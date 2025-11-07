Урядові документи із грифом ДСК, які розгянув суд, не мають обґрунтування для санкцій проти Порошенка, – адвокат Новіков

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яка розглядає позов Петра Порошенка про скасування Указу про санкції, закінчила розгляд документів із грифом ДСК (для службового користування), на підставі яких було ухвалене рішення РНБО.

Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних адекватних пояснень, чому все ж таки владі знадобилося протягом кількох годин терміново запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає.

Крім того, частина документів, наданих відповідачами, була сфальсифікована, зазначає адвокат. Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

"Нам обіцяли, що ми почуємо в закритому засіданні відповідь від представника президента Зеленського, за що запровадили санкції. Ми своїми вухами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, має задуматись над своєю поведінкою. Тобто в очі суду, хоча і за закритими від суспільства дверима, говорять таку маячню, що санкції мають виховний характер. Зеленський вважає, що він вихователька нам тут всім, зокрема Порошенку, і він може собі таке дозволити", – сказав Новіков.

"Всі пояснення, які давав президент Зеленський на початку цієї історії, 13 лютого, тобто на наступний день після підписання Указу про санкції, не відповідають тому, що ми фактично бачимо в матеріалах провадження. Всі розмови про те, що "виводилися мільярди за кордон", що це була інформація Фінмоніторінгу, що це була інформація СБУ, нічого цього не було", – сказав Новіков.

"Зеленський вирішив побудувати між собою і цією ситуацією таку потрійну стінку. Він лише як президент підписує рішення РНБО, яке пропонував Кабмін, і так це "мишка за Жучку і внучка за мишку". І на кінці цього ланцюжка начебто стоїть Юлія Свириденко, яка в підсумку отримала посаду Прем’єр-міністра, а на той час була міністром економіки. Але оскільки ми бачимо, що на першій нараді був радник-уповноважений Зеленського з питань санкцій, це означає, що президент це особисто контролював, що для нього це була особиста історія. Зараз це вже засвідчено на рівні документів і цього вже не можна відіграти назад", – говорить Новіков.

"Друге питання – судячи з усього, було сфальсифіковано частину доказів. Зокрема, ми сьогодні оглядали диск, який начебто було записано у Кабінеті Міністрів і передано ввечері 12 лютого для розгляду на засідання РНБО. Це був диск з додатками до пропозиції Кабінету Міністрів щодо санкцій. На цьому диску файли збережені 13 лютого. Є пояснення від секретаріату РНБО, що зареєстрований цей диск із супровідним листом Шмигаля, на той час прем’єр-міністра України, був лише о 23:13 13 лютого, через добу після того, як начебто цей самий диск було розглянуто на засіданні РНБО. А метадані файлів, тобто час створення файлів, повністю здають те, що цей диск було відтворено заднім числом", – констатує адвокат.

Наступне засідання у справі відбудеться 21 листопада.