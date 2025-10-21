Санкції проти Порошенка: Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу

Коаліція українських громадських організацій у тіньовому звіті для Єврокомісії вказала на політичні мотиви голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого було запроваджено санкції проти Петра Порошенка.

"Попри закріплення в Законі про протидію легалізації доходів положень щодо політичної незалежності спеціально уповноваженого органу, без запровадження конкретних механізмів, які можуть убезпечити від політичного впливу, ці положення видаються здебільшого декларативними. Особливо серйозні занепокоєння щодо політичної незалежності виникають з огляду на практику використання ДСФМ як інструменту для запровадження санкцій. У лютому 2025 року в медіа поширилася інформація про те, що саме за інформацією Держфінмоніторингу накладено санкції на одного з українських політиків. І в сукупності з публічно висвітленою інформацією про особливості цих процесів наявні позиції щодо сумнівів у незалежності очільника ДСФМ", - зазначається у звіті.

У звіті є посилання на статтю журналістки Інни Ведернікової на ZN.ua, де зазначається, що СБУ не підтримала санкції проти Порошенка. Водночас їх було запроваджено з ініціативи Кабміну на підстави інформації глави Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Також експерти у звіті для Єврокомісії нагадали, що 19 лютого 2025 року в раді зареєстровано законопроєкт №13029 щодо встановлення процедури обрання керівника спеціально уповноваженого органу та порядку проведення аудиту ефективності діяльності спеціально уповноваженого органу.

Там йдеться про:

конкурсний добір на посаду голови Держфінмоніторингу, схожий на процес призначення керівників НАБУ, НАЗК, БЕБ та митних органів;

обмеження строку перебування на посаді керівника – строком на п’ять років із можливістю зайняття посади не більше двох строків поспіль, за умови призначення через відкритий конкурс;

незалежний аудит діяльності для оцінки ефективності роботи органу.

Звіт для ЄК було опубліковано коаліцією українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив за главами 23 та 24 майбутніх вступних переговорів.

У документі підкреслюється не лише прогрес України, а й на виклики та проблеми у таких сферах, як верховенство права (суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта), боротьба з корупцією та організованою злочинністю, захист основоположних прав і свобод людини, візова політика, міграція тощо.

Санкції РНБО

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

За словами адвокатів Порошенка, документи для санкцій проти п'ятого президента було подано до РНБО "заднім числом".

ЗМІ повідомляли, що рішення про санкції РНБО проти Порошенка ґрунтується на 4 провадженнях ДБР, жодне з яких не було доведене в суді.

