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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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Війська отримають новинку – дрони-камікадзе "Блискавка" від Фонду Порошенка. ФОТО

Петро Порошенко передає у війська новинку – дрони-камікадзе "Блискавка" українського виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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Порошенко

Дрон-камікадзе "Блискавка"

"Військові просили — ми зробили. Це нові ударні українські БПЛА, які битимуть ворога там, де він на нас не чекає. Дрони "Блискавка" долають відстань до 60-70 км і здатні облітати РЕБи та знищувати ворога зненацька. За нашим замовленням уже виготовлено 100 таких літачків. Це — нова програма Фонду Порошенка, яку ми розпочали, щоб зупинити просування ворожих військ супротивника і зберегти Україну", – розповів політик.

дрон Блискавка від Порошенка

Дрон може розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин. Максимальне корисне навантаження для "Блискавки" – 8 кілограмів. Літак може нести боєприпаси різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.

Читайте: Підрозділи на фронті отримають шість прально-душових комплексів. ФОТО

дрон Блискавка від Порошенка

Детектор дронів "Аспірин 2.0"

Також військовим передають велику партію детекторів дронів. "Сьогодні перелік підрозділів, яким допомагає наша команда, перевищує дві сотні. Зокрема, хлопці та дівчата просять про "Аспірин 2.0", який повідомляє про наближення ворожих дронів. Для військового це не просто техніка, а шанс повернутися додому живим. Ми хочемо, щоб кожен підрозділ мав можливість вчасно виявити загрозу та підготуватися до відбиття атаки. Тому запланували довести випуск детекторів дронів до 1000 в місяць. Це наш шанс зберегти життя українських воїнів", – зазначив Порошенко.

дрон Блискавка від Порошенка

Також дивіться: Фронтові бригади отримали дев’ять сотень зимових шин для важкої техніки. ФОТО

"Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і "стратегічні комунікації" (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам — ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу", – наголосив лідер "ЄС".

Автор: 

Порошенко Петро (14971) дрони (8448)
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Топ коментарі
+50
Порох тримає порох сухим! Навіть там , де порох не використовується...
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03.12.2025 19:53 Відповісти
+36
В скільки передав дронів особисто від себе зелений?
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03.12.2025 19:54 Відповісти
+31
Скільки б зеленський не сцяв у цей порох, а все сухий!
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03.12.2025 20:11 Відповісти
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Порох тримає порох сухим! Навіть там , де порох не використовується...
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03.12.2025 19:53 Відповісти
Скільки б зеленський не сцяв у цей порох, а все сухий!
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03.12.2025 20:11 Відповісти
тому завгосп дЄрмак і міг економити на закупках в Офісі - Зеля ходив "по -маленькому" в інше місце
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03.12.2025 20:14 Відповісти
73% зелёных сопель , увидев это,потекли из носа.
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03.12.2025 20:18 Відповісти
В скільки передав дронів особисто від себе зелений?
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03.12.2025 19:54 Відповісти
Від х.я вушка
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03.12.2025 19:57 Відповісти
"Не на часі"
"він за державу думає"...
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03.12.2025 19:59 Відповісти
З початку вторгнення, все, що Україна отримала від Заходу.
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03.12.2025 20:06 Відповісти
така традиція - почне як тільки вилете з посади
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03.12.2025 20:07 Відповісти
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03.12.2025 20:31 Відповісти
Зав'язуйте, Алік!
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03.12.2025 20:57 Відповісти
Відповідь 0,0. Актуальнішим є питання - а скільки тисяч дронів украв зеленський зі своїми друзями і скільки вкраде ще?
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03.12.2025 20:09 Відповісти
Для чого Зеленському потрібні дрони?
Зеленському вдалося втекти в перший день війни.
Багато інших втекли, він досі там.
І його родина.
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03.12.2025 20:18 Відповісти
знов же традиція, ******* всі хто шо міг
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03.12.2025 21:08 Відповісти
Ні скіки....його ******* чумайданами бабло тарять ,а він бідний віслючок цього не знає....
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03.12.2025 20:27 Відповісти
він кусок мила не купив воякам за 20грн
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03.12.2025 20:28 Відповісти
Хто б сумнівався, що Порох забезпечує ЗСУ. Що на підриємствах ВПК, афільованих з Порохом, виробляється продукція, конче необхідна ЗСУ, в тім числі новинки (як оцей середній дрон "Блискавка").

Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
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03.12.2025 19:58 Відповісти
Ризикую потрапити під бан адміна, але тут наголошу, повторю ТТХ цього дрона:
FPV-«Блискавка»:
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долати відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
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03.12.2025 20:01 Відповісти
Військові скажуть, що він з себе ставить.
Перша сотня йде у війська. Можна сказати - експерементальна партія.
І звідти повідомлять. Можливо, потрібне буде доопрацювання, доводка "до пуття". Можливо - і невдалий виріб. Але кожен невдалий результат - також корисний результат.
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03.12.2025 20:19 Відповісти
Навіщо ці недешеві експерименти якщо є працюючі засоби? Краще масштабувати перевірені.
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04.12.2025 00:59 Відповісти
Напевне, ще перед видачею технічного завдання на проектування виробу проводиться оцінка його ефективності та вартості. І перманентно така оцінка проводиться на всіх етапах виготовлення експерементальної партії.
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04.12.2025 01:05 Відповісти
Цей літак репліка кацапського, «Молнии», а кацапи його робили з нашого літака, який вже давно і успішно працює.
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04.12.2025 01:39 Відповісти
Побідними дронами, майже кожен день кошмарять наші прикордонні міста.
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03.12.2025 20:19 Відповісти
Не вибачайтесь, там і сидіть!
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03.12.2025 21:00 Відповісти
Це все? Щось по суті можете?
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04.12.2025 01:00 Відповісти
Уявляю скіки булоб ракет та КАБів якби під...ри не обрали гниду. Рахунки заарештували, сотню справ зеленский відкрив проти Пороха - але всеодне - везе і везе на фронт.
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03.12.2025 20:13 Відповісти
ти хочеш, щоб вони в СІЗО сиділи, як детектив Магамедрасулов Руслан з батьком?
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03.12.2025 20:22 Відповісти
а чим вони кращі?
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03.12.2025 20:34 Відповісти
за тебе, 73/43%зебіла під проксі - точно кращі. Хоча би тим, що власними заробленими коштами поповнюють сімейний Фонд Порошенка.
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03.12.2025 20:40 Відповісти
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03.12.2025 23:32 Відповісти
а чого тебе, бот з сьогоденною рєєстрацією, з IP Хорватії (VPN) це турбує?
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03.12.2025 20:49 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4204 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
Влітку 2022 року ми виготовили прально-душовий комплекс №1, який ми передали тоді у 79 ОДШБР, чим розпочали серію у багато сотень виробів. Але тоді це не було у наших планах.
Чи здатен я був собі уявити влітку 2022 року, що лише один проєкт буде мати бюджет більш за 200 000 000 гривень? От абсолютно точно ні, я і зараз осягти цей бюджет не можу. Тут значно більше як половина - кошти Петро Порошенко, але і внесок ГО Справа Громад відчутний! Це ваш внесок, це ваші донати!
Розпочалась ЧЕТВЕРТА СОТНЯ прально-душових комплексів. Наш наймасштабніший проєкт, який охоплює багато виробничих майданчиків, партнерів та постачальників з усієї країни.
Де-факто - наш комплекс це вже стандарт ЗСУ. Адже 300+ виробів означає, що майже кожен четвертий військовослужбовець користується... користується... таке формальне слово. Кожен четвертий воїн має можливість на 10-20-30 хвилин забути про все та прийняти гарячий душ, а потім вдягнути чисту білизну та одяг.
Мені здавалося, що три сотні наших контейнерів, якась (не знаю яка) кількість від МО, якась кількість у вигляді допомоги партнерів - ми мали б вже біти десь біля фінішу цієї задачі. Але саме вчора я спілкувався з давнім знайомим - він прийняв посаду командира бригади. На 10 великих підрозділів всередині бригади (батальйони та дивізіони) аж... одна лазня. Твою ж мать....
Кожна гривня вашої допомоги, кожен переказ на розрахунковий рахунок чи на криптогаманець - це не просто "допомога". Це ще один захисник зможе регулярно випрати однострій, це ще одна захисниця зможе прийняти гарячий душ у нелюдських умовах війни. Це більше ніж допомога, це ще й ВАША турбота.
Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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03.12.2025 20:14 Відповісти
Порошенку і його команді величезне спасибі від Українців 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.12.2025 20:16 Відповісти
мій президент
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03.12.2025 20:53 Відповісти
П. Порошенку - респект!
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03.12.2025 21:03 Відповісти
Ти диви ,в заголовку згадали Пороха!
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03.12.2025 21:32 Відповісти
Ви також це помітили? Нажаль "цензор" постійно робить навпаки! Коли пишуть про інших то обов'язково згадують у заголовку, а Президента Порошенка ніколи .... Може це відставка дєрьмака так подіяла на "цензурованих".
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03.12.2025 22:49 Відповісти
Петро Порошенко ви з нами ❤️ ,значить надія Є ...
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03.12.2025 22:25 Відповісти
Правильний підхід! Скопіювали російську першу Молнію, перейменували в Блискавку. Якщо зброя дешева і результативна ,то не гріх скопіювати. Тільки в русні вже нова версія, більш технологічна і оптимізована.
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04.12.2025 00:16 Відповісти
Не правильний, у нас є кращий варіант, з якого кацапи і ліпили свою молнію
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04.12.2025 02:12 Відповісти
А с о может предложить фонд зели...
Ах да банкир убежал . И заведующий банком
Подал в отставку. Страшный такой брутальеый..
Юлька . Секретутка . Признала ь сто много раз писалась. От страху.. и даже один раз обкакалась.....но это же не сравнить с зелей он постоянно обсирается. И врет обсирается и врет...обсирается потужно. И бреше незламно
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04.12.2025 15:08 Відповісти
 
 