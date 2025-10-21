Санкції проти Порошенка: Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу
Коаліція українських громадських організацій у тіньовому звіті для Єврокомісії вказала на політичні мотиви голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого було запроваджено санкції проти Петра Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.
"Попри закріплення в Законі про протидію легалізації доходів положень щодо політичної незалежності спеціально уповноваженого органу, без запровадження конкретних механізмів, які можуть убезпечити від політичного впливу, ці положення видаються здебільшого декларативними. Особливо серйозні занепокоєння щодо політичної незалежності виникають з огляду на практику використання ДСФМ як інструменту для запровадження санкцій. У лютому 2025 року в медіа поширилася інформація про те, що саме за інформацією Держфінмоніторингу накладено санкції на одного з українських політиків. І в сукупності з публічно висвітленою інформацією про особливості цих процесів наявні позиції щодо сумнівів у незалежності очільника ДСФМ", - зазначається у звіті.
У звіті є посилання на статтю журналістки Інни Ведернікової на ZN.ua, де зазначається, що СБУ не підтримала санкції проти Порошенка. Водночас їх було запроваджено з ініціативи Кабміну на підстави інформації глави Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.
Також експерти у звіті для Єврокомісії нагадали, що 19 лютого 2025 року в раді зареєстровано законопроєкт №13029 щодо встановлення процедури обрання керівника спеціально уповноваженого органу та порядку проведення аудиту ефективності діяльності спеціально уповноваженого органу.
Там йдеться про:
- конкурсний добір на посаду голови Держфінмоніторингу, схожий на процес призначення керівників НАБУ, НАЗК, БЕБ та митних органів;
- обмеження строку перебування на посаді керівника – строком на п’ять років із можливістю зайняття посади не більше двох строків поспіль, за умови призначення через відкритий конкурс;
- незалежний аудит діяльності для оцінки ефективності роботи органу.
Звіт для ЄК було опубліковано коаліцією українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив за главами 23 та 24 майбутніх вступних переговорів.
У документі підкреслюється не лише прогрес України, а й на виклики та проблеми у таких сферах, як верховенство права (суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта), боротьба з корупцією та організованою злочинністю, захист основоположних прав і свобод людини, візова політика, міграція тощо.
Санкції РНБО
12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.
Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.
За словами адвокатів Порошенка, документи для санкцій проти п'ятого президента було подано до РНБО "заднім числом".
ЗМІ повідомляли, що рішення про санкції РНБО проти Порошенка ґрунтується на 4 провадженнях ДБР, жодне з яких не було доведене в суді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали
Зеленський порівняв Україну з порноактрисою
https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments 19 https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments Коментувати
Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.
- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.
Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах. "95-й квартал" зі своїм виступом в Юрмалі, як Ані Лорак на дні Військово-морського флоту Росії. Не розумію людей, які заробляють в Україні пристойні гроші, а коли виїжджають за межі країни, таке кажуть", - написав у Фейсбуку журналіст Сергій Руденко.
- Проблема не у "95-му кварталі", а в людях, які слухають його, - каже публіцист Віталій Портніков, 49 років. - Зеленський - це породження вітчизняного "почуття гумору". Низькопробного й вульгарного.
"Номер був присвячений вчинкам нашої влади, а не Україні чи її народу", - написав у "Фейсбуку" Володимир Зеленський.
ТРИ ФЕЙКИ ПРО ПОРОШЕНКА
Якщо про вас у ході передвиборчих кампаній поширюють брехню - у вас проблеми. Бо на підставі цієї брехні проти вас можуть впровадити санкції. Саме такий висновок можна зробити з історії про впровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка.
У розпорядженні журналістів опинилися документи, на підставі яких було впроваджено санкції проти Порошенка. І відкрилося, що санкції було введено просто... на підставі трьох побрехеньок.
Перша побрехенька - ніби Петро Порошенко був співзасновником "Партії регіонів". Це спростовував вже навіть Микола Азаров. Але противникам Порошенка нема спокою. То правда, у 2000 році партія Порошенка "Солідарність" була учасницею міжпартійного об'єднання "Партія регіонального відродження "Трудова солідарність України". Але. Партія "Солідарність" тоді відмовилася саморозпуститися аби влитися до єдиної партії, якою стала власне "Партія регіонів", в якій тоді ще й сліду не було ані Колеснікова, ані Януковича (вони з'явилися значно пізніше). Ще за пару місяців "Солідарність" вийшла з міжпартійного об'єднання, тобто категорично не підтримала створення об'єднаної партії. От і все.
Порошенкові дорікають співпрацею з тим, що згодом стало "Партією регіонів" у далекому 2000-му році? А чому б не дорікнути Зеленському що він розважав у сауні Януковича з Медведєвим? А як поживає зараз партія "Слуга народу", яка у ВР голосує синхронно з партією Бойко-Льовочкіна? Те, що голова СН пані Шуляк називає екс-регіоналів "конструктивною опозицією", шанувальників ЗЕ ніяк не бентежить?
Власне, подвіній стандарти - фірмовий стиль "Слуги народу".
Друга побрехенька. Вугільна справа. Порошенка звинувачують у нібито тиску на уряд, аби придбати вугілля з шахт з окупованих територій. Але тут зразу ж кілька питань. Чомусь до прем'єра Гройсмана, чий уряд приймав усі ті рішення, силовики претензій не мають. Ще - чистий факт. Уряд тоді купував вугілля у українських (!!) шахт, зареєстрованих на територіях підконтрольних Україні і які сплачували в бюджет України всі податки і збори. Ще й платили зарплатню працівникам своїх шахт і тим підтримували їх економічно.
