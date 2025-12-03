Войска получат новинку — дроны-камикадзе "Блискавка" от Фонда Порошенко. ФОТО

Петр Порошенко передает в войска новинку – дроны-камикадзе "Блискавка" украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

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Дрон-камикадзе "Блискавка"

"Военные просили – мы сделали. Это новые ударные украинские БПЛА, которые будут бить врага там, где он нас не ждет. Дроны "Блискавка" преодолевают расстояние до 60-70 км и способны облетать РЭБы и уничтожать врага врасплох. По нашему заказу уже изготовлено 100 таких самолетов. Это — новая программа Фонда Порошенко, которую мы начали, чтобы остановить продвижение вражеских войск противника и сохранить Украину", — рассказал политик.

Дрон может развивать крейсерскую скорость до 110 километров в час и находиться в воздухе до 60 минут. Максимальная полезная нагрузка для "Молнии" – 8 килограммов. Самолет может нести боеприпасы различных типов для поражения целей в тылу противника: полевые позиции, здания с личным составом и техникой и т.д. Для развертывания и подготовки к запуску экипажу требуется до 10 минут, а чтобы покинуть позицию взлета достаточно 5 минут.

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Детектор дронов "Аспирин 2.0"

Также военным передают большую партию детекторов дронов. "Сегодня перечень подразделений, которым помогает наша команда, превышает две сотни. В частности, ребята просят "Аспирин 2.0", который сообщает о приближении вражеских дронов. Для военного это не просто техника, а шанс вернуться домой живым. Мы хотим, чтобы каждое подразделение имело возможность вовремя обнаружить угрозу и подготовиться к отражению атаки. Поэтому запланировали довести выпуск детекторов дронов до 1000 в месяц. Это наш шанс сохранить жизнь украинских воинов", – отметил Порошенко.

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"Пока власть тянет деньги из армии: принимает минфин-бюджет, где увеличивают финансирование Офиса, ГБР, ГПУ, деньги идут на марафон и "стратегические коммуникации" (телеграм-каналы), а не на повышение зарплат или НДФЛ бригадам — мы продолжаем помогать Вооруженным силам и делаем свое дело", — подчеркнул лидер "ЕС".