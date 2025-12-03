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Войска получат новинку — дроны-камикадзе "Блискавка" от Фонда Порошенко. ФОТО

Петр Порошенко передает в войска новинку – дроны-камикадзе "Блискавка" украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

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Порошенко

Дрон-камикадзе "Блискавка"

"Военные просили – мы сделали. Это новые ударные украинские БПЛА, которые будут бить врага там, где он нас не ждет. Дроны "Блискавка" преодолевают расстояние до 60-70 км и способны облетать РЭБы и уничтожать врага врасплох. По нашему заказу уже изготовлено 100 таких самолетов. Это — новая программа Фонда Порошенко, которую мы начали, чтобы остановить продвижение вражеских войск противника и сохранить Украину", — рассказал политик.

Дрон

Дрон может развивать крейсерскую скорость до 110 километров в час и находиться в воздухе до 60 минут. Максимальная полезная нагрузка для "Молнии" – 8 килограммов. Самолет может нести боеприпасы различных типов для поражения целей в тылу противника: полевые позиции, здания с личным составом и техникой и т.д. Для развертывания и подготовки к запуску экипажу требуется до 10 минут, а чтобы покинуть позицию взлета достаточно 5 минут.

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Дрон

Детектор дронов "Аспирин 2.0"

Также военным передают большую партию детекторов дронов. "Сегодня перечень подразделений, которым помогает наша команда, превышает две сотни. В частности, ребята просят "Аспирин 2.0", который сообщает о приближении вражеских дронов. Для военного это не просто техника, а шанс вернуться домой живым. Мы хотим, чтобы каждое подразделение имело возможность вовремя обнаружить угрозу и подготовиться к отражению атаки. Поэтому запланировали довести выпуск детекторов дронов до 1000 в месяц. Это наш шанс сохранить жизнь украинских воинов", – отметил Порошенко.

Дрон

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"Пока власть тянет деньги из армии: принимает минфин-бюджет, где увеличивают финансирование Офиса, ГБР, ГПУ, деньги идут на марафон и "стратегические коммуникации" (телеграм-каналы), а не на повышение зарплат или НДФЛ бригадам — мы продолжаем помогать Вооруженным силам и делаем свое дело", — подчеркнул лидер "ЕС".

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Порошенко Петр (19295) дроны (7376)
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Топ комментарии
+50
Порох тримає порох сухим! Навіть там , де порох не використовується...
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03.12.2025 19:53 Ответить
+36
В скільки передав дронів особисто від себе зелений?
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03.12.2025 19:54 Ответить
+31
Скільки б зеленський не сцяв у цей порох, а все сухий!
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03.12.2025 20:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Порох тримає порох сухим! Навіть там , де порох не використовується...
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03.12.2025 19:53 Ответить
Скільки б зеленський не сцяв у цей порох, а все сухий!
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03.12.2025 20:11 Ответить
тому завгосп дЄрмак і міг економити на закупках в Офісі - Зеля ходив "по -маленькому" в інше місце
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03.12.2025 20:14 Ответить
73% зелёных сопель , увидев это,потекли из носа.
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03.12.2025 20:18 Ответить
В скільки передав дронів особисто від себе зелений?
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03.12.2025 19:54 Ответить
Від х.я вушка
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03.12.2025 19:57 Ответить
"Не на часі"
"він за державу думає"...
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03.12.2025 19:59 Ответить
З початку вторгнення, все, що Україна отримала від Заходу.
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03.12.2025 20:06 Ответить
така традиція - почне як тільки вилете з посади
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03.12.2025 20:07 Ответить
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03.12.2025 20:31 Ответить
Зав'язуйте, Алік!
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03.12.2025 20:57 Ответить
Відповідь 0,0. Актуальнішим є питання - а скільки тисяч дронів украв зеленський зі своїми друзями і скільки вкраде ще?
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03.12.2025 20:09 Ответить
Для чого Зеленському потрібні дрони?
Зеленському вдалося втекти в перший день війни.
Багато інших втекли, він досі там.
І його родина.
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03.12.2025 20:18 Ответить
знов же традиція, ******* всі хто шо міг
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03.12.2025 21:08 Ответить
Ні скіки....його ******* чумайданами бабло тарять ,а він бідний віслючок цього не знає....
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03.12.2025 20:27 Ответить
він кусок мила не купив воякам за 20грн
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03.12.2025 20:28 Ответить
Хто б сумнівався, що Порох забезпечує ЗСУ. Що на підриємствах ВПК, афільованих з Порохом, виробляється продукція, конче необхідна ЗСУ, в тім числі новинки (як оцей середній дрон "Блискавка").

Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
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03.12.2025 19:58 Ответить
Ризикую потрапити під бан адміна, але тут наголошу, повторю ТТХ цього дрона:
FPV-«Блискавка»:
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долати відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
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03.12.2025 20:01 Ответить
Військові скажуть, що він з себе ставить.
Перша сотня йде у війська. Можна сказати - експерементальна партія.
І звідти повідомлять. Можливо, потрібне буде доопрацювання, доводка "до пуття". Можливо - і невдалий виріб. Але кожен невдалий результат - також корисний результат.
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03.12.2025 20:19 Ответить
Навіщо ці недешеві експерименти якщо є працюючі засоби? Краще масштабувати перевірені.
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04.12.2025 00:59 Ответить
Напевне, ще перед видачею технічного завдання на проектування виробу проводиться оцінка його ефективності та вартості. І перманентно така оцінка проводиться на всіх етапах виготовлення експерементальної партії.
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04.12.2025 01:05 Ответить
Цей літак репліка кацапського, «Молнии», а кацапи його робили з нашого літака, який вже давно і успішно працює.
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04.12.2025 01:39 Ответить
Побідними дронами, майже кожен день кошмарять наші прикордонні міста.
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03.12.2025 20:19 Ответить
Не вибачайтесь, там і сидіть!
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03.12.2025 21:00 Ответить
Це все? Щось по суті можете?
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04.12.2025 01:00 Ответить
Уявляю скіки булоб ракет та КАБів якби під...ри не обрали гниду. Рахунки заарештували, сотню справ зеленский відкрив проти Пороха - але всеодне - везе і везе на фронт.
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03.12.2025 20:13 Ответить
ти хочеш, щоб вони в СІЗО сиділи, як детектив Магамедрасулов Руслан з батьком?
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03.12.2025 20:22 Ответить
а чим вони кращі?
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03.12.2025 20:34 Ответить
за тебе, 73/43%зебіла під проксі - точно кращі. Хоча би тим, що власними заробленими коштами поповнюють сімейний Фонд Порошенка.
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03.12.2025 20:40 Ответить
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03.12.2025 23:32 Ответить
а чого тебе, бот з сьогоденною рєєстрацією, з IP Хорватії (VPN) це турбує?
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03.12.2025 20:49 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4204 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
Влітку 2022 року ми виготовили прально-душовий комплекс №1, який ми передали тоді у 79 ОДШБР, чим розпочали серію у багато сотень виробів. Але тоді це не було у наших планах.
Чи здатен я був собі уявити влітку 2022 року, що лише один проєкт буде мати бюджет більш за 200 000 000 гривень? От абсолютно точно ні, я і зараз осягти цей бюджет не можу. Тут значно більше як половина - кошти Петро Порошенко, але і внесок ГО Справа Громад відчутний! Це ваш внесок, це ваші донати!
Розпочалась ЧЕТВЕРТА СОТНЯ прально-душових комплексів. Наш наймасштабніший проєкт, який охоплює багато виробничих майданчиків, партнерів та постачальників з усієї країни.
Де-факто - наш комплекс це вже стандарт ЗСУ. Адже 300+ виробів означає, що майже кожен четвертий військовослужбовець користується... користується... таке формальне слово. Кожен четвертий воїн має можливість на 10-20-30 хвилин забути про все та прийняти гарячий душ, а потім вдягнути чисту білизну та одяг.
Мені здавалося, що три сотні наших контейнерів, якась (не знаю яка) кількість від МО, якась кількість у вигляді допомоги партнерів - ми мали б вже біти десь біля фінішу цієї задачі. Але саме вчора я спілкувався з давнім знайомим - він прийняв посаду командира бригади. На 10 великих підрозділів всередині бригади (батальйони та дивізіони) аж... одна лазня. Твою ж мать....
Кожна гривня вашої допомоги, кожен переказ на розрахунковий рахунок чи на криптогаманець - це не просто "допомога". Це ще один захисник зможе регулярно випрати однострій, це ще одна захисниця зможе прийняти гарячий душ у нелюдських умовах війни. Це більше ніж допомога, це ще й ВАША турбота.
Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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03.12.2025 20:14 Ответить
Порошенку і його команді величезне спасибі від Українців 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.12.2025 20:16 Ответить
мій президент
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03.12.2025 20:53 Ответить
П. Порошенку - респект!
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03.12.2025 21:03 Ответить
Ти диви ,в заголовку згадали Пороха!
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03.12.2025 21:32 Ответить
Ви також це помітили? Нажаль "цензор" постійно робить навпаки! Коли пишуть про інших то обов'язково згадують у заголовку, а Президента Порошенка ніколи .... Може це відставка дєрьмака так подіяла на "цензурованих".
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03.12.2025 22:49 Ответить
Петро Порошенко ви з нами ❤️ ,значить надія Є ...
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03.12.2025 22:25 Ответить
Правильний підхід! Скопіювали російську першу Молнію, перейменували в Блискавку. Якщо зброя дешева і результативна ,то не гріх скопіювати. Тільки в русні вже нова версія, більш технологічна і оптимізована.
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04.12.2025 00:16 Ответить
Не правильний, у нас є кращий варіант, з якого кацапи і ліпили свою молнію
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04.12.2025 02:12 Ответить
А с о может предложить фонд зели...
Ах да банкир убежал . И заведующий банком
Подал в отставку. Страшный такой брутальеый..
Юлька . Секретутка . Признала ь сто много раз писалась. От страху.. и даже один раз обкакалась.....но это же не сравнить с зелей он постоянно обсирается. И врет обсирается и врет...обсирается потужно. И бреше незламно
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04.12.2025 15:08 Ответить
 
 