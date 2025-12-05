Воинам передали партию помощи на 40 млн грн: грузовик, РЭБы, сотни FPV и генераторы
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал очередную партию помощи военнослужащим на сумму 40 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Помощь получат 20 бригад и батальонов.
Что передают военным?
Защитникам передали грузовик DAF YA, бронированный эвакуационный Land Rover, 4 мобильные пилорамы, 6 прачечно-душевых комплексов, 9 комплексов купольного РЭБ.
Также воины получили 725 FPV-дронов различных модификаций, 88 зарядных станций, 71 инверторный генератор, 25 детекторов дронов "Аспирин 2.0", 108 шин на пикапы, 18 Starlink и груз электроники
Але й одного Порошенка для цього вистачило б, якби не було зеленського!