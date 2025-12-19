Проти Порошенка одночасно запроваджені санкції Путіним і Зеленським, - адвокат Новіков

Кримінальні справи проти Порошенка, які порушило ДБР за заявами Портнова, та кримінальні справи проти пʼятого Президента в Росії мають багато спільного.

Про це в коментарі журналістам сказав адвокат Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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Паралелі між російським слідством і ДБР

Він, зокрема, нагадав про нещодавнє повідомлення Генпрокуратури РФ щодо звинувачень у "геноциді народу Донбасу" проти Порошенка та низки інших українських діячів.

Адвокат провів паралелі щодо цих справ. "Ця ситуація просто яскравий збіг, майже повний, між тим, що відбувається у російському слідстві, і тим, що відбувається в ДБР", – говорить Ілля Новіков.

Масштаб справ РФ та юридична стратегія Кремля

"Ми знаємо, що в березні 2014 року було створено у російському Слідчому комітеті окреме головне управління для розслідування того, що вони називають "геноцидом донецького народу", або "луганського народу" або "російського народу", – сказав Новіков.

"У цьому провадженні була гігантська купа документів, понад 100 тисяч так званих "свідків" і понад 20 тисяч так званих "потерпілих". Той факт, що вони нарешті визначились наприкінці 2025 року, це певний маркер, певні ознаки того, що відбувається. Передусім треба розуміти, що росіяни дуже вкладаються в спробу юридично відбілити свою воєнну агресію на рівні міжнародних інституцій", – пояснює адвокат.

"Другий момент, на який треба звернути увагу, звідки там Басманний суд. Басманний суд – це така аналогічна структура, як Печерський суд. Це головний кримінальний суд, через який проводяться в тому числі політично мотивовані рішення кримінальних процесів", – говорить Новіков.

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Провадження проти Порошенка та роль Портнова

Він також нагадав, що проти Порошенка на певному етапі в Україні відкрили понад 100 проваджень, за якими стояв Андрій Портнов. "Вони об’єднувалися, роз’єднувалися, ми навіть не можемо оперативно відстежити, скільки їх наразі, але їх точно десятки. Ми точно знаємо, що там стоїть підпис Портнова. Андрій Портнов сам виступав особисто як заявник в цих провадженнях, які абсолютно вкладаються в російські наративи, потрапляють в логіку, яка є в російських звинуваченнях проти Порошенка", – говорить Новіков.

"І станом на грудень 2025 року, коли росіяни оголосили, що вони свою кримінальну справу передали в так званий "Верховний суд Донецької Народної Республіки", станом на цей момент не закриті провадження в Державному бюро розслідувань, хоча Портнова вже більше ніж півроку немає. І ця ситуація не вимагає пояснення. Навпаки, я вважаю, що вона настільки очевидна, звідки ці справи взялися тут в ДБР, і настільки очевидно, чому ДБР досі не вважає доцільним сказати, що вони вже розібралися і їх можна закривати", – вважає Новіков.

"Може, нарешті, це буде останнім стимулом, коли вже росіяни визначили, що вони звинувачують в "геноциді" Порошенка, Залужного, інших генералів, інших посадовців, хто реально долучався до війни, до організації спротиву, як на першому етапі з 2014 року, так і під час повномасштабного вторгнення. Може це буде все ж таки ознакою того, що вже на часі переглянути і закрити політично вмотивовані кримінальні провадження проти Порошенка тут", – вважає адвокат.

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"Бо це абсолютно абсурдна ситуація, коли виявляється, що Порошенко є єдиною людиною, проти якої існують одночасно санкції путіна і Зеленського. Є єдиною людиною, проти якої існують кримінальні провадження тотожні за логікою, яка в них закладена, і в російській генеральній прокуратурі, і в ДБР станом на грудень 2025 року", – резюмує Новіков.

Звинуваченя РФ проти Порошенка

8 грудня цього року стало відомо, що Генеральна прокуратура росії затвердила обвинувальний висновок щодо "вищого політичного керівництва" України, зокрема щодо Порошенка, Залужного, Турчинова та інших. За версією російського слідства, з квітня 2014 року "обвинувачені та інші посадові особи з метою геноциду" населення Донецької та Луганської областей "віддали накази підлеглим військовослужбовцям ЗСУ та іншим збройним формуванням щодо застосування проти мирних жителів вогнепальної зброї, бронетанкової техніки, бойової авіації". Українським діячам заочно висунули звинувачення за статтею про геноцид, а кримінальну справу передали з Басманного суду москви до суду в окупованій Донецькій області.

Як відомо, у 2024 році Росфінмоніторинг вніс Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів" за фінансування ЗСУ.