно обсирается. И врет обсирается и врет...обсирается потужно. И бреше незламно