Войска получат новинку — дроны-камикадзе "Блискавка" от Фонда Порошенко. ФОТО
Петр Порошенко передает в войска новинку – дроны-камикадзе "Блискавка" украинского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Дрон-камикадзе "Блискавка"
"Военные просили – мы сделали. Это новые ударные украинские БПЛА, которые будут бить врага там, где он нас не ждет. Дроны "Блискавка" преодолевают расстояние до 60-70 км и способны облетать РЭБы и уничтожать врага врасплох. По нашему заказу уже изготовлено 100 таких самолетов. Это — новая программа Фонда Порошенко, которую мы начали, чтобы остановить продвижение вражеских войск противника и сохранить Украину", — рассказал политик.
Дрон может развивать крейсерскую скорость до 110 километров в час и находиться в воздухе до 60 минут. Максимальная полезная нагрузка для "Молнии" – 8 килограммов. Самолет может нести боеприпасы различных типов для поражения целей в тылу противника: полевые позиции, здания с личным составом и техникой и т.д. Для развертывания и подготовки к запуску экипажу требуется до 10 минут, а чтобы покинуть позицию взлета достаточно 5 минут.
Детектор дронов "Аспирин 2.0"
Также военным передают большую партию детекторов дронов. "Сегодня перечень подразделений, которым помогает наша команда, превышает две сотни. В частности, ребята просят "Аспирин 2.0", который сообщает о приближении вражеских дронов. Для военного это не просто техника, а шанс вернуться домой живым. Мы хотим, чтобы каждое подразделение имело возможность вовремя обнаружить угрозу и подготовиться к отражению атаки. Поэтому запланировали довести выпуск детекторов дронов до 1000 в месяц. Это наш шанс сохранить жизнь украинских воинов", – отметил Порошенко.
"Пока власть тянет деньги из армии: принимает минфин-бюджет, где увеличивают финансирование Офиса, ГБР, ГПУ, деньги идут на марафон и "стратегические коммуникации" (телеграм-каналы), а не на повышение зарплат или НДФЛ бригадам — мы продолжаем помогать Вооруженным силам и делаем свое дело", — подчеркнул лидер "ЕС".
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"він за державу думає"...
Зеленському вдалося втекти в перший день війни.
Багато інших втекли, він досі там.
І його родина.
Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
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💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
FPV-«Блискавка»:
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долати відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Перша сотня йде у війська. Можна сказати - експерементальна партія.
І звідти повідомлять. Можливо, потрібне буде доопрацювання, доводка "до пуття". Можливо - і невдалий виріб. Але кожен невдалий результат - також корисний результат.
Влітку 2022 року ми виготовили прально-душовий комплекс №1, який ми передали тоді у 79 ОДШБР, чим розпочали серію у багато сотень виробів. Але тоді це не було у наших планах.
Чи здатен я був собі уявити влітку 2022 року, що лише один проєкт буде мати бюджет більш за 200 000 000 гривень? От абсолютно точно ні, я і зараз осягти цей бюджет не можу. Тут значно більше як половина - кошти Петро Порошенко, але і внесок ГО Справа Громад відчутний! Це ваш внесок, це ваші донати!
Розпочалась ЧЕТВЕРТА СОТНЯ прально-душових комплексів. Наш наймасштабніший проєкт, який охоплює багато виробничих майданчиків, партнерів та постачальників з усієї країни.
Де-факто - наш комплекс це вже стандарт ЗСУ. Адже 300+ виробів означає, що майже кожен четвертий військовослужбовець користується... користується... таке формальне слово. Кожен четвертий воїн має можливість на 10-20-30 хвилин забути про все та прийняти гарячий душ, а потім вдягнути чисту білизну та одяг.
Мені здавалося, що три сотні наших контейнерів, якась (не знаю яка) кількість від МО, якась кількість у вигляді допомоги партнерів - ми мали б вже біти десь біля фінішу цієї задачі. Але саме вчора я спілкувався з давнім знайомим - він прийняв посаду командира бригади. На 10 великих підрозділів всередині бригади (батальйони та дивізіони) аж... одна лазня. Твою ж мать....
Кожна гривня вашої допомоги, кожен переказ на розрахунковий рахунок чи на криптогаманець - це не просто "допомога". Це ще один захисник зможе регулярно випрати однострій, це ще одна захисниця зможе прийняти гарячий душ у нелюдських умовах війни. Це більше ніж допомога, це ще й ВАША турбота.
Всі можемо допомогти ЗСУ - своїми донатами. Через ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Ах да банкир убежал . И заведующий банком
Подал в отставку. Страшный такой брутальеый..
Юлька . Секретутка . Признала ь сто много раз писалась. От страху.. и даже один раз обкакалась.....но это же не сравнить с зелей он постоянно обсирается. И врет обсирается и врет...обсирается потужно. И бреше незламно