Позов Порошенка щодо скасування санкцій РНБО: рішення очікується на початку 2026 року

Судовий процес у Касаційній адміністративній палаті Верховного Суду за позовом Петра Порошенка про скасування незаконного Указу про санкції виходить на фінішну пряму.

Про це після сьогоднішнього засідання сказав адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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Адвокат Ілля Новіков додав, що суду залишилося дослідити два десятка сторінок у справі, тож на початку наступного року можна очікувати рішення.

Порошенко: санкції щодо громадянина України — порушення Конституції

Петро Порошенко як автор Закону про санкції вкотре зауважив, що їх не можна застосовувати до громадян України, які перебувають на підконтрольній території. В судовому засіданні також підняли стенограму Верховної Ради під час голосування за Закон про санкції, яка підтверджує цю тезу. Порошенко наголосив – застосування санкцій проти нього як громадянина України це грубе порушення верховенства права і Конституції України.

"Конкретне формулювання – санкції можуть застосовуватися по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем юридичної особи, чи фізичної особи нерезидента, до іноземців без громадянства. Коли ми застосовували санкції по суб’єктах, які постійно перебувають на окупованій території, в поданні Служби безпеки України мало міститись, що вони нерезиденти, і є висока ймовірність прийняття громадянства іншої держави. Лише так", – зазначив політик.

"Позиція абсолютно чітка. Якщо ти запроваджуєш санкції до громадянина України, ти порушуєш Конституцію, оскільки ти позбавляєш конституційного права на захист. Це позасудова, позазаконна і неконституційна дія з боку діючого президента. Це – руйнація системи права. Це побудова авторитаризму, коли за власною волею, за 10 хвилин можна позбавити людину майна, права, яке гарантоване Конституцією", – вважає Порошенко.

Адвокат Головань: санкції — "позасудова та неконституційна дія"

"Шкоду, яка завдана діями президента Зеленського Україні, її міжнародному авторитету і конкретній допомозі Збройним Силам, яку надає Порошенко, важко порахувати. Сподіваюся, що в січні все-таки цей фарс закінчиться і санкції будуть викинуті на смітник, де їм і місце. Оскільки йдеться про Конституцію, про принцип верховенства права. А принцип верховенства права – це наш вхідний квиток до Євросоюзу. Якщо він буде так спаплюжений, як це робить президент Зеленський, нам не бачити цієї перспективи", – сказав адвокат Головань.

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Адвокат Новіков: санкції були спрямовані на блокування політичної діяльності

Адвокат Ілля Новіков також констатував, що однією із задач санкцій проти лідера "ЄС" було блокування політичної діяльності: "поки ми сиділи тут, надійшла інформація, що партія "Слуга народу" планує з’їзд і підготовку до нових виборів. Ми говорили, що таким чином президент Зеленський вирішує свою проблему з виборами. Зараз виявляється, що ми мали рацію. Тому це питання абсолютно актуальне – чи може чинний президент, який перебуває на сьомому році свого п’ятирічного строку, усувати будь-якого свого конкурента шляхом введення санкцій", – зазначає Новіков.

Помилки в Указі і матеріали ЄСПЛ: що ще з’ясував суд

У ході судового засідання також з’ясувалось, що первинний текст Указу із помилками досі знаходиться на офіційних сайтах президента та РНБО, і на його підставі 13 лютого 2025 року інші органи почали застосовувати обмеження щодо лідера "ЄС", зокрема, блокування банківських рахунків і карток.

Також суд попри заперечення представників влади долучив до матеріалів справи рішення ЄСПЛ від 16 жовтня 2025 року, яким Європейський суд з прав людини визнає, що підсанкційні особи в Україні не мають достатньої можливості захищати свої права і належних процесуальних гарантій проти свавілля під час судового перегляду рішення про застосування санкцій. До матеріалів також долучили документи Ради Європи та Європейського Союзу, які засуджують позасудові санкції проти лідера опозиції.

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Наступне засідання заплановане на 5 січня 2026 року.