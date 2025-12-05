РУС
Новости Помощь ВСУ от Порошенко
Воинам передали партию помощи на 40 млн грн: грузовик, РЭБы, сотни FPV и генераторы

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал очередную партию помощи военнослужащим на сумму 40 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Помощь получат 20 бригад и батальонов.

Защитникам передали партию помощи на 40 млн грн

Что передают военным?

Защитникам передали грузовик DAF YA, бронированный эвакуационный Land Rover, 4 мобильные пилорамы, 6 прачечно-душевых комплексов, 9 комплексов купольного РЭБ.

Также воины получили 725 FPV-дронов различных модификаций, 88 зарядных станций, 71 инверторный генератор, 25 детекторов дронов "Аспирин 2.0", 108 шин на пикапы, 18 Starlink и груз электроники

Читайте: Войска получат новинку – дроны-камикадзе "Молния" от Фонда Порошенко. ФОТО

Вот всем был хорош Порошенко. Единственное -он ни при каких условиях не мог так изящно, так изысканно, так натхненно лупити ******* по роялю. Тому і програв..(
05.12.2025 14:58 Ответить
Порошенко і не тільки він не міг подумати,що країна настільки багата дебілами
05.12.2025 15:03 Ответить
05.12.2025 15:10 Ответить
Респект Петрові Порошенку!
05.12.2025 15:15 Ответить
Було б таких Порошенків хоч кілька на всю країну, то вже війну виграли б!
Але й одного Порошенка для цього вистачило б, якби не було зеленського!
05.12.2025 15:20 Ответить
Агов, блаЗЄнські, ваш вихід. Давайте про "...трактори_в_цукрі..."
05.12.2025 15:20 Ответить
болить мені ...упустили українці можливість жити добре в 19р...не знаю чи дасть Господь ще шанс 😤 ...Велика повага Вам , Петро Олексійовичу ❤️ ...
05.12.2025 15:39 Ответить
 
 