Урядові документи із грифом ДСК, які розгянув суд, не мають обґрунтування для санкцій проти Порошенка, – адвокат Новіков
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яка розглядає позов Петра Порошенка про скасування Указу про санкції, закінчила розгляд документів із грифом ДСК (для службового користування), на підставі яких було ухвалене рішення РНБО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних адекватних пояснень, чому все ж таки владі знадобилося протягом кількох годин терміново запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає.
Крім того, частина документів, наданих відповідачами, була сфальсифікована, зазначає адвокат. Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
"Нам обіцяли, що ми почуємо в закритому засіданні відповідь від представника президента Зеленського, за що запровадили санкції. Ми своїми вухами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, має задуматись над своєю поведінкою. Тобто в очі суду, хоча і за закритими від суспільства дверима, говорять таку маячню, що санкції мають виховний характер. Зеленський вважає, що він вихователька нам тут всім, зокрема Порошенку, і він може собі таке дозволити", – сказав Новіков.
"Всі пояснення, які давав президент Зеленський на початку цієї історії, 13 лютого, тобто на наступний день після підписання Указу про санкції, не відповідають тому, що ми фактично бачимо в матеріалах провадження. Всі розмови про те, що "виводилися мільярди за кордон", що це була інформація Фінмоніторінгу, що це була інформація СБУ, нічого цього не було", – сказав Новіков.
"Зеленський вирішив побудувати між собою і цією ситуацією таку потрійну стінку. Він лише як президент підписує рішення РНБО, яке пропонував Кабмін, і так це "мишка за Жучку і внучка за мишку". І на кінці цього ланцюжка начебто стоїть Юлія Свириденко, яка в підсумку отримала посаду Прем’єр-міністра, а на той час була міністром економіки. Але оскільки ми бачимо, що на першій нараді був радник-уповноважений Зеленського з питань санкцій, це означає, що президент це особисто контролював, що для нього це була особиста історія. Зараз це вже засвідчено на рівні документів і цього вже не можна відіграти назад", – говорить Новіков.
"Друге питання – судячи з усього, було сфальсифіковано частину доказів. Зокрема, ми сьогодні оглядали диск, який начебто було записано у Кабінеті Міністрів і передано ввечері 12 лютого для розгляду на засідання РНБО. Це був диск з додатками до пропозиції Кабінету Міністрів щодо санкцій. На цьому диску файли збережені 13 лютого. Є пояснення від секретаріату РНБО, що зареєстрований цей диск із супровідним листом Шмигаля, на той час прем’єр-міністра України, був лише о 23:13 13 лютого, через добу після того, як начебто цей самий диск було розглянуто на засіданні РНБО. А метадані файлів, тобто час створення файлів, повністю здають те, що цей диск було відтворено заднім числом", – констатує адвокат.
Наступне засідання у справі відбудеться 21 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. За словами адвоката Іллі Новікова, підставами для санкцій стали так звана "вугільна справа" і Харківські угоди. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.
«Усі нібито таємні матеріали вже давно злиті у ЗМІ, але суд закривають, щоб уникнути публічності», - сказав Новіков.
Адвокат також нагадав, що ЄСПЛ вимагає від України довести законність санкцій, інакше ЄС може відмовитись їх підтримувати.
«Уряд і Офіс президента хочуть зробити всі докази таємними, а адвокатів - відрізати від суспільства. Судячи з попередніх "документів", усе зводиться до бездоказових матеріалів у стилі Портнова», - сказав Ар'єв.
Він наголосив, що мета закритості процесу - не захист державної таємниці, а прикриття беззаконня:
«Закривши процес, вони поширюватимуть через свої марафони і телеграм-помийки будь-яку брехню, прикриваючись грифом "таємно". Бояться публічності - бо немає доказів».
Ар'єв підсумував: «Це не європейський шлях. Це спроба перетворити правосуддя на інструмент брехні».
Перед початком закритого засідання Касаційного адмінсуду у справі щодо незаконних санкцій проти Петра Порошенка народний депутат від «ЄС» Микола Величкович заявив, що влада намагається приховати власні протиправні дії, але такими кроками лише підриває довіру суспільства й партнерів.
«Справедливість - це не питання лише політиків. Це те, що стосується кожного громадянина. Саме тому суд має бути відкритим, а журналісти - мати доступ до процесу», - наголосив Величкович.
Політик зауважив, що уряд повторює ті ж помилки, засекречуючи документи без законних підстав, і цим шкодить міжнародному іміджу України: «Ми воюємо з авторитарним режимом і не маємо права повторювати його методи. Україна - не росія».
Народна депутатка від «Європейської Солідарності» Марія Іонова заявила, що закрите засідання Касаційного адмінсуду у справі щодо незаконних санкцій проти Петра Порошенка - це крок назад від демократії.
«Закривати процес, коли йдеться про лідера опозиції, - це не європейська практика, це страх. Це шлях у зворотному напрямку», - наголосила Іонова.
Вона зауважила, що Єврокомісія і Європарламент прямо вказують на проблеми з верховенством права, свободою слова та правами опозиції.
«Влада вихваляється звітом, але не читає його між рядків - там чітко сказано: не можна переслідувати опозицію і закривати суди», - сказала депутатка.
Іонова підкреслила, що демократія - це публічність і прозорість, і що повторювати шлях Грузії Україна не має права.
Тому те, як СБУ сьогодні спрівпрацює з КремлеРигами мені так нагадує минульщину...
Зільоні Риги таки дістали вже партнерів я впевнена! Їм треба продуктивну владу щоб щось вдіяти з хйляндією , поки не прийшов повністю правий реванш у Європі до влади. Й РИГОвиродки спішать- один закон у першому читанні у ВР про все каже- 14057 ...