Бо так було вигідно. Україні треба було пройти опалювальний сезон і були конче потрібні гроші на оборону. Світ жорстокий.
Що? Негарно виглядає завозити вугілля з окупованих територій? А завозити бітум для "Великого будівництва" з країни-агресора зеленій владі - це нормально? А купувати російську, чорт забирай, електрику у країни-агресора через Білорусь то було в порядку речей? Проти зелених урядовців чому тоді не впроваджують санкції? Тим більше, що по "вугільній справі" наразі немає жодного вироку суду!
Третя побрехенька - мовляв Порошенко дотичний до прийняття Харківських угод. Тут все взагалі просто - угоди були підписані Януковичем і Мєдвєдєвим та ратифіковані Верховною Радою з бійками, сиренами та киданням мукою, вже після відставки Порошенка з посади міністра іноземних справ. А щодо оцінок та висоловлювань, зроблених тоді... Мабуть час оголошувати санкції проти тодішнього помічника депутата Тадеєва, такого собі Андрія Єрмака - вам не здається?
Вочевидь, постанову про санкції проти Порошенка клепали нашвидкоруч - і саме тому наробили помилок навіть в його ІПН. Саме тому нахапали звинувачень із зелених же Телеграм-каналів. Причина була очевидна.
Санкції проти Порошенка були впроваджені 12 лютого 2025 року. Тоді тільки лінивий не казав, що США невдовзі примусять Україну до мирної угоди з Росією, а відтак невдовзі відбудуться вибори.
До речі, чвара Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті сталася рівно через три дні.
Очевидно, Порошенка просто намагалися недопустити до виборів за допомогою шулерського прийому - впровадити санкції з вигаданих причин. Прийом зелений ОПУ явно запозичив з Москви - подібний трюк там колись провернули з однопартійцями Бориса Нємцова.
Нині ж все іде до того, що Зеленський буде змушений санкції проти Порошенка відмінити. А отже, шулерство влади оберенеться для неї гучною катастрофою.
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
Навіть Януковіч організовував суд і вирок для Тимошенко, коли хотів прибрати політічного конкурента, бо у тих відморозків було розуміння, що держава це перш за все правова система і гарановані зрозумілі процедури, які можна підтасувати (з усіма наслідками), але не можна відмінити.
Тепер цим не заморачуються - указом вводять "превентивні санкції", указом позбавляють виборних посад, відміняють свободу слова, кладуть болт на Конституцію та будують один в один кальку з кремлівської вертикалі управління державою.
І ладно б це допомагало ефективно відбивати агресію - але просування ворога триває, мобілізація так і не налаштована, внутрішня єдність скріплюється в'єтнамськими ботами, енергосистема не захищена попри ввалені мільярди, а "еліта" пішла в разнос від безкарності барахління.
Якщо далі так піде, то прогноз Мілованова може дійсно справдитись - сюди просто завезуть інше населення.
малятазефани, там де процеси не контролюються ОПою Єрмака/Зєлєнского - прогрес, де контролюються ( суди, прокуратура, силовики) - там ризики. А з Проніна дивно - міг чувак спокійно в очі всім дивитися, за кордон вільно їздити... Чи хоч вартувало? 🤔
Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у статті «Без перспективи миру» пише про те, що українська влада попри війну і складні перспективи щодо її припинення посилює тиск на опозицію, у той час як опозиційні політики навпаки на зовнішньому треку підтримують Україну та її керівництво. Газета, зокрема, згадує й санкції проти опозиційних політиків - як відомо, у лютому позасудові санкції були запроваджені проти лідера «Євросолідарності», п'ятого президента Петра Порошенка.
Дослівно:
‼️«Україна вступає в свою четверту зиму війни, і немає жодної реальної перспективи неминучого припинення вбивств на полі бою та російських авіаударів по цивільному населенню. Навпаки: з моменту приходу Дональда Трампа до Білого дому в січні Росія значно розширила свої військові операції, особливо атаки бомбами, безпілотниками та ракетами на українські міста.
‼️‼️Однак постійна зосередженість на потужних союзниках також приховує серйозну політичну слабкість. У той час, коли Україна перебуває під зовнішньою загрозою, як ніколи раніше з моменту звільнення від радянської окупації, влада Зеленського веде внутрішньополітичну боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм. Він запроваджує санкції проти опозиційних політиків, забороняє виїзд членам парламенту, усуває губернаторів та мерів, які йому не подобаються, і - оскільки вибори не проводяться під час воєнного стану - призначає власних довірених осіб. Влада виправдовує жорсткі заходи, стверджуючи, що це рішення, необхідні під час війни, але політичні міркування щодо повоєнного періоду, очевидно, також відіграють свою роль», - йдеться у статті.
‼️‼️‼️«Опозиція в Україні у міжнародних відносинах твердо стоїть на захисті Зеленського та змикає ряди, стикаючись із зовнішніми атаками. Тому було б логічно, як і бажає значна частина українського суспільства, об'єднати найкращі уми країни та всі сили уряду з добрими намірами, щоб спільно протистояти екзистенційній загрозі країні ззовні», - резюмує видання.