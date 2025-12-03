Війська отримають новинку – дрони-камікадзе "Блискавка" від Фонду Порошенка. ФОТО

Петро Порошенко передає у війська новинку – дрони-камікадзе "Блискавка" українського виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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Дрон-камікадзе "Блискавка"

"Військові просили — ми зробили. Це нові ударні українські БПЛА, які битимуть ворога там, де він на нас не чекає. Дрони "Блискавка" долають відстань до 60-70 км і здатні облітати РЕБи та знищувати ворога зненацька. За нашим замовленням уже виготовлено 100 таких літачків. Це — нова програма Фонду Порошенка, яку ми розпочали, щоб зупинити просування ворожих військ супротивника і зберегти Україну", – розповів політик.

Дрон може розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин. Максимальне корисне навантаження для "Блискавки" – 8 кілограмів. Літак може нести боєприпаси різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.

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Детектор дронів "Аспірин 2.0"

Також військовим передають велику партію детекторів дронів. "Сьогодні перелік підрозділів, яким допомагає наша команда, перевищує дві сотні. Зокрема, хлопці та дівчата просять про "Аспірин 2.0", який повідомляє про наближення ворожих дронів. Для військового це не просто техніка, а шанс повернутися додому живим. Ми хочемо, щоб кожен підрозділ мав можливість вчасно виявити загрозу та підготуватися до відбиття атаки. Тому запланували довести випуск детекторів дронів до 1000 в місяць. Це наш шанс зберегти життя українських воїнів", – зазначив Порошенко.

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"Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і "стратегічні комунікації" (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам — ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу", – наголосив лідер "ЄС".